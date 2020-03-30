Коронавирус

РБКРБКТрамп обозначил пик смертности из-за коронавируса в США

Пик смертности от вызываемого коронавирусом заболевания в США может случиться через две недели, отметил президент. По его словам, ожидается, что к 1 июня США выйдут на путь восстановления после эпидемии.
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Дональд Трамп
Если нам удастся сократить количество смертей до 100-200 тысяч человек, это значит мы хорошо поработали.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРИА Новости 18:54

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