Политика

RT на русскомRT на русскомТрамп оценил заявление Макрона о «смерти мозга» НАТО

Президент США Дональд Трамп раскритиковал слова французского лидера Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО, заявив, что Франция нуждается в альянсе, «как никто другой».
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Трамп оценил заявление Макрона о «смерти мозга» НАТО

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Трамп назвал оскорбительным заявление Макрона о «смерти мозга» НАТО

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REGNUM05:25

Трамп раскритиковал слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 06:08, Ашберн
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Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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В Воронежской области перевернулся автобус

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РИА Новости 04:28
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Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси обошел защитника "Ливерпуля" голландца Вирджила ван Дейка на семь очков в голосовании за "Золотой мяч", сообщает France Football.
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Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
RuNews24.ru вчера в 10:49
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С 2020 года в России вводятся электронные трудовые книжки.
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Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии

Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.
РИА Новости 04:45
Шоу-бизнес

Бузова перепутала фамилию Лещенко на музыкальной премии

Певица Ольга Бузова попала в неловкую ситуацию на церемонии вручения премии "Золотой хит — 2019", сообщает "Комсомольская правда".
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Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

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Правительство России выводит грузы из Латвии в свои порты

Сегодня, 2 декабря, из заявления директора латвийской Государственной железнодорожной администрации Юриса Иесалниекса стало известно, что крупнейшие российские грузоотправители подписали с правительством РФ график сокращения грузопотоков через латвийские порты.
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Общество

Операторы попросили внести изменения в закон «о суверенном Рунете»

Представитель ДЦОА отказался комментировать, существует ли в принципе возможность использовать данные, которые анализируются в рамках закона «о суверенном Рунете», в коммерческих целях.
РБК вчера в 23:00
Политика

В Кремле прокомментировали претензии ФБР к российским приложениям

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Днем во вторник, 3 декабря, в Кремле сообщили, что президент Российской Федерации Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко встретятся в Сочи в субботу, 7 декабря.
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