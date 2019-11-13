Политика
ТАССТрамп обсудит с Эрдоганом ситуацию с С-400 и F-35
Президент США Дональд Трамп обсудит с турецким лидером Тайипом Эрдоганом ситуацию с российскими зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400 и американскими истребителями F-35. Об этом он заявил в среду журналистам на встрече с президентом Турции в Белом доме.
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Происшествия
Задержан четвёртый подозреваемый по делу о перестрелке под Ростовом
Правоохранительные органы задержали четверых подозреваемых, причастных к перестрелке на хуторе Чернозубовка в Ростовской области.
RT на русском 14:29
Шоу-бизнес
Садальский вспомнил о пытках доцента Соколова
Ранее историк избивал студентов на открытой лекции в СПБГУ, а 11 лет назад он истязал другую студентку.
WomanHit.ru 03:13
Теннис
Циципас обыграл Зверева и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP
Грек Стефанос Циципас одержал победу над немцем Александром Зверевым во втором матче группы Андре Агасси на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.
RT на русском 16:34
Авто
Mitsubishi представила кроссовер-минивэн Xpander
Компания Mitsubishi представила новый семейный кроссовер-минивэн Mitsubishi Xpander Cross, построенный на базе модели Xpander.
Автоновости дня вчера в 04:35
Политика
Премьер-министр Индии приедет в Москву на 75-летие Победы
Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что приедет в Москву на празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Коммерсантъ 13:50
Культура
HBO снимет продолжение сериала «Друзья»
Никакой информации о сюжете и дате выхода нет, но можно предположить, что процесс займет не один год, ведь нужно согласовать графики всех актеров и тщательно поработать над сценарием, который всех устроит.
Комсомольская правда 02:45
Политика
Россия направила МИД Британии ноту из-за заявлений генерала Картера
Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании из-за слов начальника Штаба обороны Соединённого Королевства Ника Картера о том, что действия России могут спровоцировать новую мировую войну.
RT на русском 13:47
Шоу-бизнес
Софья Заика впервые рассказала об отношениях с Константином Эрнстом
31-летняя актриса Софья Заика, которая долгое время скрывала свои отношения с продюсером Константином Эрнстом, старшим ее на 27 лет, впервые рассказала о своей семье.
Bimru.ru 08:07
Технологии
Microsoft готовит к выходу Windows 10 November 2019 Update
Стало известно, что с 13 ноября ноябрьское обновление Windows 10 November 2019 Update уже доступно для скачивания участникам программы Windows Insider в ветке Release Preview Ring.
МонаВиста 07:28
Политика
В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Газета.Ru 13:41
Наука
Акустическая левитация позволила создать объемный экран с тактильным откликом
Британские и японские инженеры создали объемный дисплей, работающий на основе акустической левитации.
N+1 13:01
Политика
В среду в конгрессе начнутся слушания по импичменту Трампа
В среду утром на заседании палаты представителей конгресса начнутся слушания по импичменту Трампа.
Российская газета вчера в 21:31
Политика
Путин заявил о процветающем протекционизме в мировой торговле
«В мировой торговле все шире применяются методы недобросовестной конкуренции, односторонние санкции, в том числе политически мотивированные, процветает протекционизм», — сказал президент.
РБК 16:47
Политика
Бундестаг принял законопроект о поправках к Газовой директиве ЕС
Бундестаг принял законопроект, регулирующий применение поправок к Газовой директиве Евросоюза для Германии, под которые подпадает проект газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 12:31
Происшествия
Мужчина с ножом напал на детей и учительницу на Ставрополье
В городе Нефтекумске Ставропольского края мужчина с ножом напал на детей и учительницу на детской игровой площадке.
Известия 14:42
Общество
В Центральной России наступит зимнее «бабье лето»
Зимнее "бабье лето" продлится до середины следующей недели, несмотря на незначительное похолодание в воскресенье, 17 ноября.
Газета.Ru 10:36
Авто
Соперник Renault Arkana от Volkswagen показан на фото
Разработкой нового бюджетного кроссовера занималось Бразильское подразделении Volkswagen.
Новые автомобили вчера в 21:32
Футбол
Фанат киевского «Динамо» дал объяснение звукам на матче с «Шахтёром»
Напомним, во втором тайме матча болельщики начали оскорблять полузащитника донецкой команды Тайсона на расовой почве.
Чемпионат 16:30
Происшествия
Историка Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, уволили из СПбГУ
Доцента СПбГУ, историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, уволили из вуза за аморальный проступок.
БИЗНЕС Online 09:39
Экономика
Эксперт назвал самую крупную долгосрочную угрозу для экономики США
По словам эксперта, самую крупную долгосрочную угрозу для экономики США представляет не повышение процентных ставок или различные финансовые эксцессы, а непредсказуемые действия в области торговли и политики.
REGNUM 02:11
Происшествия
В Крыму пропала пятилетняя девочка
Уголовное дело возбуждено по факту исчезновения пятилетней девочки из дома в селе на севере Крыма, сообщила пресс-служба управления СК по республике Крым и Севастополю.
РИА Новости 10:12
Игры
Rockstar извинилась за Red Dead Redemption 2 на ПК и дарит подарки
С запуском ПК-версии Red Dead Redemption 2 у Rockstar, очевидно, все вышло не очень хорошо, но разработчики обещают исправиться.
Российская газета 15:25
Происшествия
В Ростовской области задержали начальника ростовского главка ФСИН
В Ростовской области был задержан начальник главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Муслим Даххаев.
Провинция.ру 09:09
Армия и оружие
«Русские Витязи» получили новые Су-35С
На подмосковном аэродроме Кубинка пилотажная группа приняла четыре новых истребителя Су-35С, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 17:28
Гаджеты
Apple представила MacBook Pro с 16-дюймовым экраном
Американская компания Apple представила новый компьютер MacBook Pro с 16-дюймовым экраном.
REGNUM 09:35
Шоу-бизнес
Ксения Собчак поругалась с Никитой Михалковым
Телеведущая Ксения Собчак в Instagram ответила на выпад со стороны кинорежиссера Никиты Михалкова.
Газета.Ru 06:54
Политика
Рада одобрила в первом чтении законопроект о введении рынка земли
Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли с октября 2020 года, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:07