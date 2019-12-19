Политика
РосбалтТрамп назвал импичмент «политическим самоубийством» демократов
Президент США Дональд Трамп считает, что импичмент, объявленный ему демократами Палаты представителей, ведет к «политическому самоубийству» Демократической партии. Об этом он заявил на митинге своих сторонников в штате Мичиган, передает Fox News.
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Политика
Конгресс проголосовал за импичмент Трампа
Все республиканцы были «против», три демократа воздержались, но голосов остальных хватило, чтобы признать вину Трампа в превышении полномочий и воспрепятствовании работе конгресса.
Общество
Агрегаторы такси предупредили о риске ухода водителей в «серую» зону из-за законопроекта Турчака
Сервисы заказа такси "Везет", Gett, "Ситимобил" и "Яндекс.Такси" концептуально поддерживают совершенствование законодательства в сфере услуг такси, но считают, что некоторые положения законопроекта, внесенного группой сенаторов и депутатов Госдумы во главе с зампредседателя Совета Федерации, секретарем Генсовета "Единой России" Андреем Турчаком, могут привести к уходу таксистов в "серую" зону.
Политика
Кремль ограничил размер плакатов на пресс-конференцию Путина
Журналистам установили ограничение на размер плакатов перед большой пресс-конференцией Владимира Путина.
Происшествия
В Ивановской области перевернулся автобус со школьниками
Армия и оружие
Израиль сообщил о перехвате ракеты из сектора Газа
Израильская армия перехватила ракету, выпущенную с территории сектора Газа, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля на своей странице в Twitter.
Происшествия
При эвакуации детсада в Биробиджане умерла воспитатель
Армия и оружие
Армия США закупила около 3 тыс. новых бронеавтомобилей
Вооруженные силы США закупили более 2,7 тыс. новых бронеавтомобилей JLTV (Joint Light Tactical Vehicle), предназначенных для замены устаревших многоцелевых машин семейства HMMWV (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle).
Происшествия
В ЧВК не обошлось без ГРУ
Как утверждают сами фигуранты — спецназовцы ГРУ.
Общество
Россияне стали больше тратить на новогодние подарки детям
Происшествия
Экс-мэра Петропавловска-Камчатского отправили под домашний арест
Бывший мэр Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко, находящийся под следствием по подозрению в получении взяток, помещен под домашний арест сроком на один месяц, сообщили РИА Новости в краевом следственном управлении СК РФ.
Общество
Производители шампанского предупредили о резком спаде производства
Производство шампанского в России может сильно упасть из-за закона о виноградарстве и виноделии, рассказали «Ведомостям» президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов и гендиректор «Игристых вин» Юрий Дудко.
Финансы
Доллару предсказали умеренное падение
Сразу несколько зарубежных инвестиционных банков выпустили прогнозы, в которых предсказали умеренное ослабление курса доллара в 2020 году, пишет Financial Times.
Политика
Узбекистан стал страной года по версии The Economist
Узбекистан стал страной года по версии британского журнала The Economist.
Происшествия
В Петербурге ветер повалил деревья, стенды и строительные леса
Сильный ветер повалил в Санкт-Петербурге 41 дерево, а также рекламные стенды и строительные леса, повредил 16 кровель, сообщает городское ГУМЧС.
Экономика
А1 объявила награду за информацию об активах экс-банкира Беджамова
Инвестиционная компания А1 оплатила размещение объявлений о вознаграждении за сведения об активах бывшего владельца Внешпромбанка Георгия Беджамова и его сестры, экс-главы кредитной организации Ларисы Маркус, сообщает РБК.
Политика
Сенаторы США пригрозили крахом подрядчику «Северного потока-2»
Сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон направили письмо в адрес швейцарской компании Allseas, занимающейся укладкой труб газопровода «Северный поток-2».
Общество
России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников
Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
Политика
В Раде оценили потери ВВП Украины в случае прекращения транзита газа
Потенциальные потери экономики Украины в случае прекращения транзита российского газа составят около двух процентов ВВП, об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Сергей Левочкин.
Общество
В Амурской области 31 декабря объявят выходным днем
Власти Амурской области сделают 31 декабря выходным днем, сообщил на своей официальной странице в Instagram губернатор региона Василий Орлов.
Общество
Снимавшие фильм для Discovery американцы оштрафованы во Владивостоке
Задержанные иностранцы пояснили, что приехали во Владивосток, чтобы снимать фильм для канала Discovery, и что их будущие съемки не имеют никакого политического контекста.
Общество
Роскачество нашло формальдегид в искусственных елках
Роскачество проверило искусственные елки семи брендов по цене от трех до 11 тысяч рублей как отечественных, так и импортных производителей.
Культура
Мединский предложил внести «Союз спасения» в школьную программу
18 декабря в Москве прошла долгожданная премьера фильма «Союз спасения» режиссера Андрея Кравчука.
Общество
Кадастровая палата разрешила строить дома в Красном Слоне и Негодяйке
В Кадастровой палате в 2019 году определили границы почти 9 тыс. населенных пунктов в России, что позволяет строить там новые жилые дома и коммунально-бытовые объекты.
Происшествия
Названа причина посадки на брюхо военного Ан-12 в Кольцово
Военная прокурора Центрального военного округа провела проверку по факту аварийной посадки Ан-12 в аэропорту Екатеринбурга десятого октября.
Общество
Носов отправил чиновников считать белье в больницах Колымы
Губернатор Магаданской области, бывший вице-губернатор Свердловской области Сергей Носов призвал чиновников пересчитать количество белья в больницах региона.
Здоровье
Врач назвала возрастной порог для рождения первого ребенка
Доктор медицинских наук Ксения Краснопольская заявила, что первого ребенка лучше всего рожать до 35 лет.
Общество
СМИ узнали порядок замены проржавевших номеров на кузове автомобиля
Дополнительная маркировка транспортных средств со сгнившими или проржавевшими заводскими идентификационными номерами на кузове и раме будет проходить по определенной процедуре, описанной в постановлении правительства, с которым ознакомился «Коммерсантъ».
Кино
Опубликованы кадры постельных сцен из сериала «Ведьмак»
В Сети были опубликованы откровенные кадры из сериала "Ведьмак". Снимками поделился пользователь Reddit под ником PieSar.
Происшествия
Пассажир автомобиля погиб в ДТП с микроавтобусом в Иркутской области
По предварительным данным, в результате аварии погиб пассажир автомобиля, еще девять человек доставлены в больницу.