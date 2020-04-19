Коронавирус
Вести.RuТрамп о коронавирусе: Китай может понести ответственность
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если Китай намеренно допустил вспышку вызванного коронавирусом нового типа заболевания, то для него должны быть последствия. Глава американской администрации сообщил, что в настоящее время проводится расследование.
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Политика
Путин поздравил православных христиан с Пасхой
Москва, 19 апреля 2020, 10:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех российских граждан с праздником Пасхи, сообщили 19 апреля в пресс-службе Кремля.
REGNUM 03:42
Политика
В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан
Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 04:16
Политика
В США назвали технологическим чудом российские двигатели РД-180
Технологическим чудом назвал российские двигатели РД-180 Тори Бруно, президент американской компании United Launch Alliance, производящей ракеты-носители Atlas.
Российская газета вчера в 22:06
Общество
Кабмин выделил более 273 млн рублей на препарат для детей с патологией
Правительство России выделило более 273 млн рублей на закупку, ввоз и доставку не зарегистрированного в стране лекарственного препарата пэгаспаргаз (торговое наименование «Онкаспар») для детей с тяжёлой патологией.
RT на русском 03:58
Происшествия
В московской квартире нашли труп сына известного кардиохирурга
Умерший молодой человек является сыном известного кардиохирурга Михаила Алшибая. Рядом с ним найдено тело 29-летней девушки.
Lenta.ru 00:15
Происшествия
Еще двое детей заразились коронавирусом в Новосибирской области
Согласно информации оперштаба на 09:00, воскресенья, 19 апреля на территории Новосибирской области за сутки подтверждена коронавирусная инфекция еще у 22 человек.
Kursk.com 03:40
Политика
Глава МИД Ирана совершит визит в Сирию для встречи с Асадом
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф совершит визит в Сирию для встречи с сирийским президентом Башаром Асадом, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление представителя иранского МИДа Аббаса Мусави.
Газета.Ru 04:05
Армия и оружие
Американская пресса оценила военную мощь российских ракет «Циркон»
Российские гиперзвуковые корабельные ракеты "Циркон" представляют угрозу для военно-морского флота США, поскольку их практически невозможно перехватить, пишет американская газета The National Interest.
Газета.Ru вчера в 18:49
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ вчера в 06:54
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 17 апреля в 09:30
Политика
На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны
Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 23:34
Общество
Академик РАН спрогнозировал масштаб второй волны коронавируса
Ранее о второй волне коронавируса в мире заговорили китайские эксперты.
Накануне.Ru 02:56
Финансы
WP спрогнозировала рекордные долги США из-за эпидемии коронавируса
Американский госдолг и долги корпораций США в этом году достигнут рекордных размеров из-за эпидемии коронавируса в стране.
РБК 00:19
Общество
Число бессимптомных носителей коронавируса в Москве выросло до 60%
Порядка 60% москвичей с коронавирусом являются бессимптомными носителями.
ТАСС 01:13
Общество
В Тульской области продлены ограничительные меры из-за коронавируса
Тула, 18 апреля 2020, 19:42 — REGNUM В Тульской области продлено действие мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, введённых ранее на срок до 19 апреля.
REGNUM вчера в 12:42
Общество
Доктор Комаровский научил правильно дезинфицировать маски
Доктор Комаровский удивился тому, что люди пытаются кипятить защитные маски или вымачивать их в спирте.
Аргументы недели вчера в 08:25
Происшествия
Найден один из напавших на врачей «скорой» под Кировом
Один из злоумышленников, напавший на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке, найден.
Известия вчера в 16:56
Общество
В Москве еще 84 пациента вылечились от коронавируса
Заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что по данным на утро воскресенья, 19 апреля, еще 84 пациента с диагнозом коронавирусная инфекция выписаны из больницы после выздоровления.
Московский Комсомолец 03:47
Здоровье
Врачи вылечили 80-летнего жителя Сахалина от коронавируса
В Сахалинской области от коронавируса вылечился 80-летний пациент. Об этом в воскресенье, 19 апреля, сообщили региональные власти.
Известия 03:05
Происшествия
Ночью в Аткарске погиб водитель перевернувшейся иномарки
Около трех ночи на перекрестке улиц Республиканской и Революционной 27-летний водитель Volkswagen Polo не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся.
FreeNews-Volga 04:00
Здоровье
Главврач Англии указал на три фактора риска при пандемии COVID-19
Как сообщает ToDay News Ufa, главврач Англии Крис Уитти назвал факторы, существенно увеличивающие риск заражения коронавирусом и смерти от него.
ToDay News Ufa 17 апреля в 16:00
Экономика
МВФ отсрочит выплату долгов для десятков стран
Международный валютный фонд (МВФ) и группа крупнейших экономик мира G20 одновременно приняли решение отсрочить выплату долгов для нескольких десятков бедных стран.
Lenta.ru вчера в 19:06
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 19 апреля
Всего в стране от коронавируса умерли более 300 человек. Российские регионы продлили срок действия режима самоизоляции до конца апреля.
РБК 04:05
Здоровье
Профессор РАН объяснил низкую смертность от коронавируса в России
Подготовка медицинских учреждений и эффективное выявление лёгких случаев заболевания коронавирусом в России позволяют удержать смертность на низком уровне, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.
RT на русском 03:43
Путешествия
Названы сроки открытия туристического сезона в Турции
В Турции надеются, что в конце мая можно будет открыть территории для внутреннего туризма.
ToDay News Ufa вчера в 12:11
Политика
Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата Парфенова
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить на наличие американского гражданства депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова.
Российская газета 17 апреля в 06:31
Космос
Высоту орбиты МКС понизят перед стартом «Ракеты Победы»
Высоту орбиты Международной космической станции 19 апреля собираются уменьшить на 1,5 километра перед запуском грузового корабля «Прогресс МС-14».
Невские Новости 00:15
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости 17 апреля в 19:28
Космос
В NASA нашли экзопланету, похожую на Землю
Специалисты NASA заявили о находке экзопланеты, похожей на Землю. Она находится на расстоянии 300 световых лет и называется Kepler-1649с.
UfaTime.ru 16 апреля в 06:38