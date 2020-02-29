с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп заявил, что примет участие в обсуждении контроля над вооружениями с Россией и Китаем в Нью-Йорке.

Трамп обсудит в Нью-Йорке контроль над вооружениями с Россией и Китаем

Политика Путин внес в Госдуму новые поправки к Конституции Президент Владимир Путин внес в Госдуму новые поправки в законопроект об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.

Общество Налоговая служба США требует выдачи Олега Тинькова Налоговая служба США требует выдачи Олега Тинькова Российскому предпринимателю Олегу Тинькову грозит экстрадиция в США.

Здоровье ВОЗ сравнила уровень смертности от коронавируса и гриппа Вторым существенным различием является то, что коронавирус вызывает более тяжелые осложнения, чем сезонный грипп, поскольку у людей еще не успел выработаться иммунитет к новому COVID-19.

Здоровье В московских школах ввели жесткие меры из-за коронавируса Департамент образования и науки Москвы на фоне новостей о распространении коронавируса выпустил приказ о мерах профилактики гриппа и ОРВИ.

Футбол «ПСЖ» не отпустит Мбаппе на Олимпиаду Парижский "ПСЖ" не отпустит француза Килиан Мбаппе на Олимпиаду, которая должна состояться в Токио, сообщает France Bleu.

Происшествия Суд отпустил Израйлита из СИЗО под домашний арест Смольнинский суд Петербурга перевел совладельца ОАО "Компания Усть-Луга" Валерия Израйлита под домашний арест до 2 мая, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Шоу-бизнес Галкин и Пугачева посетили концерт Вайкуле Максим Галкин разместил у себя в Insta видеоролик, как он вместе со своей супругой Аллой Пугачевой и детьми посетил концерт Лаймы Вайкуле.

Общество AliExpress предупредила о задержках посылок В компании объяснили ситуацию эпидемией коронавируса Китайская AliExpress впервые предупредила покупателей о возможных задержках посылок из-за эпидемии коронавируса COVID-19.