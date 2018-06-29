Политика

РБКРБКТрамп обеспечил себе выдвижение кандидатом на президентских выборах

Президент США Дональд Трамп обеспечил себе выдвижение кандидатом от Республиканской партии в ходе выборов главы государства, которые пройдут в ноябре.
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Трамп набрал достаточно голосов для выдвижения от республиканцев

RT на русском00:19

Трамп обеспечил себе выдвижение кандидатом на выборах президента

Коммерсантъвчера в 23:41

Трампа поддержало достаточное количество делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев

Московский Комсомолецвчера в 22:00

Трамп обеспечил себе возможность переизбираться

Газета.Ruвчера в 22:33

Трамп набрал достаточное число делегатов, чтобы стать кандидатом от республиканцев

ТАССвчера в 21:41

Трамп обеспечил себе выдвижение в президенты США на выборах

РЕН ТВвчера в 21:37

СМИ: Трамп формально обеспечил себе возможность переизбираться

РИА Новостивчера в 21:27
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В Липецкой области три человека погибли во время пожара в частном доме

ТАСС 03:42
Экономика

Туристам вернут деньги за туры, несостоявшиеся по вине коронавируса

Минэкономразвития разработало законопроект, который включает в себя создание механизма по возврату средств за несостоявшиеся по вине COVID-19 туры.
Рамблер вчера в 17:24
Экономика

Силуанов сообщил о дефиците бюджета в 2020 году

Бюджет России будет дефицитным в 2020 году, сообщил министр финансов страны Антон Силуанов в среду, 18 марта, в ходе заседания коллегии Федерального казначейства.
Известия 04:58
Общество

Досрочный ЕГЭ перенесли из-за коронавируса

Досрочную сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) перенесли на основной период.
Lenta.ru 02:37
Общество

Скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина

На 85 году жизни скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина.
Собака.ru вчера в 12:18
Общество

Новые случаи коронавируса зарегистрированы в 15 регионах России

За последние сутки новые случаи инфицирования коронавирусом зафиксированы в 15 российских регионах.
Известия вчера в 09:57
Энергетика

Ирак созывает экстренную встречу ОПЕК+ в связи с падением цен на нефть

Ирак призвал организовать экстренную встречу ОПЕК+ из-за падения цен на нефть.
Вести.Ru 00:09
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $29 впервые с января 2016 года

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 3,83%, достигнув $28,85 за баррель, следует из данных торговой площадки на 21:04 мск.
ТАСС вчера в 14:08
Общество

Вылет застрявших в Черногории из-за коронавируса россиян задержан

Вывоз застрявших в Черногории российских граждан задержан из-за условий балканской страны.
Газета.Ru 05:38
Политика

FT: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу

В EEAS уверены, что связанные с Россией фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее публиковали сообщения о ситуации в Сирии и протестах «желтых жилетов» во Франции, переключились на распространение онлайн «дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках».
Ведомости 03:01
Политика

Конституционный суд одобрил поправки к Конституции

Конституционный суд России постановил, что закон о поправках в Конституции соответствует Основному закону страны.
Страна Советов on-line вчера в 02:46
Политика

Большинство крымчан поддерживают воссоединение с РФ

Абсолютное большинство крымчан и жителей Севастополя поддерживают воссоединение полуострова с РФ шесть лет спустя, выяснил ВЦИОМ.
Политика Сегодня 04:46
Происшествия

Из больницы в Коммунарке выписали 106 пациентов

Известия 03:37
Происшествия

Житель Первоуральска в суде убил женщину и ранил пристава

ТАСС 03:56
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

«В соответствии со ст. 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» правительство РФ постановляет утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061», — говорится в документе.
Известия вчера в 09:23
Происшествия

Насиловавший 15-летнюю дочь житель Вольска получил 15 лет колонии

В Вольске 50-летний местный житель осужден за изнасилование и насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении своей несовершеннолетней дочери (п. «а» ч. 3 ст. 131, п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ).
Коммерсантъ Саратов 05:52
Общество

Похороны Лимонова будут закрыты для общественности

Похороны Эдуарда Лимонова и прощание будут закрыты для публики и представителей СМИ, сообщили РБК в пресс-службе партии «Другая Россия».
РБК 02:22
Финансы

Курс доллара поднялся выше 79 рублей

Курс доллара превысил 79 рублей, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:13
Армия и оружие

США обвинили Россию в гибели турецких военнослужащих в Идлибе

Госсекретарь США Майкл Помпео возложил ответственность за убийство "десятков турецких военных" в Сирии на Россию.
Газета.Ru 03:45
Шоу-бизнес

Певица Нюша продемонстрировала результат бьюти-преображения

RuNews24.ru вчера в 07:37
Общество

Назван возможный очаг распространения коронавируса в Европе

Туристы со всей Европы, вероятнее всего, заразились коноравирусом на австрийском горнолыжном курорте Ишгль, пишет Der Spiegel.
РИА Новости 04:49
Политика

Лукашенко объяснил, почему Белоруссия не закрывает границы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Минск не закрывает границы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 по примеру своих соседей.
RT на русском 16 марта в 07:00
Наука

На Дону найдена древняя хижина из костей мамонта

Под Воронежем найдена древняя хижина из костей мамонта, в ней 25 тыс. лет назад древние люди разводили огонь и, возможно, вялили мясо.
Газета.Ru вчера в 04:59
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:29
Кино

В Сети появились первые детали фильма «Человек-паук — 3»

По сообщению издания Cosmic Book News, новая картина будет носить название Spider-Man: Home Run, как это переведут на русский пока не ясно, но возможны варианты «Хоум-ран» либо «Забег домой».
Телепрограмма вчера в 07:08
Общество

В США провели первые испытания вакцины против коронавируса на людях

Американские ученые из исследовательского центра Kaiser Permanente Washington Research Institute в Сиэттле начали тестировать вакцину против коронавируса на людях, сообщает Associated Press.
РБК 16 марта в 17:55
Происшествия

В Японии скончался мужчина, намеренно заразивший коронавирусом других

Российская газета 04:29
Политика

Путин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу

Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу.
РБК 03:16
Общество

Футболист Аршавин подал в суд на экс-супругу Барановскую

Вести.Ru 05:33
Общество

Более 200 человек в Москве нарушают режим самоизоляции

В Москве выявлены более 200 человек, которые нарушают режим самоизоляции в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Вести.Ru 05:46
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