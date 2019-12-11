Президент США Дональд Трамп на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсудил тему "вмешательства РФ" в выборы США, сообщила по итогам прошедших в Белом доме переговоров пресс-служба Трампа.

Трамп обсудил с Лавровым тему «вмешательства России» в выборы США

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