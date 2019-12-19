Политика

Вести.RuВести.RuТрамп об импичменте: демократы совершили политическое самоубийство

Импичмент Дональду Трампу одобрен. Палата представителей конгресса США проголосовала "за" по обеим статьям — о злоупотреблениии властью и препятствии расследованию.
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Что изменится в жизни россиян в 2020 году

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Напомним, в Петербург минувшей ночью пришел сильный юго-западный, западный ветер с порывами 28 − 30 м / с. В устье Невы поднялся уровень воды выше критических значений, ввиду чего створы Комплекса защитных сооружений были закрыты, а судоходство по Кронштадтскому корабельному фарватеру временно остановлено.
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Армия и оружие

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Глава ПФР спрогнозировал увеличение пенсий в 2020 году

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Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.
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Ивелин Попов наконец получил шанс отдать должок за поздравление к своему дню рождения # ФКРостов # Карпин pic.twitter.com / 2CNRkzAma0 — Football Club Rostov (@ rostovfc) 19 декабря 2019 г. Напомним, что 19 декабря исполнилось ровно два года с того момента, как Валерий Карпин был официально назначен главным тренером ФК "Ростов".
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Новая министерская встреча России, Украины и Еврокомиссии (ЕК) по транзиту газа состоится 19 декабря в Берлине.
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В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском

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