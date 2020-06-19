Политика
RuNews24.ruТрамп обещал подумать о рассекречивании информации про НЛО
Дональд Трамп-младший беседовал с президентом США накануне Дня отца, который отмечают в США 19 июня. И президент не исключил: информация об инциденте, который произошел в штате Нью-Мексико, может быть рассекречена. Во всяком случае, Трамп обещал «подумать об этом».
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