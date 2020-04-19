Коронавирус
Вести.RuТрамп о коронавирусе: Китай может понести ответственность
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если Китай намеренно допустил вспышку вызванного коронавирусом нового типа заболевания, то для него должны быть последствия. Глава американской администрации сообщил, что в настоящее время проводится расследование.
Читать в источнике
Оценить85
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 22:10, Ашберн
Общество
Юрий Шатунов удивился поведению немцев в период пандемии коронавируса
Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов удивился поведению жителей Германии, находящихся на карантине.
Lenta.ru 19:58
Происшествия
В Белогорске горит путевая машинная станция
Телепорт 21:36
Общество
В Подмосковье ужесточили пропускной режим
Правила вступают в силу с 22 апреля. Власти Московской области с предстоящей недели ужесточают пропускной режим.
Оka.fm 10:15
Политика
Трамп заявил о готовности предоставить аппараты ИВЛ для Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти могут отправить в Иран партию аппаратов ИВЛ для борьбы в пандемией коронавируса, если республика сделает запрос, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 20:43
Здоровье
Объяснен низкий уровень смертности среди россиян с коронавирусом
Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев объяснил в беседе с «Известиями» причины низкого уровня смертности среди россиян с коронавирусом.
Lenta.ru 20:39
Политика
Путин упростил правила пребывания иностранцев в России
Как сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что в условиях пандемии все субъекты России должны работать активнее и быстрее — все запланированные мероприятия для борьбы с коронавирусом должны реализовываться в срок.
REGNUM 06:07
Общество
У заместителя губернатора Нижегородской области выявили коронавирус
"Коронавирус выявлен у заместителя губернатора Нижегородской области Игоря Носова", - отметили в пресс-службе со ссылкой на главу региона Глеба Никитина.
ТАСС 16:57
Футбол
Сапогов спустя год вернулся в «Инстаграм» и опубликовал фото Патриарха Алексия II
«Настоящий Патриарх Всея Руси!» — написал Сапогов в своём аккаунте.
Чемпионат 16 апреля в 11:53
Общество
Скончался заразившийся коронавирусом депутат Мособлдумы
Вечерняя Москва 08:48
Общество
Ученый рассказал о перспективе туристической отрасли после пандемии
По мнению Чира, восстановление туристической отрасли после окончания пандемии может произойти довольно быстро - как только к туристам вернется определенная уверенность в своей безопасности.
РЕН ТВ 20:23
Футбол
Экс-игрок «Ливерпуля» Риера сопоставил «Спартак» с «Барселоной»
Бывший футболист "Ливерпуля" и сборной Испании Альберт Риера сравнил испанские топ-клубы с российскими.
Газета.Ru 21:46
Общество
Поток въезжающих в Крым за сутки вырос на 40 процентов
Власти Крыма отметили значительный рост количества граждан, въезжающих на полуостров.
Вести.Ru 12:19
Финансы
Официальный курс доллара вырос почти на рубль
Официальный курс доллара, установленный Банком России на 17 апреля, вырос на 99,74 копейки — до 74,7119 рубля.
РИА Новости 16 апреля в 06:42
Общество
Вирусолог обозначил сроки победы России над коронавирусом
Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков обозначил сроки победы России над коронавирусом.
Lenta.ru 18:12
Общество
В Новосибирск прилетят туристы из Таиланда и Вьетнама
В самолете прилетит около 200 человек. На 20 апреля запланирован рейс «Сибири» из Камрани в Новосибирск.
АиФ Новосибирск 02:34
Космос
Астрономы в Чили открыли «танцующую» звезду, предсказанную Эйнштейном
Европейская южная обсерватория (ESO) в Чили с помощью одного из самых мощных в мире телескопов открыло "танцующую" звезду, возможное существование которой рядом с черными дырами еще более 100 лет назад предсказал Альберт Эйнштейн.
РИА Новости 16 апреля в 21:04
Общество
МЧС советует после покупки замачивать в воде овощи и зелень
"Продукты в твердой упаковке - пластиковой, металлической или стеклянной - надо помыть водой и мылом", - советуют в МЧС.
ТАСС 20:29
Хоккей
Панарин рассказал о границах благотворительности
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин ответил на критику соотечественников за помощь американскому госпиталю в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 16:14
Футбол
Бекхэм: «Роналду не дотягивает до уровня Месси»
Евро-футбол.ру 13:31
Авто
Появились изображения новой Mazda 6
Капот, скорее всего, тоже удлинится – по крайней мере, таким он выглядит на концепте Mazda Vision Coupe, чья стилистика, по слухам, и должна стать главным лейтмотивом в создании новой Mazda 6. От него же новинке наверняка достанутся зауженные фары, визуально объединенные с более массивной (чем сейчас) решеткой радиатора.
Автоновости дня вчера в 04:13
Кино
Юрий Быков снимет сериал про нулевые
Российский режиссёр Юрий Быков работает над сценарием фильма про 2000-е годы.
News.ru 13:04
Авто
Названы причины продажи почти новых автомобилей с минимальным пробегом
Специалисты портала NJCAR.RU назвали пять основных причин, которые вынуждают продавать почти новые автомобили.
Тарантас Ньюс 05:45
Общество
В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли еще 28 пациентов с коронавирусом, сообщил оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 15:56
Экономика
В России 14 банкам разрешили выдавать беспроцентные кредиты бизнесу
Минэкономразвития России подписало соглашение с 14 российскими банками о выдаче беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу.
Газета.Ru 07:03
Общество
Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»
REGNUM вчера в 16:52
Происшествия
Задержан участник нападения на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке
Киров, 18 апреля 2020, 23:18 — REGNUM В Кировской области сотрудники полиции нашли одного из участников нападения на сотрудников скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке.
REGNUM 16:18
Происшествия
Первый ребенок в Новосибирской области заразился коронавирусом
Оперативный штаб утром в субботу, 18 апреля сообщил о выявлении еще 10 человек в Новосибирской области, инфицированных коронавирусом.
Kursk.com 03:22
Политика
Посольство РФ объяснило «переезд» с площади Немцова в Праге
Посольство России в Праге призвало не политизировать изменение официального адреса в Праге.
Известия 20:40
Наука
Великобритания запустит производство вакцины без клинических испытаний
На следующей неделе Великобритания запустит производство вакцины от коронавируса COVID-19 без клинических испытаний.
ТК Звезда 18:54