Погибли трое человек, в том числе двое американских военных. Президент США обвинил в атаке Ирак и повстанческую группировку, которая так же поддерживается Ираном. Трамп заявил, что Иран должен ответить за свои действия и возложил на страну полную ответственность за бомбардировку военной базы.

Трамп обвинил Иран в атаке военной базы в Ираке

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