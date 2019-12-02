Политика
Вести.RuТрамп обиделся на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
Президент США Дональд Трамп назвал оскорбительным заявление президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом на саммите в Лондоне.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп сильно недоволен президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который в недавнем интервью сказал, что при Трампе США отвернулись от Европы, а также заявил о «смерти мозга» НАТО, пишет Axios со ссылкой на три источника в администрации американского президента.РБКвчера в 03:07
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Транспорт
Проезд в московском общественном транспорте подорожает с 1 февраля
Стоимость проезда в общественном транспорте Москвы увеличится с 1 февраля 2020 года в среднем на 3%. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщили в пресс-службе мэра Москвы.
Происшествия
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не захотел комментировать решение московского Басманного суда, который признал законными действия следователя по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках.
Технологии
Работающую PlayStation 5 показали на фото
В сети опубликовали снимок комплекта для разработчиков PlayStation 5. На фотографии, которую разместил пользователь Twitter @Alcoholikaust, запечатлены две консоли и геймпады Dualshock 5. Автор поста отмечает, что получил снимки от разработчиков.
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4 декабря Церковь отметит Введение во храм Пресвятой Богородицы
В среду 4 декабря 2019 года Православная Церковь отметит один из великих двунадесятых праздников – Введение во храм Пресвятой Богородицы.
Наука
Создан препарат, облегчающий выведение камней из почек
Футбол
Месси получил шестой «Золотой мяч»
Полузащитник сборной Аргентины и испанской «Барселоны» Лионель Месси в шестой раз получил приз лучшему футболисту года по версии France Football - «Золотой мяч».
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В ДТП с автобусом в Воронежской области пострадали 14 человек
По предварительным данным регионального центра медицины катастроф, при опрокидывании междугородного автобуса в Богучарском районе 3 декабря травмы получили 14 человек.
Происшествия
СК выясняет обстоятельства нападения на полицейского в Мытищах
Следователи выясняют обстоятельства нападения 26-летнего жителя подмосковных Мытищ на полицейского, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Подмосковью Ольга Врадий.
Политика
Путин назвал расширение НАТО потенциальной угрозой для России
Президент России Владимир Путин на совещании по развитию ВМФ России заявил, что расширение НАТО и развитие военной инфраструктуры альянса вблизи российский границ являются потенциальной угрозой безопасности.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 2 декабря, запустили в режиме телемоста газопровод «Сила Сибири».
Шоу-бизнес
Мария Голубкина в кружевных чулках показала естественную красоту
Злопыхатели принялись судачить о лишних килограммах звезды, однако поклонники заступились за нее: так и должна выглядеть в 46 лет женщина, которая не пытается молодиться и не стесняется быть естественной.
Происшествия
Семьи погибших отреагировали на обвинение пилота в катастрофе SSJ-100
Семьи погибших в результате крушения самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) отреагировали на результаты расследования, согласно которым виновником катастрофы признан командир судна Денис Евдокимов.
Политика
Трамп и Макрон признали необходимость наладить диалог с Россией
Макрон, в свою очередь, отметил, что необходимо налаживать стратегический диалог с Россией, передает ТАСС.
Армия и оружие
Минобороны РФ опровергло авиаудар по лагерю беженцев в Сирии
Технологии
С 13 декабря игроки Red Dead Online смогут стать самогонщиками
Rockstar поделилась подробностями следующего крупного обновления Red Dead Online, которое выйдет уже 13 декабря.
Происшествия
ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах
Госавтоинспекция прогнозирует увеличение уровня смертности на российских дорогах — с начала 2019 года произошло 146 тысяч ДТП, и их число будет «увеличиваться, а не уменьшаться».
Энергетика
Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет
Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
Политика
Украина рассекретила итоговый документ «нормандского саммита»
В Киеве прекрасно понимают, что его ждет после встречи в "нормандском формате", заверил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
Финансы
Доллар и евро увеличиваются в цене
Сегодня стоимость американского доллара увеличилась на 33 копейки и составила 64,4 рубля.
Здоровье
Врачи свердловской детской больницы пожаловались на низкие зарплаты
Сотрудники областной детской клинической больницы №1 (ОДКБ) в Екатеринбурге написали открытое письмо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву о низком уровне зарплат.
Происшествия
Отец семейства в Татарстане зарезал бывшую жену и двух детей
Как стало известно РЕН ТВ, в Татарстане мужчина в состоянии опьянения устроил поножовщину.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Гаджеты
Смартфоны Huawei P20 и P20 Pro получили обновление прошивки
Обновление предназначено для смартфонов Huawei P20 и Huawei P20 Pro, которые работают под управлением программной оболочки EMUI 9.1, основанной на девятом "Андроиде".
Общество
ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права
ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
Политика
Американский ведущий оценил уровень влияния Путина на США
Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон (Tucker Carlson) заявил, что президент России Владимир Путин ненавидит США меньше, чем некоторые американские журналисты либерального толка.
Общество
США арестовали россиянина за попытку обойти санкции
Сотрудник российской компании KS Engineering Олег Никитин был арестован в США по обвинению в попытке обойти санкции на поставку энергооборудования.
Шоу-бизнес
Дочери Филиппа Киркорова исполнилось восемь лет
Филипп Киркоров с большим размахом отметил день рождения своей дочери.