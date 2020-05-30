Политика
RT на русскомТрамп подверг критике CNN за обвинения в адрес России
Президент США Дональд Трамп раскритиковал телеканал CNN за обвинения России в причастности к протестам, которые начались в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
Читать в источнике
Оценить422
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 03:16, Ашберн
Общество
В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19
Пневмония диагностирована у 32 из 97 новых выявленных зараженных коронавирусом в Саратовской области, общее число заболевших этой инфекцией выросло до 2746, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 28 мая в 02:47
Армия и оружие
На Украине провели испытания ракеты «Нептун»
На полигоне Алибей в Одесской области прошли испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун", в ходе которых были осуществлены почти одновременные боевые пуски по двум морским целям, пишет издание "АрміяІпfоrм".
RT на русском 01:59
Происшествия
В Ингушетии в ходе спецоперации уничтожили двух боевиков
РБК вчера в 13:27
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Красноярском крае
В Красноярском крае погибли три человека и пострадали еще пятеро в результате ДТП, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на заявление регионального ГИБДД.
Газета.Ru вчера в 23:21
Общество
Полиция задержала участников пикета у здания МВД в Москве
Ранее 29 мая за одиночный пикет у здания ГУ МВД по Москве задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина.
Ведомости 29 мая в 08:27
Общество
Экс-солист «Отпетых мошенников» стал таксистом из-за безденежья
РИА Новости вчера в 19:33
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Происшествия
В Дзержинске женщина родила ребенка на улице
В Дзержинске Нижегородской области женщина родила ребенка прямо на улице.
Российская газета вчера в 07:14
Общество
Wildberries сообщил о росте продаж одежды для офиса
На 139 и 113% соответственно увеличились продажи рабочих халатов и комбинезонов, рост продаж рабочих фартуков в то же время вырос на 67%, рабочих костюмов — на 52%.
РБК 03:00
Политика
Депутат Рады заявила о потребности Украины в российском рынке
Украинская промышленность не сможет восстановиться до прежнего уровня без рынков России и стран СНГ, заявила депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Наталья Королевская.
РИА Новости вчера в 20:48
Общество
Синоптик предупредила о резком потеплении в Москве на следующей неделе
Расчеты синоптиков показывают, что с первой субботы июня должно начаться резкое повышение температуры в Москве, заявила главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова в беседе с RT.
РИА Новости вчера в 22:34
Экономика
Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс 28 мая в 04:53
Шоу-бизнес
Пригожин объяснил, зачем звезды обратились за помощью к государству
РИА Новости вчера в 07:31
Общество
В Омской области ослабят режим самоизоляции
Послабления режима самоизоляции начнутся в Омской области с 4 июня, заработают торговые центры и автошколы, заявил губернатор региона Александр Бурков.
РИА Новости 29 мая в 12:09
Общество
Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь
Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак».
Известия вчера в 21:56
Общество
В Крыму выявили шесть новых носителей коронавируса
Симферополь, 30 мая 2020, 11:02 — REGNUM За сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у шести граждан.
REGNUM вчера в 04:02
Общество
В Крыму разработали план открытия курортного сезона
Крым подготовил план открытия курортного сезона, предполагающий трёхэтапное открытие гостиниц и санаториев, рассказали в пресс-службе министерства курортов республики.
Парламентская газета вчера в 13:32
Политика
В России опровергли заявления о копировании французских «Мистралей»
Известия вчера в 22:15
Футбол
Гасперини: «Думал, что во время болезни коронавирусом я умру»
По всему миру от коронавируса умерло более 350000 человек.
Бомбардир.ру 01:55
Футбол
«Бавария» разгромила «Фортуну», Левандовски оформил дубль
Sport24.ru вчера в 14:19
Общество
Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса
РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
Космос
В США взорвался при испытаниях прототип корабля Starship Илона Маска
Профиль 29 мая в 16:56
Здоровье
В Пермском крае выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в регионе выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусом, сообщается на сайте губернатора и правительства края.
ФедералПресс вчера в 05:37
Общество
Оценена готовность регионов отправить россиян на отдых
Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила готовность российских регионов отправить своих жителей на отдых.
Lenta.ru вчера в 06:57
Политика
Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию
Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию.
REGNUM 01:32
Общество
Власти Японии еще не планируют вводить режим ЧС в Токио и Фукуоке — министр
Режим чрезвычайной ситуации для префектур Токио и Фукуока пока не вводится, несмотря на рост числа заражений коронавирусом, заявил министр по делам восстановления экономики Японии Ясутоси Нисимура 31 мая в эфире телерадиокомпании NHK.
ИА Красная Весна 01:44
Общество
В России школьные выпускные пройдут 27 июня
Реальное время 29 мая в 11:01
Шоу-бизнес
Алфёрова откровенно рассказала о жизни с Абдуловым
Народная артистка РФ Ирина Алфёрова откровенно рассказала о годах совместной жизни со знаменитым актёром Александром Абдуловым.
News.ru вчера в 20:38
Происшествия
Два малыша утонули в Алтайском крае
АМИТЕЛ вчера в 22:49