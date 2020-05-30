Политика

RT на русскомRT на русскомТрамп подверг критике CNN за обвинения в адрес России

Президент США Дональд Трамп раскритиковал телеканал CNN за обвинения России в причастности к протестам, которые начались в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
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Россию обвинили в массовых беспорядках в США

Lenta.ruвчера в 14:42

Трамп подверг критике CNN за обвинения в адрес России

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В организации беспорядков в США нашли «русский след». Трамп отреагировал: «Больные неудачники»

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Трамп обрушился на CNN за обвинения в адрес России

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Трамп раскритиковал CNN за обвинения в адрес России

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«RUSSIA, RUSSIA, RUSSIA». Трамп назвал журналистов CNN больными из-за поиска русского следа на фоне беспорядков

Фонтанка.Рувчера в 13:54
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Общество

В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19

Пневмония диагностирована у 32 из 97 новых выявленных зараженных коронавирусом в Саратовской области, общее число заболевших этой инфекцией выросло до 2746, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 28 мая в 02:47
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Космос

Маск припомнил Рогозину слова о батуте после запуска Crew Dragon

Lenta.ru 00:29
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Армия и оружие

На Украине провели испытания ракеты «Нептун»

На полигоне Алибей в Одесской области прошли испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун", в ходе которых были осуществлены почти одновременные боевые пуски по двум морским целям, пишет издание "АрміяІпfоrм".
RT на русском 01:59
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Происшествия

В Ингушетии в ходе спецоперации уничтожили двух боевиков

РБК вчера в 13:27
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Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Красноярском крае

В Красноярском крае погибли три человека и пострадали еще пятеро в результате ДТП, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на заявление регионального ГИБДД.
Газета.Ru вчера в 23:21
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Общество

Полиция задержала участников пикета у здания МВД в Москве

Ранее 29 мая за одиночный пикет у здания ГУ МВД по Москве задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина.
Ведомости 29 мая в 08:27
1,1K
Общество

Экс-солист «Отпетых мошенников» стал таксистом из-за безденежья

РИА Новости вчера в 19:33
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Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
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Происшествия

В Дзержинске женщина родила ребенка на улице

В Дзержинске Нижегородской области женщина родила ребенка прямо на улице.
Российская газета вчера в 07:14
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Общество

Wildberries сообщил о росте продаж одежды для офиса

На 139 и 113% соответственно увеличились продажи рабочих халатов и комбинезонов, рост продаж рабочих фартуков в то же время вырос на 67%, рабочих костюмов — на 52%.
РБК 03:00
Политика

Депутат Рады заявила о потребности Украины в российском рынке

Украинская промышленность не сможет восстановиться до прежнего уровня без рынков России и стран СНГ, заявила депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Наталья Королевская.
РИА Новости вчера в 20:48
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Общество

Синоптик предупредила о резком потеплении в Москве на следующей неделе

Расчеты синоптиков показывают, что с первой субботы июня должно начаться резкое повышение температуры в Москве, заявила главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова в беседе с RT.
РИА Новости вчера в 22:34
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Экономика

Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс 28 мая в 04:53
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Шоу-бизнес

Пригожин объяснил, зачем звезды обратились за помощью к государству

РИА Новости вчера в 07:31
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Общество

В Омской области ослабят режим самоизоляции

Послабления режима самоизоляции начнутся в Омской области с 4 июня, заработают торговые центры и автошколы, заявил губернатор региона Александр Бурков.
РИА Новости 29 мая в 12:09
74
Общество

Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь

Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак».
Известия вчера в 21:56
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Общество

В Крыму выявили шесть новых носителей коронавируса

Симферополь, 30 мая 2020, 11:02 — REGNUM За сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у шести граждан.
REGNUM вчера в 04:02
45
Общество

В Крыму разработали план открытия курортного сезона

Крым подготовил план открытия курортного сезона, предполагающий трёхэтапное открытие гостиниц и санаториев, рассказали в пресс-службе министерства курортов республики.
Парламентская газета вчера в 13:32
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Политика

В России опровергли заявления о копировании французских «Мистралей»

Известия вчера в 22:15
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Футбол

Гасперини: «Думал, что во время болезни коронавирусом я умру»

По всему миру от коронавируса умерло более 350000 человек.
Бомбардир.ру 01:55
Футбол

«Бавария» разгромила «Фортуну», Левандовски оформил дубль

Sport24.ru вчера в 14:19
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Общество

Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса

РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
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Космос

В США взорвался при испытаниях прототип корабля Starship Илона Маска

Профиль 29 мая в 16:56
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Здоровье

В Пермском крае выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в регионе выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусом, сообщается на сайте губернатора и правительства края.
ФедералПресс вчера в 05:37
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Общество

Оценена готовность регионов отправить россиян на отдых

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила готовность российских регионов отправить своих жителей на отдых.
Lenta.ru вчера в 06:57
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Политика

Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию

Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию.
REGNUM 01:32
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Общество

Власти Японии еще не планируют вводить режим ЧС в Токио и Фукуоке — министр

Режим чрезвычайной ситуации для префектур Токио и Фукуока пока не вводится, несмотря на рост числа заражений коронавирусом, заявил министр по делам восстановления экономики Японии Ясутоси Нисимура 31 мая в эфире телерадиокомпании NHK.
ИА Красная Весна 01:44
Общество

В России школьные выпускные пройдут 27 июня

Реальное время 29 мая в 11:01
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Шоу-бизнес

Алфёрова откровенно рассказала о жизни с Абдуловым

Народная артистка РФ Ирина Алфёрова откровенно рассказала о годах совместной жизни со знаменитым актёром Александром Абдуловым.
News.ru вчера в 20:38
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Происшествия

Два малыша утонули в Алтайском крае

АМИТЕЛ вчера в 22:49
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