Политика

РИА НовостиРИА НовостиТрамп обсудил с Лавровым тему «вмешательства России» в выборы США

Президент США Дональд Трамп на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсудил тему "вмешательства РФ" в выборы США, сообщила по итогам прошедших в Белом доме переговоров пресс-служба Трампа.
Читать в источнике
Комментировать40

Подробнее о событии

Лавров опроверг заявление Белого дома о содержании его переговоров с Трампом

Коммерсантъ18:09

Трамп на встрече с Лавровым предостерег РФ от вмешательства в выборы в США

Интерфакс17:36

Трамп предостерег Лаврова от вмешательства РФ в выборы в США

РЕН ТВ17:39

Лавров предложил Трампу опубликовать переписку РФ и США по «вмешательству в выборы»

ТАСС17:59

Трамп предостерег Лаврова от вмешательства России в выборы в США

РБК17:33

Трамп обсудил с Лавровым тему «вмешательства России» в выборы США

РИА Новости17:29

Помпео на встрече с Лавровым предостерёг Россию от «вмешательства»

RT на русском13:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 23:31, Ашберн
Общество

Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

Как пишет РИА Новости, бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался в Мюнхене на 84-м году жизни после плановой операции на сердце.
ИнфоШОС 11:53
Экономика

СП: Господдержку аграриям в ЮФО предоставляли с нарушениями

Господдержку предприятиям АПК в Южном федеральном округе в 2017-2019 годах предоставляли с нарушениями, установила Счетная палата (СП) по итогам проверки.
Российская газета 02:25
Экономика

Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

Депутаты Государственной думы РФ в третьем чтении приняли закон, согласно которому Пенсионный фонд России (ПФР) будет обязан заморозить отчисления в накопительную часть пенсии до 2022 года.
News.ru 06:47
Происшествия

Соседка убитой в Москве студентки РУДН раскрыла детали трагедии

Lenta.ru 23:08
Здоровье

В России выросло число детей с нарушениями обмена веществ

С 2014 года число детей в России с нарушениями обмена веществ, расстройством питания и болезнями эндокринной системы выросло на 16,4%, сообщает RT.
Москва 24 02:15
Политика

Президент Бразилии назвал Грету Тунберг соплячкой

Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал 16-летнюю шведскую экоактивистку Грету Тунберг соплячкой, которой слишком много времени уделяется в СМИ, пишет 10 декабря Globo.
Известия 15:40
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Вести.Ru 04:43
Общество

Россияне назвали размер справедливой минимальной зарплаты

Чуть меньше (31%) назвали справедливым доходом сумму в 40-50 тысяч рублей, 20% - 30-40 тысяч рублей, 10% - 21-30 тысяч рублей.
РИА Новости 19:23
Общество

Илон Маск за рулём Tesla Cybertruck сбил ограждение

Как сообщается в публикации, ресторан, вблизи которого произошла авария с участием Илона Маска, находится в пригороде Лос-Анджелеса, а встречался владелец компании Tesla за ужином с Эдвардом Нортоном и Клер Элис Буше.
OAnews 07:47
Происшествия

В Волгоградской области перевернулся рейсовый автобус

Автобус Neoplan с пассажирами перевернулся в Михайловском районе Волгоградской области, как минимум четыре человека пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
РИА Новости 15:42
Политика

Меркель назвала Путина победителем на «нормандском саммите» в Париже

iReactor 19:02
Гаджеты

Nokia 2.3 на чистом Android стал доступен для заказа в России

Напомним, что модель работает под управлением чистого Android 9 Pie, имеет двойную камеру, 6,2-дюймовый экран, 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ, а также аккумулятор на 4 000 мАч.
Astera 08 декабря в 09:55
Армия и оружие

В России создали аналог американской винтовки М16 под советский патрон

Аналог американской штурмовой винтовки AR-15 (на вооружении армии США с обозначением М16) под патрон «русского» калибра 7,62х39 мм создали в российской компании ООО «Промтехнология».
Известия 20:26
Происшествия

Росгвардейцы выносили бабушек из горевшего дома в Благовещенске

Пожилых женщин выносили на руках. Как стало известно, сгоревший дом был признан аварийным и подлежал расселению.
Амур.инфо 21:09
Политика

Лавров рассказал о вызывающем поведении обвиняемого в шпионаже Уилана

Гражданин США, Великобритании, Ирландии и Канады Пол Уилан, обвиняемый в России в шпионаже, ведет себя «вызывающе», угрожая сотрудникам ФСИН.
Rambler News Service 14:39
Общество

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
РБК 14:21
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Зальцбург» в матче ЛЧ

RT на русском 14:46
Политика

Зеленский и Путин обсудили транзит газа через Украину

Президент Украины считает, что высока вероятность того, что контракт на поставки газа из России в Евросоюз через украинскую территорию будет продлен после 1 января 2020 года, пишет РИА Новости.
Страна Советов on-line 00:00
Общество

Сериал «Слуга народа» с Зеленским покажут на российском телевидении

Газета.Ru 17:12
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей в 2020 году

Популярный мессенджер Whatsapp после Нового года прекратит работать на миллионах смартфонов по всему миру.
Каскад 10:36
Армия и оружие

СМИ сообщили о проблемах со сроками сдачи базы ПРО США в Польше

РБК 03:24
Здоровье

Новое здание ивановской горбольницы №1 спроектируют уже в 2020 году

Новое здание ивановской горбольницы №1, скандал вокруг которой вышел далеко за рамки социальных сетей, где он начался, спроектируют в 2020 году.
Кстати.News 22:27
Политика

Лавров заявил в США об отсутствии шансов остановить «Северный поток-2»

Палата представителей Конгресса США не сможет остановить строительство газопровода "Северный поток-2", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам рабочего визита в Вашингтон.
Экономика сегодня 20:25
Политика

Эрнст признал ошибку в материалах «Первого канала» о сбившем MH17 истребителе

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст признал, что в сюжете о сбитом малазийском Boeing над Донбассом MH17 была ошибочно показана версия с истребителем, пишет журналу The New Yorker.
Коммерсантъ 21:47
Шоу-бизнес

Галкин показал, как Пугачева с детьми встречают его с гастролей

Телеведущий Максим Галкин показал подписчикам Instagram, как супруга Алла Пугачева вместе с детьми встречает его с гастролей.
Слово и Дело 22:04
Происшествия

Автоледи погибла в массовой аварии на трассе в Красноярском крае

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, авария с участием пяти автомобилей произошла вечером во вторник, 10 декабря, на 24 километре трассы, соединяющей краевую столицу и Енисейск.
Байкал24 23:22
Происшествия

Пассажиры пострадали в тройном ДТП с автобусом под Атамановкой

Четыре пассажира пострадали в тройном ДТП под Атамановкой. Известно, что одним из участников аварии стал автобус №103.
Zab.RU 19:23
Футбол

«Наполи» отправил в отставку Анчелотти

Итальянский "Наполи" отправил в отставку с поста главного тренера клуба Карло Анчелотти. Об этом сообщает пресс-служба неаполитанцев.
Газета.Ru 18:41
Гаджеты

Портал The Verge составил топ-100 гаджетов, определивших десятилетие

Портал The Verge, посвященный компьютерной технике и гаджетам, составил рейтинг устройств, определивших уходящее десятилетие.
Телеканал 360° 17:32
Политика

Песков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» у Суркова на саммите

"Сдали нервы" Глава МВД Украины Арсен Аваков ранее заявил, что у помощника президента России Владислава Суркова "сдали нервы".
РИА Новости 16:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное