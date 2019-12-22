с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп заявил, что Председатель Палаты представителей США Нэнси Пелоси рискует лишиться снова лишиться своей должности. Об этом он написал в своем Twitter. Как известно, ранее она теряла пост в Палате представителей и должность спикера.

Трамп заявил, что Пелоси рискует остаться без работы

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