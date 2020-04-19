Коронавирус

Вести.RuВести.RuТрамп о коронавирусе: Китай может понести ответственность

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если Китай намеренно допустил вспышку вызванного коронавирусом нового типа заболевания, то для него должны быть последствия. Глава американской администрации сообщил, что в настоящее время проводится расследование.
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Трамп пригрозил Китаю последствиями из-за коронавируса

Газета.Ru02:35

Трамп заявил о возможных последствиях для КНР из-за вспышки коронавируса

РИА Новостивчера в 22:11

Трамп пообещал привлечь Пекин к ответу за сокрытие фактов о коронавирусе

РБКвчера в 18:45

Трамп пообещал Китаю последствия за скрытые данные о коронавирусе

Lenta.ruвчера в 20:04

Трамп о коронавирусе: Китай может понести ответственность

Вести.Ruвчера в 19:19

Трамп пригрозил Китаю последствиями в случае вины в пандемии COVID-19

Известиявчера в 19:09

Трамп: Китай может столкнуться с последствиями, если сознательно допустил пандемию

ТАССвчера в 20:07
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Общество

Доктор Комаровский научил правильно дезинфицировать маски

Доктор Комаровский удивился тому, что люди пытаются кипятить защитные маски или вымачивать их в спирте.
Аргументы недели вчера в 08:25
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Культура

Умер журналист и писатель Александр Кабаков

Скончался русский писатель и корреспондент издания "Коммерсантъ" Александр Кабаков, сообщил на своей странице в Facebook журналист Андрей Колесников.
Газета.Ru вчера в 17:55
8
Здоровье

Профессор РАН объяснил низкую смертность среди россиян от коронавируса

Эффективное выявление легких случаев заражения коронавирусом и своевременная подготовка медицинских учреждений в России позволяют держать уровень смертности на очень низком уровне.
РИА Новости вчера в 18:48
1,6K
Политика

На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны

Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 23:34
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Политика

Российские тесты на коронавирус раскритиковал Лукашенко

Как сообщает «Интерфакс», Александр Лукашенко в Гродненской области заявил, что 15 заболевших российских специалистов, субподрядчика Росатома, были пролечены местными врачами, но, после этого, российские тесты опять показали наличие заболевания.
Вести ПК в Воронеже вчера в 02:57
2,2K
Религия

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ вчера в 06:54
2,5K
Шоу-бизнес

Садальский раскрыл всю правду о шоу «Секрет на миллион»

Рамблер 17 апреля в 03:50
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Религия

Путин поздравил христиан с Пасхой

Владимир Путин поздравил православных россиян с Пасхой. Он назвал этот праздник символом очищения, возрождения и продолжения жизни.
RT на русском 02:03
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Экономика

МВФ отсрочит выплату долгов для десятков стран

Международный валютный фонд (МВФ) и группа крупнейших экономик мира G20 одновременно приняли решение отсрочить выплату долгов для нескольких десятков бедных стран.
Lenta.ru вчера в 19:06
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Здоровье

В Алтайском крае выявлено десять новых случаев заражения коронавирусом

ТАСС вчера в 00:34
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Общество

В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом

В Москве умерли еще 28 пациентов с коронавирусом, сообщил оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 15:56
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Политика

В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан

Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 04:16
1,6K
Общество

Режим повышенной готовности продлят в Испании до 9 мая

Испанское правительство намерено продлить режим повышенной готовности до 9 мая. Об этом заявил глава кабмина страны Педро Санчес.
News.ru вчера в 15:07
4
Политика

Захарова раскритиковала Би-би-си за предвзятость к России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си предвзято освещает события в России, а также призвала это СМИ передавать больше новостей о происходящем в самой Британии.
РИА Новости вчера в 08:35
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Происшествия

В Красноярском крае умерли первые два человека с коронавирусом

ТАСС 00:47
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Экономика

ЦБ рекомендовал приостановить выселение должников из жилья

Банк России рекомендовал приостановить принудительное выселение должников из жилья до 30 сентября текущего года.
BFM.ru 17 апреля в 19:48
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Игры

Square Enix опубликовала первые кадры из NieR Re[in]carnation

Токио, 18 апреля 2020, 15:29 — REGNUM В сети появились первые кадры из предстоящей мобильной игры NieR Re[in]carnation.
REGNUM вчера в 08:29
Общество

Власти США закупили 20 млн масок по завышенным ценам

Американское правительство потратило более 110 млн долларов на закупку масок для медиков и медперсонала у непроверенных поставщиков по завышенным ценам.
Московский Комсомолец вчера в 23:52
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Энергетика

Российские нефтяники не могут договориться, как им снижать добычу

Российские нефтяные компании расходятся во мнениях относительно того, насколько они должны сократить добычу по квоте ОПЕК+, пишет Finantial Times (FT).
Ведомости 17 апреля в 08:48
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Происшествия

Первый ребенок в Новосибирской области заразился коронавирусом

Оперативный штаб утром в субботу, 18 апреля сообщил о выявлении еще 10 человек в Новосибирской области, инфицированных коронавирусом.
Kursk.com вчера в 03:22
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Общество

Из Токио во Владивосток вылетел вывозной рейс

Вывозной рейс «Авроры» вылетел из Токио во Владивосток, сообщает РИА Новости.
RT на русском 02:26
Политика

Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата Парфенова

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить на наличие американского гражданства депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова.
Российская газета 17 апреля в 06:31
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Здоровье

В Саратовской области коронавирусом заразились еще 16 человек

За минувшие сутки на территории Саратовской области заболевание коронавирусом выявлено у 16 человек.
АиФ Саратов 01:59
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Кино

Джеймс Ганн выложил список фильмов о путешествиях во времени

Не успели фолловеры Джеймса Ганна обсудить его список сиквелов, превзошедших оригиналы, как режиссер опубликовал в Twitter очередной топ — на этот раз он выбрал 16 «хороших фильмов о путешествиях во времени».
Кinomania 16 апреля в 12:26
Здоровье

Онищенко рассчитал сроки снятия карантина

Бывший главный санитарный врач России, депутат Геннадий Онищенко заявил, что на отмену режима самоизоляции в стране могут уйти полтора месяца, если ситуация будет развиваться благоприятно.
Рамблер 17 апреля в 09:16
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Экономика

WP спрогнозировала рекордные долги США из-за эпидемии коронавируса

Американский госдолг и долги корпораций США в этом году достигнут рекордных размеров из-за эпидемии коронавируса в стране.
РБК 00:19
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Общество

В Татарстане запретили ходить в магазины без масок

Жителям Татарстана с 20 апреля запретили находиться в магазинах и общественном транспорте без защитных масок.
Российская газета вчера в 16:02
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Транспорт

В Москве продлили действие пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
3,5K
Общество

Вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в России

Эпидемия коронавируса в России может сойти на нет уже в июне этого года, если жители будут придерживаться введенных властями ограничительных мер.
РБК вчера в 19:21
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Политика

Путин поручил Минобороны проработать меры по борьбе с коронавирусом

Президент Россия Владимир Путин поручил Минобороны до 22 апреля представить предложения о возможности привлечь специальные силы и средства ВС для борьбы с коронавирусом, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
РИА Новости вчера в 04:54
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