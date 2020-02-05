Политика
Газета.RuТрамп обратится к нации после завершения процедуры импичмента
Сенат полностью оправдал Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента. Голосование продемонстрировало партийное разделение - республиканцы назвали президента не виновным, а демократы настаивали на его отстранении от власти.
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с чего всё началось
"Я выступлю с публичным заявлением завтра в 12.00 из Белого дома, чтобы обсудить победу нашей страны над обманом с импичментом!" ‒ написал президент США на своей странице в Twitter.Радио Sputnikвчера в 23:36
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Армия и оружие
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Начальник ГИБДД получил право на реабилитацию
За бывшим начальником областной ГИБДД признано право на реабилитацию и компенсацию морального вреда.