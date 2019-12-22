Политика
Газета.RuТрамп заявил, что Пелоси рискует остаться без работы
Президент США Дональд Трамп заявил, что Председатель Палаты представителей США Нэнси Пелоси рискует лишиться снова лишиться своей должности. Об этом он написал в своем Twitter. Как известно, ранее она теряла пост в Палате представителей и должность спикера.
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Также он добавил, что Пелоси «делает всё возможное», чтобы отсрочить передачу обвинительного заключения, которое, по мнению Трампа, не поддержит ни один республиканец.Известия18:40
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