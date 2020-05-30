Президент США Дональд Трамп раскритиковал телеканал CNN за обвинения России в причастности к протестам, которые начались в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

Трамп подверг критике CNN за обвинения в адрес России

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