Политика
РБКТрамп обеспечил себе выдвижение кандидатом на президентских выборах
Президент США Дональд Трамп обеспечил себе выдвижение кандидатом от Республиканской партии в ходе выборов главы государства, которые пройдут в ноябре.
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Трампа поддержало достаточное количество делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев
Московский Комсомолецвчера в 22:00
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Экономика
Туристам вернут деньги за туры, несостоявшиеся по вине коронавируса
Минэкономразвития разработало законопроект, который включает в себя создание механизма по возврату средств за несостоявшиеся по вине COVID-19 туры.
Экономика
Силуанов сообщил о дефиците бюджета в 2020 году
Бюджет России будет дефицитным в 2020 году, сообщил министр финансов страны Антон Силуанов в среду, 18 марта, в ходе заседания коллегии Федерального казначейства.
Общество
Досрочный ЕГЭ перенесли из-за коронавируса
Досрочную сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) перенесли на основной период.
Общество
Скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина
На 85 году жизни скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина.
Общество
Новые случаи коронавируса зарегистрированы в 15 регионах России
За последние сутки новые случаи инфицирования коронавирусом зафиксированы в 15 российских регионах.
Энергетика
Ирак созывает экстренную встречу ОПЕК+ в связи с падением цен на нефть
Ирак призвал организовать экстренную встречу ОПЕК+ из-за падения цен на нефть.
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $29 впервые с января 2016 года
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 3,83%, достигнув $28,85 за баррель, следует из данных торговой площадки на 21:04 мск.
Общество
Вылет застрявших в Черногории из-за коронавируса россиян задержан
Вывоз застрявших в Черногории российских граждан задержан из-за условий балканской страны.
Политика
FT: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу
В EEAS уверены, что связанные с Россией фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее публиковали сообщения о ситуации в Сирии и протестах «желтых жилетов» во Франции, переключились на распространение онлайн «дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках».
Политика
Конституционный суд одобрил поправки к Конституции
Конституционный суд России постановил, что закон о поправках в Конституции соответствует Основному закону страны.
Политика
Большинство крымчан поддерживают воссоединение с РФ
Абсолютное большинство крымчан и жителей Севастополя поддерживают воссоединение полуострова с РФ шесть лет спустя, выяснил ВЦИОМ.
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
«В соответствии со ст. 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» правительство РФ постановляет утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061», — говорится в документе.
Происшествия
Насиловавший 15-летнюю дочь житель Вольска получил 15 лет колонии
В Вольске 50-летний местный житель осужден за изнасилование и насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении своей несовершеннолетней дочери (п. «а» ч. 3 ст. 131, п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ).
Общество
Похороны Лимонова будут закрыты для общественности
Похороны Эдуарда Лимонова и прощание будут закрыты для публики и представителей СМИ, сообщили РБК в пресс-службе партии «Другая Россия».
Финансы
Курс доллара поднялся выше 79 рублей
Курс доллара превысил 79 рублей, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные Московской биржи.
Армия и оружие
США обвинили Россию в гибели турецких военнослужащих в Идлибе
Госсекретарь США Майкл Помпео возложил ответственность за убийство "десятков турецких военных" в Сирии на Россию.
Шоу-бизнес
Певица Нюша продемонстрировала результат бьюти-преображения
Общество
Назван возможный очаг распространения коронавируса в Европе
Туристы со всей Европы, вероятнее всего, заразились коноравирусом на австрийском горнолыжном курорте Ишгль, пишет Der Spiegel.
Политика
Лукашенко объяснил, почему Белоруссия не закрывает границы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Минск не закрывает границы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 по примеру своих соседей.
Наука
На Дону найдена древняя хижина из костей мамонта
Под Воронежем найдена древняя хижина из костей мамонта, в ней 25 тыс. лет назад древние люди разводили огонь и, возможно, вялили мясо.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Кино
В Сети появились первые детали фильма «Человек-паук — 3»
По сообщению издания Cosmic Book News, новая картина будет носить название Spider-Man: Home Run, как это переведут на русский пока не ясно, но возможны варианты «Хоум-ран» либо «Забег домой».
Общество
В США провели первые испытания вакцины против коронавируса на людях
Американские ученые из исследовательского центра Kaiser Permanente Washington Research Institute в Сиэттле начали тестировать вакцину против коронавируса на людях, сообщает Associated Press.
Происшествия
В Японии скончался мужчина, намеренно заразивший коронавирусом других
Политика
Путин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу
Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу.
Общество
Более 200 человек в Москве нарушают режим самоизоляции
В Москве выявлены более 200 человек, которые нарушают режим самоизоляции в связи с распространением коронавируса COVID-19.