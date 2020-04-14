Политика
Газета.RuТрамп: обсуждал с Путиным вопрос вооружений
Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин во время телефонного разговора обсудили в воскресенье, 12 апреля, вопрос вооружений. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на американского лидера. По словам главы США, разговор о вооружениях был "важной частью" беседы.
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Мы говорили о вооружениях. Да, говорили. Это в действительности была очень важная часть беседы. Хорошо, что подметили.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАТАСС 19:25
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