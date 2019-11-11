Политика
News.ruТрамп прокомментировал отставку президента Боливии
Президент США Дональд Трамп назвал отставку президента Боливии Эво Моралеса «важным моментом для демократии в Западном полушарии». Уход Моралеса создаст условия для сохранения демократии в стране. Информация следует из заявления Дональда Трампа, которое распространил Белый дом.
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с чего всё началось
«США аплодируют боливийскому народу за требование свободы и боливийским военным за то, что выполняют клятву защищать не только конкретного человека, но и конституцию Боливии»,— говорится в заявлении господина Трампа, опубликованном на сайте Белого дома.Коммерсантъ15:06
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