Президент США Дональд Трамп обратился к нации после удара Ирана по американским базам в Ираке. Выступление американского лидера транслировалось на сайте Белого дома. Американский лидер заверил, что Вашингтон не намерен стремиться к эскалации с Ираном, но продолжит кампанию максимального давления.

Трамп обратился к нации после удара Ирана по базам США

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