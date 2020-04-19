Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если Китай намеренно допустил вспышку вызванного коронавирусом нового типа заболевания, то для него должны быть последствия. Глава американской администрации сообщил, что в настоящее время проводится расследование.

Трамп о коронавирусе: Китай может понести ответственность

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