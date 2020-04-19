Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если Китай намеренно допустил вспышку вызванного коронавирусом нового типа заболевания, то для него должны быть последствия. Глава американской администрации сообщил, что в настоящее время проводится расследование.

Трамп о коронавирусе: Китай может понести ответственность

Общество Доктор Комаровский научил правильно дезинфицировать маски Доктор Комаровский удивился тому, что люди пытаются кипятить защитные маски или вымачивать их в спирте. 38

Культура Умер журналист и писатель Александр Кабаков Скончался русский писатель и корреспондент издания "Коммерсантъ" Александр Кабаков, сообщил на своей странице в Facebook журналист Андрей Колесников. 8

Здоровье Профессор РАН объяснил низкую смертность среди россиян от коронавируса Эффективное выявление легких случаев заражения коронавирусом и своевременная подготовка медицинских учреждений в России позволяют держать уровень смертности на очень низком уровне. 1,6K

Политика На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман. 620

Политика Российские тесты на коронавирус раскритиковал Лукашенко Как сообщает «Интерфакс», Александр Лукашенко в Гродненской области заявил, что 15 заболевших российских специалистов, субподрядчика Росатома, были пролечены местными врачами, но, после этого, российские тесты опять показали наличие заболевания. 2,2K

Религия В Иерусалиме сошел Благодатный огонь Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников. 2,5K

Религия Путин поздравил христиан с Пасхой Владимир Путин поздравил православных россиян с Пасхой. Он назвал этот праздник символом очищения, возрождения и продолжения жизни. 22

Экономика МВФ отсрочит выплату долгов для десятков стран Международный валютный фонд (МВФ) и группа крупнейших экономик мира G20 одновременно приняли решение отсрочить выплату долгов для нескольких десятков бедных стран. 1

Общество В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом В Москве умерли еще 28 пациентов с коронавирусом, сообщил оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале. 564

Политика В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля. 1,6K

Политика Захарова раскритиковала Би-би-си за предвзятость к России Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си предвзято освещает события в России, а также призвала это СМИ передавать больше новостей о происходящем в самой Британии. 255

Экономика ЦБ рекомендовал приостановить выселение должников из жилья Банк России рекомендовал приостановить принудительное выселение должников из жилья до 30 сентября текущего года. 106

Игры Square Enix опубликовала первые кадры из NieR Re[in]carnation Токио, 18 апреля 2020, 15:29 — REGNUM В сети появились первые кадры из предстоящей мобильной игры NieR Re[in]carnation.

Общество Власти США закупили 20 млн масок по завышенным ценам Американское правительство потратило более 110 млн долларов на закупку масок для медиков и медперсонала у непроверенных поставщиков по завышенным ценам. 1

Происшествия Первый ребенок в Новосибирской области заразился коронавирусом Оперативный штаб утром в субботу, 18 апреля сообщил о выявлении еще 10 человек в Новосибирской области, инфицированных коронавирусом. 67

Общество Из Токио во Владивосток вылетел вывозной рейс Вывозной рейс «Авроры» вылетел из Токио во Владивосток, сообщает РИА Новости.

Кино Джеймс Ганн выложил список фильмов о путешествиях во времени Не успели фолловеры Джеймса Ганна обсудить его список сиквелов, превзошедших оригиналы, как режиссер опубликовал в Twitter очередной топ — на этот раз он выбрал 16 «хороших фильмов о путешествиях во времени».

Здоровье Онищенко рассчитал сроки снятия карантина Бывший главный санитарный врач России, депутат Геннадий Онищенко заявил, что на отмену режима самоизоляции в стране могут уйти полтора месяца, если ситуация будет развиваться благоприятно. 48

Транспорт В Москве продлили действие пропускного режима Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры. 3,5K

Общество Вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в России Эпидемия коронавируса в России может сойти на нет уже в июне этого года, если жители будут придерживаться введенных властями ограничительных мер. 193