Президент США Дональд Трамп обеспечил себе выдвижение кандидатом от Республиканской партии в ходе выборов главы государства, которые пройдут в ноябре.

Трамп обеспечил себе выдвижение кандидатом на президентских выборах

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