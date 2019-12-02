Президент США Дональд Трамп раскритиковал слова французского лидера Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО, заявив, что Франция нуждается в альянсе, «как никто другой».

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Общество Правительство России выводит грузы из Латвии в свои порты Сегодня, 2 декабря, из заявления директора латвийской Государственной железнодорожной администрации Юриса Иесалниекса стало известно, что крупнейшие российские грузоотправители подписали с правительством РФ график сокращения грузопотоков через латвийские порты.