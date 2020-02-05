Политика

Газета.RuГазета.RuТрамп обратится к нации после завершения процедуры импичмента

Сенат полностью оправдал Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента. Голосование продемонстрировало партийное разделение - республиканцы назвали президента не виновным, а демократы настаивали на его отстранении от власти.
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с чего всё началось
"Я выступлю с публичным заявлением завтра в 12.00 из Белого дома, чтобы обсудить победу нашей страны над обманом с импичментом!" ‒ написал
 президент США на своей странице в Twitter.
Радио Sputnikвчера в 23:36

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Сенат оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента

ТАССвчера в 19:08

Трамп обратится к нации после завершения процедуры импичмента

Газета.Ruвчера в 23:09

Пушков оценил оправдание Трампа в рамках процесса импичмента

РИА Новости01:03

Трамп пообещал обратиться к нации после завершения процедуры импичмента

РБК00:46

Сенат Конгресса США оправдал Дональда Трампа по делу об импичменте

Эхо Москвы01:00

Трамп назвал преступлением попытку Демпартии провести импичмент

Красная весна00:50

США: Трамп оправдан, импичмент провалился

Вести.Ruвчера в 16:35
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Культура

Умер американский актёр Кирк Дуглас

RT на русском вчера в 19:55
Происшествия

Число жертв жёсткой посадки самолета в Стамбуле достигло трёх

В результате аварийной посадки пассажирского самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула, погибли три человека, пострадали 179.
REGNUM вчера в 18:52
Общество

В украинском учебнике географии нашли карту из Skyrim

ФедералПресс вчера в 19:08
Армия и оружие

SANA опубликовало видео отражения ракетных ударов сирийскими ПВО

Сирийское государственное агентство SANA опубликовало видео отражения ракетных ударов по Дамаску.
РБК 00:55
Недвижимость

На рынке элитного жилья в Москве установлен новый рекорд

Предыдущий был поставлен в 2018 г. – 77 млрд руб. Общая площадь проданного в 2019 г. жилья премиального сегмента выросла на 17% и составила 142000 кв. м, сказано в отчете.
Ведомости вчера в 17:12
Общество

Корабль «Союз МС-13» отстыковался от МКС

Корабль «Союз МС-13», на борту которого находятся россиянин Александр Скворцов, американка Кристина Кук и итальянц Лука Пармитано, отстыковался от Международной космической станции и возвращается на Землю.
RT на русском 00:54
Шоу-бизнес

Нелли Кобзон погуляла на вечеринке Кабо

Актриса театра и кино Ольга Кабо своё 52-летие отпраздновала вместе с телеведущей Ириной Сашиной, которая не так давно тоже отметила свой день рождения.
News.ru вчера в 10:26
Технологии

Пользователей предупредили об опасных Android-приложениях

Пользователи рискуют личными данными, так как эти приложения требуют слишком много разрешений на доступ к системе.
ToDay News Ufa вчера в 14:35
Происшествия

Актера из «Великолепного века» приговорили почти к 17 годам тюрьмы

Вести.Ru 04 февраля в 11:06
Здоровье

Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
РИА Новости 04 февраля в 09:01
Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

Пресненский суд Москвы передал органам опеки девочку, пять лет жившую в столичном перинатальном медицинском центре (ПМЦ) "Мать и дитя", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 12:05
Политика

Путин примет в Кремле верительные грамоты от новых послов 23 стран

Президент России Владимир Путин в среду примет верительные грамоты у 23 вновь прибывших послов иностранных государств.
ТАСС 04 февраля в 16:01
Экономика

Китай в два раза снизит пошлины на ряд товаров из США

Правительство Китая в два раза снизит пошлины на ряд товаров, импортируемых из США, на общую сумму $75 млрд.
Известия 01:02
Общество

Мишустин на совещании с Путиным ввел новую моду

Владимир Путин провел первое совещание с новым составом кабмина, на котором потребовал от чиновников "настоящего прорыва в дебюрократизации", чтобы заслужить доверие людей.
Московский Комсомолец вчера в 11:04
Происшествия

