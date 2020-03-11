Армия и оружие

МордовМедиаМордовМедиаТрамп обвинил Иран в атаке военной базы в Ираке

Погибли трое человек, в том числе двое американских военных. Президент США обвинил в атаке Ирак и повстанческую группировку, которая так же поддерживается Ираном. Трамп заявил, что Иран должен ответить за свои действия и возложил на страну полную ответственность за бомбардировку военной базы.
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Трамп обвинил Иран в ракетной атаке на военную базу Эт-Таджи в Ираке

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Трамп возложил ответственность за обстрел базы коалиции в Ираке на Иран

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Трамп возложил на Иран ответственность за атаку на базу в Ираке

RT на русскомвчера в 13:43

«В случае войны мы удивим США и Израиль»: иранский аналитик о ситуации в Сирии, генерале Сулеймани и многом другом

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Независимая газетавчера в 12:53

Трамп обвинил Иран в обстреле иракской базы. Над ответом он «работал»

Красная веснавчера в 14:04

Дональд Трамп обвинил Иран в атаке на базу США в Ираке

ИА Новороссиявчера в 14:17
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Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.
ТАСС вчера в 16:09
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Общество

Россия ограничивает авиасообщение с Европой из-за коронавируса

С 13 марта Россия вводит временные ограничения на авиасообщение с Италией, Францией, Испанией и Германией.
НТВ 11 марта в 13:10
Армия и оружие

Украинские моряки вышли на списанных США катерах в Черное море

Политическая Экспертиза 11 марта в 10:32
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В Подмосковье горит ресторан гольф-клуба Moscow Country Club

Вести.Ru вчера в 20:15
Экономика

Назван очаг возможного глобального финансового кризиса

В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии.
РИА Новости вчера в 21:40
Экономика

Торги США закрылись рекордным падением с 1987 года

В США торги бирж закрылись падением индексов на более чем 9%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru вчера в 16:15
Энергетика

Названы главные неудачники нефтяной войны

Нефтяная война на мировом рынке развернулась после выхода России и Саудовской Аравии из соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти 6 марта.
Lenta.ru вчера в 22:38
Здоровье

Названы четыре главные опасности коронавируса для России

Для России существует четыре главные опасности в случае вспышки коронавируса в стране.
Lenta.ru вчера в 10:00
Политика

Жители Свердловской области просят переименовать улицу Терешковой

Петиция адресована главе Артемовского городского округа Андрею Самочернову.
Ярновости вчера в 09:14
Здоровье

В шестой школе Южно-Сахалинска объявлен карантин по гепатиту А

Средняя школа №6 Южно-Сахалинска перешла на карантинный режим из-за гепатита А, обнаруженного у одного из учеников.
Сахалин.Инфо вчера в 22:37
Происшествия

В Приамурье старшеклассник открыл стрельбу в школе

РИА Новости вчера в 07:32
Общество

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Культура

День нивхской культуры провели в Южно-Сахалинске

Как отметила Ирина Малькова, заместитель директора по научной работе областного художественного музея, день нивхской культуры проводится в преддверии юбилея Владимира Санги, который 18 марта отметит свое 85-летие.
Сахалин.Инфо вчера в 01:48
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Драйвером самоубийства раковых клеток оказался витамин В12

Совместно с веществом DDC витамин В12 может поспособствовать запуску программы самоубийства клеток, включая в процесс и третью – параптоз.
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Девочку, которую сбила машина в Барнауле, госпитализировали

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Автоспорт

Гран-при Австралии может быть отменен

Специализированные автоспортивные издания Autosport и Motorsport со ссылкой на высокопоставленные источники в руководстве «Формулы-1» сообщили, что стартовый этап чемпионата мира — Гран-при Австралии, намеченный на 13–15 марта, будет отменен из-за эпидемии коронавируса.
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Избранная от партии «Справедливая Россия» депутат якутского госсобрания Сулустана Мыраан единственная проголосовала против поправок в Конституцию и сдала мандат.
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Общество

В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей

Порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
РИА Новости вчера в 03:08
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В России впервые выявили коронавирус у ребенка

В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
РБК 11 марта в 14:38
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Хавбек «Челси» Хадсон-Одои заразился коронавирусом

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Кудрин допустил рост бедности в России

Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности.
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Горбачев обратился к мировым лидерам

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев обратился к мировым лидерам с призывом не допустить развязывания войн и вместе противостоять коронавирусу.
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Вышел трейлер фильм «Гудбай, Америка» про русских в штатах

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Глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань заявил, что пандемия нового коронавируса в мире может закончиться к июню.
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Состоялся релиз многопользовательского шутера Call of Duty: Warzone

Сегодня, 10 марта, состоялся релиз «королевской битвы» Call of Duty: Warzone. Об этом сообщается на официальном сайте разработчиков проекта.
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Путин присвоил Пелагее звание заслуженной артистки

С формулировкой "За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность" почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" присвоено главному продюсеру музыкальных и развлекательных программ акционерного общества "Первый канал" Юрию Аксюте.
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США выпустят «приманку» для России

Piter.tv 00:20
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