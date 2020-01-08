Армия и оружие
Sibnet НовостиТрамп обратился к нации после удара Ирана по базам США
Президент США Дональд Трамп обратился к нации после удара Ирана по американским базам в Ираке. Выступление американского лидера транслировалось на сайте Белого дома. Американский лидер заверил, что Вашингтон не намерен стремиться к эскалации с Ираном, но продолжит кампанию максимального давления.
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Кино
«Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории
Фильм Клима Шипенко "Холоп" стал самой кассовой комедией за всю историю российского проката, заработав 1,8 миллиарда рублей за новогодние каникулы, сообщила пресс-служба компании "Централ Партнершип".
Происшествия
На борту разбившегося в Иране самолета найдена записка с мольбой
Кино
В Сети появилась информация о сюжете нового фильма о Гарри Поттере
Происшествия
СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза
Происшествия
Три человека пострадали при взрыве гранаты в общежитии Одессы
Три человека пострадали при взрыве гранаты в одном из общежитий Одессы, их госпитализировали с осколочными ранениями.
Футбол
«Утренняя тренировка». Роналду показал великолепную физическую форму
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился с подписчиками в Instagram фотографией с силовой тренировки.
Футбол
Дмитрий Тарасов отправится на сбор с «Рубином»
Армия и оружие
Трамп заявил об отсутствии жертв среди американцев после атаки Ирана
Американские военные не пострадали при атаке Ирана на авиабазы в Ираке, сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, обращаясь к населению страны в прямом эфире.
Хоккей
Овечкин вышел на 11-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ
Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на 11-е место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Политика
США готовы предложить Украине помощь в связи с крушением самолета в Иране - Помпео
США готовы предложить Украине свою помощь в связи с катастрофой украинского самолета в Иране, говорится в распространенном в среду заявлении госсекретаря США Майка Помпео.
Происшествия
СМИ опубликовали список погибших в авиакатастрофе украинцев
Telegram-канал Baza опубликовал предварительный список погибших украинцев.
Армия и оружие
Трамп запретил Ирану становиться ядерной державой
Попутно Ирамп пообещал, что пока он находится у власти, Иран никогда не сможет стать ядерной державой.
Армия и оружие
Показаны повреждения базы США в Ираке после ракетного удара Ирана
Появились кадры, показывающие разрушения американской базы Эйн-аль-Асад на западе Ирака после запуска по ней ракет Ираном в среду, 8 января.
Политика
В ООН приветствовали заявление Трампа по Ирану
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил на брифинге, что Антониу Гутерриш приветствует заявление президента США Дональда Трампа, сделанное после ударов Ирана по американским объектам в Ираке.
Политика
Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»
На церемонии в Стамбуле президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, открыли газопровод «Турецкий поток», соединяющий Краснодарский край с Турцией и странами Южной Европы, передает корреспондент РБК.
Политика
В Совфеде оценили заявление экс-главы МИД Латвии об отношении к России
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT рассказал, что политики стран Прибалтики, когда покидают должности, очень объективно оценивают происходящее в их стране.
Происшествия
Четыре человека погибли при аварии в Подмосковье
Четыре человека погибли при столкновении двух автомобилей в городском округе Луховицы в Московской области, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
Гаджеты
Nokia возродит легендарный телефон
Классическую модель телефона Nokia возродят, выпуском новинки займется компания HMD Global, которая пообещали провести презентацию до конца января 2020 года.
Политика
Украинский самолет мог быть сбит ракетой
Футбол
Роналду занял 49-е место в списке самых дорогих футболистов мира
Пятикратный обладатель «Золотого мяча» португалец Криштиану Роналду занял в рейтинге 49-е место. Его стоимость оценили в €80,3 млн.
Политика
Росавиация рекомендовала приостановить полеты над Ираном и Ираком
«В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты», - приводит агентство выдержку из телеграммы.
Авто
Засвечен гибридный Jeep Wrangler PHEV
До конвейера доберутся подзаряжаемые гибридные версии кроссоверов Renegade и Compass, которые в предсерийном виде дебютировали еще прошлой весной.
Наука
Курсы для беременных действительно повышают шансы на благополучные роды
Израильские ученые проанализировали данные по родам женщин, посещавших группы для подготовки беременных, и отказавшихся от таких занятий, чтобы понять, приносят ли курсы реальную пользу.
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала о жизни после развода с Мухаммадом V
Оксана Воеводина рассказала о жизни после развода с супругом Мухаммадом V. Она утверждает, что ни с кем не поддерживает близких отношений.
Происшествия
У жителя Петербурга нашли на балконе мумию
По данным телеканала, труп хранили более двух лет на балконе одной из квартир на улице Антонова-Овсеенко. Об этом стало известно 7 января.
Экономика
Акции «Мечела» подорожали на 29%
Обыкновенные акции «Мечела» в ходе торгов на Московской бирже подорожали на 28,94% до 98,38 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 16.09 мск.
Гаджеты
AMD представила мобильные процессоры Ryzen 4000
Помимо ряда видеокарт, компания AMD представила новые гибридные мобильные процессоры Ryzen 4000 на базе архитектуры Zen 2. Эти чипы предлагают от 4 до 8 ядер без многопоточности и с ней.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова собирается рожать в Майами
Оксана Самойлова, находящаяся на последнем месяце беременности, собирается рожать четвертого ребенка в Майами.