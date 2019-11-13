Президент США Дональд Трамп обсудит с турецким лидером Тайипом Эрдоганом ситуацию с российскими зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400 и американскими истребителями F-35. Об этом он заявил в среду журналистам на встрече с президентом Турции в Белом доме.

Трамп обсудит с Эрдоганом ситуацию с С-400 и F-35

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