Политика
РИА НовостиТрамп обсудил с Лавровым тему «вмешательства России» в выборы США
Президент США Дональд Трамп на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсудил тему "вмешательства РФ" в выборы США, сообщила по итогам прошедших в Белом доме переговоров пресс-служба Трампа.
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Общество
Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Как пишет РИА Новости, бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался в Мюнхене на 84-м году жизни после плановой операции на сердце.
Экономика
СП: Господдержку аграриям в ЮФО предоставляли с нарушениями
Господдержку предприятиям АПК в Южном федеральном округе в 2017-2019 годах предоставляли с нарушениями, установила Счетная палата (СП) по итогам проверки.
Экономика
Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии до 2022 года
Депутаты Государственной думы РФ в третьем чтении приняли закон, согласно которому Пенсионный фонд России (ПФР) будет обязан заморозить отчисления в накопительную часть пенсии до 2022 года.
Здоровье
В России выросло число детей с нарушениями обмена веществ
С 2014 года число детей в России с нарушениями обмена веществ, расстройством питания и болезнями эндокринной системы выросло на 16,4%, сообщает RT.
Политика
Президент Бразилии назвал Грету Тунберг соплячкой
Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал 16-летнюю шведскую экоактивистку Грету Тунберг соплячкой, которой слишком много времени уделяется в СМИ, пишет 10 декабря Globo.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Общество
Россияне назвали размер справедливой минимальной зарплаты
Чуть меньше (31%) назвали справедливым доходом сумму в 40-50 тысяч рублей, 20% - 30-40 тысяч рублей, 10% - 21-30 тысяч рублей.
Общество
Илон Маск за рулём Tesla Cybertruck сбил ограждение
Как сообщается в публикации, ресторан, вблизи которого произошла авария с участием Илона Маска, находится в пригороде Лос-Анджелеса, а встречался владелец компании Tesla за ужином с Эдвардом Нортоном и Клер Элис Буше.
Происшествия
В Волгоградской области перевернулся рейсовый автобус
Автобус Neoplan с пассажирами перевернулся в Михайловском районе Волгоградской области, как минимум четыре человека пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
Гаджеты
Nokia 2.3 на чистом Android стал доступен для заказа в России
Напомним, что модель работает под управлением чистого Android 9 Pie, имеет двойную камеру, 6,2-дюймовый экран, 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ, а также аккумулятор на 4 000 мАч.
Армия и оружие
В России создали аналог американской винтовки М16 под советский патрон
Аналог американской штурмовой винтовки AR-15 (на вооружении армии США с обозначением М16) под патрон «русского» калибра 7,62х39 мм создали в российской компании ООО «Промтехнология».
Происшествия
Росгвардейцы выносили бабушек из горевшего дома в Благовещенске
Пожилых женщин выносили на руках. Как стало известно, сгоревший дом был признан аварийным и подлежал расселению.
Политика
Лавров рассказал о вызывающем поведении обвиняемого в шпионаже Уилана
Гражданин США, Великобритании, Ирландии и Канады Пол Уилан, обвиняемый в России в шпионаже, ведет себя «вызывающе», угрожая сотрудникам ФСИН.
Общество
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Зальцбург» в матче ЛЧ
Политика
Зеленский и Путин обсудили транзит газа через Украину
Президент Украины считает, что высока вероятность того, что контракт на поставки газа из России в Евросоюз через украинскую территорию будет продлен после 1 января 2020 года, пишет РИА Новости.
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей в 2020 году
Популярный мессенджер Whatsapp после Нового года прекратит работать на миллионах смартфонов по всему миру.
Здоровье
Новое здание ивановской горбольницы №1 спроектируют уже в 2020 году
Новое здание ивановской горбольницы №1, скандал вокруг которой вышел далеко за рамки социальных сетей, где он начался, спроектируют в 2020 году.
Политика
Лавров заявил в США об отсутствии шансов остановить «Северный поток-2»
Палата представителей Конгресса США не сможет остановить строительство газопровода "Северный поток-2", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам рабочего визита в Вашингтон.
Политика
Эрнст признал ошибку в материалах «Первого канала» о сбившем MH17 истребителе
Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст признал, что в сюжете о сбитом малазийском Boeing над Донбассом MH17 была ошибочно показана версия с истребителем, пишет журналу The New Yorker.
Шоу-бизнес
Галкин показал, как Пугачева с детьми встречают его с гастролей
Телеведущий Максим Галкин показал подписчикам Instagram, как супруга Алла Пугачева вместе с детьми встречает его с гастролей.
Происшествия
Автоледи погибла в массовой аварии на трассе в Красноярском крае
Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, авария с участием пяти автомобилей произошла вечером во вторник, 10 декабря, на 24 километре трассы, соединяющей краевую столицу и Енисейск.
Происшествия
Пассажиры пострадали в тройном ДТП с автобусом под Атамановкой
Четыре пассажира пострадали в тройном ДТП под Атамановкой. Известно, что одним из участников аварии стал автобус №103.
Футбол
«Наполи» отправил в отставку Анчелотти
Итальянский "Наполи" отправил в отставку с поста главного тренера клуба Карло Анчелотти. Об этом сообщает пресс-служба неаполитанцев.
Гаджеты
Портал The Verge составил топ-100 гаджетов, определивших десятилетие
Портал The Verge, посвященный компьютерной технике и гаджетам, составил рейтинг устройств, определивших уходящее десятилетие.
Политика
Песков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» у Суркова на саммите
"Сдали нервы" Глава МВД Украины Арсен Аваков ранее заявил, что у помощника президента России Владислава Суркова "сдали нервы".