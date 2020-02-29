Политика

РИА НовостиРИА НовостиТрамп обсудит в Нью-Йорке контроль над вооружениями с Россией и Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что примет участие в обсуждении контроля над вооружениями с Россией и Китаем в Нью-Йорке.
Читать в источнике
Комментировать90
с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп готов встретиться с главами России, Китая, Великобритании и Франции для обсуждения контроля над вооружениями, сообщило Reuters
 со ссылкой высокопоставленного представителя администрации США.
Коммерсантъ28 февраля в 17:45

Подробнее о событии

Трамп намерен обсудить контроль над вооружениями с Россией и Китаем

RT на русском29 февраля в 15:56

США хотят провести встречу лидеров пятерки Совбеза ООН в Нью-Йорке, чтобы обсудить вопросы контроля над вооружениями

Эхо Москвы29 февраля в 20:04

Трамп: США обсудят вопрос вооружений с членами СБ ООН в Нью-Йорке

Life.ru29 февраля в 17:00

США хотят провести встречу лидеров «пятерки» СБ ООН в Нью-Йорке

ТАСС29 февраля в 16:07

Трамп предложил место встречи лидеров пятерки СБ ООН

Взгляд.ру29 февраля в 17:04

Трамп обсудит в Нью-Йорке контроль над вооружениями с Россией и Китаем

РИА Новости29 февраля в 14:59

Reuters: Трамп готов к встрече с главами России, КНР, Британии и Франции для обсуждения контроля над вооружениями

Коммерсантъ28 февраля в 18:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 14:36, Ашберн
Музыка

Россию на «Евровидении» 2020 представит группа Little Big

Газета.Ru 01:02
Хоккей

«Салават Юлаев» победил «Авангард» в овертайме и сравнял счёт в серии плей-офф КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над омским «Аванардом» во втором матче четвертьфинальной серии Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 14:31
Политика

Путин внес в Госдуму новые поправки к Конституции

Президент Владимир Путин внес в Госдуму новые поправки в законопроект об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
Интерфакс вчера в 08:24
Футбол

Челси — Ливерпуль 0:0 (1-й тайм)

«Челси» и «Ливерпуль» объявили стартовые составы на матч 1/8 финала Кубка Англии.
Sport24.ru 13:49
Общество

Прибывших в Москву с симптомами ОРВИ отправят в больницу в Коммунарке

Всех пациентов, у которых проявились признаки ОРВИ после возвращения из стран с «неблагоприятной эпидемиологической ситуацией», отправят в новую больницу в Коммунарке.
РБК 06:34
Общество

Налоговая служба США требует выдачи Олега Тинькова

Налоговая служба США требует выдачи Олега Тинькова Российскому предпринимателю Олегу Тинькову грозит экстрадиция в США.
Коммерсантъ вчера в 14:50
Футбол

Сборные узнали своих соперников в группах Лиги Наций

Лига D: Последняя лига состоит двух групп, в которых сыграют сборные Мальты, Андорры, Фарерских островов, а также Сан-Марино, Гибралтара и Лихтенштейна.
REGNUM 13:37
Общество

У двух россиян в ОАЭ выявлен коронавирус

Два этапа велогонки «Тур ОАЭ» были отменены после выявления коронавируса у двух итальянских велогонщиков.
Известия 13:30
Общество

На Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

На Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.
Газета.Ru 04:23
Армия и оружие

Турция сбила сирийский военный самолет в Идлибе

Турецкие военные сбили сирийский военный самолет в провинции Идлиб, сообщило сирийское государственное агентство SANA.
Коммерсантъ 04:50
Здоровье

ВОЗ сравнила уровень смертности от коронавируса и гриппа

Вторым существенным различием является то, что коронавирус вызывает более тяжелые осложнения, чем сезонный грипп, поскольку у людей еще не успел выработаться иммунитет к новому COVID-19.
РБК 13:41
Баскетбол

28 очков Холлинса не спасли «Зенит» от поражения в матче с ЦСКА

Матч ТВ 14:05
Политика

Евросоюз выделит Греции до €700 млн для борьбы с миграционным кризисом

Европейский союз готов оказать финансовую поддержку Греции на общую сумму €700 млн, из которых €350 млн уже доступны, а еще €350 млн могут быть выделены дополнительно.
РБК 10:16
Экономика

ФРС США экстренно снизила ключевую ставку

Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 1–1,25% с 1,5–1,75%.
Коммерсантъ 10:23
Общество

В Латвии решили заблокировать «Яндекс.Такси»

Транспортное управление Латвии решило заблокировать сервис "Яндекс.Такси". Об этом сообщили в пресс-службе организации.
DP.RU 08:17
Здоровье

В московских школах ввели жесткие меры из-за коронавируса

Департамент образования и науки Москвы на фоне новостей о распространении коронавируса выпустил приказ о мерах профилактики гриппа и ОРВИ.
Lenta.ru вчера в 04:19
Футбол

«ПСЖ» не отпустит Мбаппе на Олимпиаду

Парижский "ПСЖ" не отпустит француза Килиан Мбаппе на Олимпиаду, которая должна состояться в Токио, сообщает France Bleu.
Газета.Ru 12:04
Игры

Death Stranding выйдет на ПК в начале июня

News.ru 01:40
Армия и оружие

Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией и Ираном по Сирии

Турция не испытывает никаких проблем с Россией и Ираном по Сирии, все ее действия продиктованы национальными интересами, сообщает Habertürk со ссылкой на президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана.
Rambler News Service вчера в 07:38
Происшествия

В Самаре обрушилась стена жилого дома

Вести.Ru 13:28
Происшествия

Суд отпустил Израйлита из СИЗО под домашний арест

Смольнинский суд Петербурга перевел совладельца ОАО "Компания Усть-Луга" Валерия Израйлита под домашний арест до 2 мая, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.
ЗакC.Ру 07:19
Здоровье

Лебедев заявил о вспышке коронавируса в Москве

Депутат Госдумы Игорь Лебедев считает, что в Москве зафиксирована вспышка коронавируса, сообщает "Чемпионат".
ProstoProSport 09:45
Шоу-бизнес

Галкин и Пугачева посетили концерт Вайкуле

Максим Галкин разместил у себя в Insta видеоролик, как он вместе со своей супругой Аллой Пугачевой и детьми посетил концерт Лаймы Вайкуле.
Pravda.Ru вчера в 11:21
Политика

Премьер-министр Украины снова подал в отставку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук направил в Верховную раду заявление об отставке.
Пятый канал 13:45
Общество

В «Яндекс.Такси» подтвердили передачу силовикам данных пассажиров

Сервис «Яндекс.Такси» подтвердил информацию о том, что передает данные о поездках пассажиров сотрудникам правоохранительных органов.
Lenta.ru 05:27
Происшествия

Историку Соколову предъявили окончательное обвинение

РИА Новости 10:14
Транспорт

Обход Лосево в Воронежской области сделали платным на 89 лет

Kursk.com 04:27
Общество

AliExpress предупредила о задержках посылок

В компании объяснили ситуацию эпидемией коронавируса Китайская AliExpress впервые предупредила покупателей о возможных задержках посылок из-за эпидемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 10:22
Общество

В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус

В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Газета.Ru вчера в 14:21
Политика

Bloomberg узнал о поручении Мишустина восстановить связи России с ОЭСР

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить план восстановления сотрудничества страны с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
РБК 12:57
Как работают Яндекс.Новости?
Главное