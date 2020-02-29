Политика
РИА НовостиТрамп обсудит в Нью-Йорке контроль над вооружениями с Россией и Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил, что примет участие в обсуждении контроля над вооружениями с Россией и Китаем в Нью-Йорке.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп готов встретиться с главами России, Китая, Великобритании и Франции для обсуждения контроля над вооружениями, сообщило Reuters со ссылкой высокопоставленного представителя администрации США.Коммерсантъ28 февраля в 17:45
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Reuters: Трамп готов к встрече с главами России, КНР, Британии и Франции для обсуждения контроля над вооружениями
Коммерсантъ28 февраля в 18:11
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