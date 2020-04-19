Коронавирус
Вести.RuТрамп о коронавирусе: Китай может понести ответственность
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если Китай намеренно допустил вспышку вызванного коронавирусом нового типа заболевания, то для него должны быть последствия. Глава американской администрации сообщил, что в настоящее время проводится расследование.
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Общество
Доктор Комаровский научил правильно дезинфицировать маски
Доктор Комаровский удивился тому, что люди пытаются кипятить защитные маски или вымачивать их в спирте.
Аргументы недели вчера в 08:25
Культура
Умер журналист и писатель Александр Кабаков
Скончался русский писатель и корреспондент издания "Коммерсантъ" Александр Кабаков, сообщил на своей странице в Facebook журналист Андрей Колесников.
Газета.Ru вчера в 17:55
Здоровье
Профессор РАН объяснил низкую смертность среди россиян от коронавируса
Эффективное выявление легких случаев заражения коронавирусом и своевременная подготовка медицинских учреждений в России позволяют держать уровень смертности на очень низком уровне.
РИА Новости вчера в 18:48
Политика
На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны
Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 23:34
Политика
Российские тесты на коронавирус раскритиковал Лукашенко
Как сообщает «Интерфакс», Александр Лукашенко в Гродненской области заявил, что 15 заболевших российских специалистов, субподрядчика Росатома, были пролечены местными врачами, но, после этого, российские тесты опять показали наличие заболевания.
Вести ПК в Воронеже вчера в 02:57
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ вчера в 06:54
Шоу-бизнес
Садальский раскрыл всю правду о шоу «Секрет на миллион»
Рамблер 17 апреля в 03:50
Религия
Путин поздравил христиан с Пасхой
Владимир Путин поздравил православных россиян с Пасхой. Он назвал этот праздник символом очищения, возрождения и продолжения жизни.
RT на русском 02:03
Экономика
МВФ отсрочит выплату долгов для десятков стран
Международный валютный фонд (МВФ) и группа крупнейших экономик мира G20 одновременно приняли решение отсрочить выплату долгов для нескольких десятков бедных стран.
Lenta.ru вчера в 19:06
Здоровье
В Алтайском крае выявлено десять новых случаев заражения коронавирусом
ТАСС вчера в 00:34
Общество
В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли еще 28 пациентов с коронавирусом, сообщил оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 15:56
Политика
В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан
Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 04:16
Общество
Режим повышенной готовности продлят в Испании до 9 мая
Испанское правительство намерено продлить режим повышенной готовности до 9 мая. Об этом заявил глава кабмина страны Педро Санчес.
News.ru вчера в 15:07
Политика
Захарова раскритиковала Би-би-си за предвзятость к России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си предвзято освещает события в России, а также призвала это СМИ передавать больше новостей о происходящем в самой Британии.
РИА Новости вчера в 08:35
Экономика
ЦБ рекомендовал приостановить выселение должников из жилья
Банк России рекомендовал приостановить принудительное выселение должников из жилья до 30 сентября текущего года.
BFM.ru 17 апреля в 19:48
Игры
Square Enix опубликовала первые кадры из NieR Re[in]carnation
Токио, 18 апреля 2020, 15:29 — REGNUM В сети появились первые кадры из предстоящей мобильной игры NieR Re[in]carnation.
REGNUM вчера в 08:29
Общество
Власти США закупили 20 млн масок по завышенным ценам
Американское правительство потратило более 110 млн долларов на закупку масок для медиков и медперсонала у непроверенных поставщиков по завышенным ценам.
Московский Комсомолец вчера в 23:52
Энергетика
Российские нефтяники не могут договориться, как им снижать добычу
Российские нефтяные компании расходятся во мнениях относительно того, насколько они должны сократить добычу по квоте ОПЕК+, пишет Finantial Times (FT).
Ведомости 17 апреля в 08:48
Происшествия
Первый ребенок в Новосибирской области заразился коронавирусом
Оперативный штаб утром в субботу, 18 апреля сообщил о выявлении еще 10 человек в Новосибирской области, инфицированных коронавирусом.
Kursk.com вчера в 03:22
Общество
Из Токио во Владивосток вылетел вывозной рейс
Вывозной рейс «Авроры» вылетел из Токио во Владивосток, сообщает РИА Новости.
RT на русском 02:26
Политика
Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата Парфенова
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить на наличие американского гражданства депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова.
Российская газета 17 апреля в 06:31
Здоровье
В Саратовской области коронавирусом заразились еще 16 человек
За минувшие сутки на территории Саратовской области заболевание коронавирусом выявлено у 16 человек.
АиФ Саратов 01:59
Кино
Джеймс Ганн выложил список фильмов о путешествиях во времени
Не успели фолловеры Джеймса Ганна обсудить его список сиквелов, превзошедших оригиналы, как режиссер опубликовал в Twitter очередной топ — на этот раз он выбрал 16 «хороших фильмов о путешествиях во времени».
Кinomania 16 апреля в 12:26
Здоровье
Онищенко рассчитал сроки снятия карантина
Бывший главный санитарный врач России, депутат Геннадий Онищенко заявил, что на отмену режима самоизоляции в стране могут уйти полтора месяца, если ситуация будет развиваться благоприятно.
Рамблер 17 апреля в 09:16
Экономика
WP спрогнозировала рекордные долги США из-за эпидемии коронавируса
Американский госдолг и долги корпораций США в этом году достигнут рекордных размеров из-за эпидемии коронавируса в стране.
РБК 00:19
Общество
В Татарстане запретили ходить в магазины без масок
Жителям Татарстана с 20 апреля запретили находиться в магазинах и общественном транспорте без защитных масок.
Российская газета вчера в 16:02
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
Общество
Вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в России
Эпидемия коронавируса в России может сойти на нет уже в июне этого года, если жители будут придерживаться введенных властями ограничительных мер.
РБК вчера в 19:21
Политика
Путин поручил Минобороны проработать меры по борьбе с коронавирусом
Президент Россия Владимир Путин поручил Минобороны до 22 апреля представить предложения о возможности привлечь специальные силы и средства ВС для борьбы с коронавирусом, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
РИА Новости вчера в 04:54