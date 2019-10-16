Политика
ИзвестияТрамп обозвал Пелоси третьесортным политиком
Представители Демократической партии США покинули встречу по Турции с американским президентом Дональдом Трампом, поскольку тот допустил нелицеприятные комментарии в отношении спикера палаты представителей демократки Нэнси Пелоси.
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Лидер демократов в сенате США Чак Шумер заявил, что представители партии были вынуждены покинуть встречу с американским президентом Дональдом Трампом по Турции после того, как он допустил нелицеприятные комментарии в отношении спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.РИА Новости16:38
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