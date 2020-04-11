Политика
Газета.RuТрамп: обсуждал с Путиным вопрос вооружений
Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин во время телефонного разговора обсудили в воскресенье, 12 апреля, вопрос вооружений. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на американского лидера. По словам главы США, разговор о вооружениях был "важной частью" беседы.
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Мы говорили о вооружениях. Да, говорили. Это в действительности была очень важная часть беседы. Хорошо, что подметили.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАТАСС вчера в 19:25
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Историк заявил, что 10 апреля войдет в историю отношений между Россией и США
Mockva.ru10 апреля в 23:36
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Политика
Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, заявил президент Владимир Путин на проходящем в формате видеоконференции совещании по борьбе с инфекцией.
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Общество
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Ранее Соловьев, комментируя недовольство Уткина действиями российских властей во время пандемии коронавируса, назвал оппонента «психически больным человеком», слова которого не могут дискредитировать российское государство.
URA.Ru вчера в 04:41
Общество
Собянин рассказал о пропусках для поездок в личных целях
Ранее в субботу Собянин объявил, что с 15 апреля в столице вводятся цифровые пропуска для поездок на любом транспорте.
Известия 11 апреля в 12:53
Общество
Названы места с высоким риском заражения коронавирусом
Повышенный риск заразиться вирусом в аптеке врач объяснил небольшой площадью помещения, в котором сложно выдерживать дистанцию, а также частым посещением аптек заболевшими людьми.
BFM.ru 00:01
Общество
Ведущий эпидемиолог КНР предсказал переломную точку в пандемии
Развитие эпидемиологической ситуации с коронавирусом в мире будет продолжаться еще минимум две недели, сообщил ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань.
Народные новости 12 апреля в 02:30
Политика
Российские военные продезинфицировали медучреждения в Белграде
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Газета.Ru 11 апреля в 22:37
Общество
В Нидерландах уничтожили 140 миллионов тюльпанов из-за коронавируса
Цветочные компании в Нидерландах были вынуждены уничтожить 400 миллионов цветов, в том числе 140 миллионов знаменитых голландских тюльпанов, из-за снижения спроса на цветы в условиях пандемии коронавируса, сообщает газета New York Times со ссылкой на менеджера по продажам голландского конгломерата флористов Royal Flora Holland Фреда ван Тола.
РИА Новости вчера в 08:17
Наука
Описали реальные масштабы пандемии коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Infection Control and Hospital Epidemiology, официальная статистика распространения коронавируса расходится с реальной картиной из-за недостатка тестов и перегрузки медицинской системы.
ToDay News Ufa вчера в 12:35
Политика
Трамп рассказал об успехе стратегии США по борьбе с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп рассказал об успехе стратегии США по борьбе с коронавирусом. Его слова передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 18:46
Общество
Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве
В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости вчера в 17:14
Кино
Режиссер рассказал о влиянии пандемии на съемки «Отряда самоубийц 2»
Режиссер Джеймс Ганн сообщил в Twitter, что дата премьеры фильма "Отряд самоубийц 2" не будет перенесена из-за коронавируса.
Газета.Ru вчера в 09:34
Гаджеты
Смартфоны Xiaomi и Redmi могут сделать водонепроницаемыми
Представитель брендов Xiaomi и Redmi Лу Вейбинг признался, что в компании рассматривают возможность внедрения защиты от влаги в смартфоны Xiaomi и Redmi.
Профиль вчера в 05:54
Политика
Кадыров извинился, что перепутал «Новую газету» с «Эхом Москвы»
Грозный, 13 апреля 2020, 21:06 — REGNUM Обвинение в продажности Западу, с которым обрушился в своем Telegram-канале 13 апреля на «Новую газету» глава Чечни Рамзан Кадыров, касаются другого СМИ — «Эха Москвы».
REGNUM вчера в 14:06
Здоровье
Диетолог Гинзбург назвал дешевые заменители имбиря
Имбирь обладает массой полезных свойств, однако есть и другие укрепляющие иммунитет продукты.
Народные новости вчера в 01:54
Энергетика
Цены на нефть растут во вторник утром
Нефтяные котировки растут на мировом рынке товаров во вторник утром.
Московский Комсомолец вчера в 22:18
Экономика
В России могут временно запретить импорт дешевого бензина
Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 01:19
Армия и оружие
Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео
Внимания оператора привлекли странные маневры польского истребителя F-16, поднятого для сопровождения российской авиагруппы.
Российская газета вчера в 05:40
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впервые за долгое время опубликовала фото
13 апреля Навке исполнилось 45 лет. В честь этого события в Инстаграме Заворотнюк впервые с 31 декабря 2019 появились новые фотографии.
Амур.инфо вчера в 22:25
Общество
В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом
Еще 13 человек с коронавирусом умерли в Москве, один из этих пациентов проходил лечение в частной клинике.
ТАСС вчера в 17:03
Политика
Минздрав сообщил о разработанном в России препарате от коронавируса
Российская компания разработала препарат для лечения коронавируса.
РБК вчера в 12:18
Происшествия
В Бурятии число зараженных коронавирусом выросло до 92 человек
Число зараженных коронавирусом в Бурятии за сутки увеличилось на шесть человек - с 86 до 92, сообщает минздрав республики.
РИА Новости вчера в 23:42
Здоровье
В Удмуртии выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
Ижевск, 13 апреля 2020, 10:35 — REGNUM В Удмуртии подтвердили шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекции.
REGNUM вчера в 03:35
Футбол
Заурбек Плиев: В матче со «Спартаком» на поражение мы не наиграли
В матче 20-го тура РПЛ Динамо на своем поле уступило Спартаку со счетом 0:2.
Советский спорт вчера в 08:54
Общество
Режим самоизоляции ослаблен в Красноярском крае
Губернатор Красноярского края Александр Усс смягчил режим всеобщей самоизоляции и подписал соответствующий указ, пишет enisey.tv.
Юг Сибири вчера в 22:58
Здоровье
Врач озвучил последние слова пациента, умирающего от коронавируса
Что происходит вчера в 15:18
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о своей зарубежной недвижимости
Иосиф Пригожин рассказал, что у него есть дача в Швейцарии. Но стоит она, по словам продюсера, дешевле, чем «сарай на Рублёвке».
News.ru вчера в 00:35
Происшествия
Полиция Украины задержала предполагаемого виновника пожара в зоне ЧАЭС
Полиция задержала 37-летнего мужчину, который подозревается в поджоге травы в районе Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС).
Российская газета вчера в 22:57
Общество
Больше двух миллионов человек в мире заразились коронавирусом
Согласно прогнозам правительства, пик пандемии в США придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета.
Российская газета вчера в 20:31
Армия и оружие
В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США
Американский ракетный эсминец USS Porter (DDG 78) ("Портер") в понедельник, пройдя Босфор, вошел в акваторию Черного моря, следует из данных международной системы слежения за передвижением судов AIS.
Интерфакс вчера в 11:47
Космос
Россия планирует «застолбить» место для лунной базы в 2025 году
Запуск на естественный спутник Земли российской посадочной станции "Луна-27" планируется в августе 2025 года.
РЕН ТВ 00:11