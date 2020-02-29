с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп заявил, что примет участие в обсуждении контроля над вооружениями с Россией и Китаем в Нью-Йорке.

Трамп обсудит в Нью-Йорке контроль над вооружениями с Россией и Китаем

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