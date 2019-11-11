с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп назвал отставку президента Боливии Эво Моралеса «важным моментом для демократии в Западном полушарии». Уход Моралеса создаст условия для сохранения демократии в стране. Информация следует из заявления Дональда Трампа, которое распространил Белый дом.

Политика Путин объяснил сокращение расходов на оборону России Россия прошла пик модернизации военной техники и дальше такой объем работ не требуется, заявил президент России Владимир Путин, комментируя снижение расходов на оборону.

Политика Сивохо презентовал первый шаг Киева для реинтеграции Донбасса Сивохо подчеркнул, что в борьбе за возвращение территорий и "туго закручивая гайки" Киев может потерять украинских граждан.

Общество Парламент Боливии экстренно эвакуировали из-за беспорядков Законодательное собрание Боливии эвакуировано из-за беспорядков, возобновившихся в столице страны.

Происшествия В Кремле назвали «актом безумия» громкое убийство в Петербурге Президент России Владимир Путин в курсе убийства выпускницы и аспирантки СПбГУ, в котором обвиняют доцента вуза Олега Соколова.

Гаджеты Названы лучшие смартфоны на распродаже AliExpress Смартфон iPhone XR с памятью 128 Гб на распродаже от AliExpress заявлен по цене ниже 48 тысяч рублей, то есть намного дешевле, чем обычная стоимость на сайте и официальный ценник в России (около 55 тысяч рублей).

Армия и оружие Россия и Турция начали четвертое совместное патрулирование в Сирии Российские и турецкие военные начали четвертое совместное патрулирование в новом районе на границе Сирии и Турции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России.

Футбол «Ливерпуль» упрочил лидерство в АПЛ, обыграв «Манчестер Сити» Игра состоялась в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Победу одержали хозяева поля 3:1. Счет на 6-й минуте открыли футболисты «Ливерпуля».

Политика Зеленский уволил своего представителя в кабмине Президент Украины Владимир Зеленский уволил своего представителя в кабинете министров Андрея Геруса, сообщает «ТАСС» со ссылкой на текст указа.

Экономика Названа достаточная для борьбы с бедностью в России сумма Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью ТАСС заявил, что для снижения количества бедных в России на 40 процентов в год достаточно выделять 200 миллиардов рублей.

Футбол Руководство «Арсенала» выразило доверие Эмери Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери продолжит работу с командой.

Футбол Игрок «Спартака» Крал мечтает о переезде в АПЛ Полузащитник «Спартака» Алекс Крал прокомментировал информацию о заинтересованности в нем со стороны «Эвертона».

Общество Сотрудники Нацбанка Украины задержаны по подозрению в хищении средств Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, среди задержанных - бывший первый замглавы Нацбанка Александр Писарук.

Политика МИД осудил намёки в СМИ на причастность Москвы к смерти Ле Мезюрье Министерство иностранных дел России отреагировало на материал газеты The Independent, в котором сообщение о гибели британского сооснователя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье увязывается с разоблачительными заявлениями представителя российского МИД Марии Захаровой относительно британского разведчика.

Общество После развода родственники смогут всегда видеться со своими детьми Законопроект об административной ответственности за запрет ребенку видеться с родственниками после развода родителей направит в правительство глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

Политика Россиянина Буркова экстрадируют из Израиля в США Россиянина Алексея Буркова экстрадируют из Израиля в США, сообщил «РИА Новости» его адвокат Михаил Ирони.

Гаджеты Голосовой помощник Google Assistant получил новый дизайн Google Assistant получил несколько дополнительных функций, а также обновлённый дизайн, который стал более компактным.

Политика МИД Украины прокомментировал предстоящий саммит в нормандском формате Киев надеется, что встречу лидеров в нормандском формате (Украина, Россия, Франция, Германия) по урегулированию конфликта в Донбассе удастся провести таким образом, чтоб Украина "развивалась дальше", заявил во вторник глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Футбол Криштиану Роналду могут отлучить от футбола на два года Как уже сообщали Вести.Ru, Роналду был крайне недоволен своей заменой в матче 12-го тура Серии "А" и не стал пожимать руку главному тренеру "Юве" Маурицио Сарри.

Общество Россиянку Лазареву приговорили к 15 годам тюрьмы в Кувейте Россиянка приговорена к 15 годам лишения свободы, денежному штрафу в размере $2,4 млн, а также к «каторжным работам», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на текст постановления инстанции.