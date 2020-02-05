с чего всё началось

Сенат полностью оправдал Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента. Голосование продемонстрировало партийное разделение - республиканцы назвали президента не виновным, а демократы настаивали на его отстранении от власти.

Трамп обратится к нации после завершения процедуры импичмента

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Происшествия В министерстве образования и науки Хакасии прошли обыски Обыски прошли в рамках уголовного дела, возбужденного после того, как в нескольких сельских районах региона не были достроены детские сады.