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Пик смертности от вызываемого коронавирусом заболевания в США может случиться через две недели, отметил президент. По его словам, ожидается, что к 1 июня США выйдут на путь восстановления после эпидемии.

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