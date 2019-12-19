Президент США Дональд Трамп считает, что импичмент, объявленный ему демократами Палаты представителей, ведет к «политическому самоубийству» Демократической партии. Об этом он заявил на митинге своих сторонников в штате Мичиган, передает Fox News.

Политика Конгресс проголосовал за импичмент Трампа Все республиканцы были «против», три демократа воздержались, но голосов остальных хватило, чтобы признать вину Трампа в превышении полномочий и воспрепятствовании работе конгресса.

Общество Агрегаторы такси предупредили о риске ухода водителей в «серую» зону из-за законопроекта Турчака Сервисы заказа такси "Везет", Gett, "Ситимобил" и "Яндекс.Такси" концептуально поддерживают совершенствование законодательства в сфере услуг такси, но считают, что некоторые положения законопроекта, внесенного группой сенаторов и депутатов Госдумы во главе с зампредседателя Совета Федерации, секретарем Генсовета "Единой России" Андреем Турчаком, могут привести к уходу таксистов в "серую" зону.

Армия и оружие Армия США закупила около 3 тыс. новых бронеавтомобилей Вооруженные силы США закупили более 2,7 тыс. новых бронеавтомобилей JLTV (Joint Light Tactical Vehicle), предназначенных для замены устаревших многоцелевых машин семейства HMMWV (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle).

Происшествия Экс-мэра Петропавловска-Камчатского отправили под домашний арест Бывший мэр Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко, находящийся под следствием по подозрению в получении взяток, помещен под домашний арест сроком на один месяц, сообщили РИА Новости в краевом следственном управлении СК РФ.

Общество Производители шампанского предупредили о резком спаде производства Производство шампанского в России может сильно упасть из-за закона о виноградарстве и виноделии, рассказали «Ведомостям» президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов и гендиректор «Игристых вин» Юрий Дудко.

Финансы Доллару предсказали умеренное падение Сразу несколько зарубежных инвестиционных банков выпустили прогнозы, в которых предсказали умеренное ослабление курса доллара в 2020 году, пишет Financial Times.

Экономика А1 объявила награду за информацию об активах экс-банкира Беджамова Инвестиционная компания А1 оплатила размещение объявлений о вознаграждении за сведения об активах бывшего владельца Внешпромбанка Георгия Беджамова и его сестры, экс-главы кредитной организации Ларисы Маркус, сообщает РБК.

Политика Сенаторы США пригрозили крахом подрядчику «Северного потока-2» Сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон направили письмо в адрес швейцарской компании Allseas, занимающейся укладкой труб газопровода «Северный поток-2».

Общество России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.

Политика В Раде оценили потери ВВП Украины в случае прекращения транзита газа Потенциальные потери экономики Украины в случае прекращения транзита российского газа составят около двух процентов ВВП, об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Сергей Левочкин.

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Общество Снимавшие фильм для Discovery американцы оштрафованы во Владивостоке Задержанные иностранцы пояснили, что приехали во Владивосток, чтобы снимать фильм для канала Discovery, и что их будущие съемки не имеют никакого политического контекста.

Общество Роскачество нашло формальдегид в искусственных елках Роскачество проверило искусственные елки семи брендов по цене от трех до 11 тысяч рублей как отечественных, так и импортных производителей.

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