В Новосибирске автомобиль протаранил толпу пешеходов

В Новосибирске сегодня утром, 6 февраля, в Заельцовском районе водитель автомобиля «Тойота Королла» наехал на дорожный знак, а затем въехал в толпу пешеходов, переходивших проезжую часть.
REGNUM 00:53
Общество

В Москве умер сын экс-президента Киргизии, сообщили СМИ

Сын первого президента Киргизии Аскара Акаева Айдар скончался в возрасте 43 лет, сообщает Sputnik Кыргызстан.
РИА Новости 00:52
Политика

США могут расширить санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Вести.Ru 04 февраля в 14:38
Технологии

В Росреестре предложили создать государственный аналог «Яндекс.Карт»

Как полагает Федор Шкуров, государство не может использовать существующие открытые сервисы, такие как «Яндекс.Карты», поскольку они не обеспечивают необходимую точность, юридически не гарантируют ее: на основе таких данных нельзя организовать надежный государственный сервис, нельзя решать системные задачи национальных проектов.
РБК 01:00
Шоу-бизнес

Успенская находится на грани инсульта после скандала с дочерью

Певица Любовь Успенская находится в предынсультном состоянии после скандала с дочерью Татьяной Плаксиной.
ФАН вчера в 12:15
Шоу-бизнес

Ида Галич рассказала Собчак о причинах конфликта с Бузовой

Галич стала героиней нового выпуска ютуб-шоу «Осторожно, Собчак», в ходе которого рассказала о своих претензиях к Бузовой.
ФАН вчера в 14:01
Происшествия

У россиян с круизного лайнера в Японии коронавирус не диагностирован

Коронавирус 2019-nCoV не диагностирован у граждан России, находящихся на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на рейде японского порта Иокогама.
Российская газета вчера в 21:10
Происшествия

В результате теракта в Иерусалиме пострадали 15 израильских военных

В центре Иерусалима, неподалеку от бывшего вокзала, а ныне развлекательного центра "Первая станция" автомобиль наехал на толпу военнослужащих ЦАХАЛа, пострадали 15 человек, один находится в критическом состоянии, пишет Jerusalem Post со ссылкой на представителя полиции.
Интерфакс 00:29
Экономика

Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США

В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
РБК вчера в 16:00
Политика

Лавров прибыл на Кубу в рамках турне по странам Латинской Америки

Куба — первая страна, которую посетит Лавров в рамках турне по странам Латинской Америки.
REGNUM вчера в 22:12
Происшествия

В Красноярском крае более 20 машин попали в ДТП из-за тумана

Пять аварий с участием 24 машин произошло в Красноярском крае из-за тумана, в результате два человека попали в больницу, сообщила пресс-служба ГИБДД РФ.
РИА Новости 00:33
Здоровье

Врач назвал необходимое для здоровья количество секса в неделю

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.
iReactor вчера в 20:18
Экономика

Лукашенко заявил о готовности покупать у России нефть по мировым ценам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна готова закупать российскую нефть по мировым ценам, но в России настаивают на «существенной премии» сверх установленной стоимости.
Вести Подмосковья 04 февраля в 06:38
Происшествия

В министерстве образования и науки Хакасии прошли обыски

Обыски прошли в рамках уголовного дела, возбужденного после того, как в нескольких сельских районах региона не были достроены детские сады.
Коммерсантъ 01:01
Армия и оружие

Эрдоган назвал атаку на турецких военных в Сирии «поворотным пунктом»

Атака на турецких военных со стороны сирийских правительственных сил стала поворотным моментом для Турции в Сирии, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
РБК вчера в 06:52
Происшествия

Начальник ГИБДД получил право на реабилитацию

За бывшим начальником областной ГИБДД признано право на реабилитацию и компенсацию морального вреда.
Коммерсантъ вчера в 09:05
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