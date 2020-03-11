Армия и оружие
МордовМедиаТрамп обвинил Иран в атаке военной базы в Ираке
Погибли трое человек, в том числе двое американских военных. Президент США обвинил в атаке Ирак и повстанческую группировку, которая так же поддерживается Ираном. Трамп заявил, что Иран должен ответить за свои действия и возложил на страну полную ответственность за бомбардировку военной базы.
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Музыка
Группа Little Big представила песню для «Евровидения-2020»
Политика
В МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли военные США
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.
Хоккей
Хоккеисты «Салавата Юлаева» выбили «Авангард» из Кубка Гагарина
Общество
Мишустин утвердил выплаты ветеранам ВОВ по 75 тысяч рублей
Павел Бедняков / ИЗВЕСТИЯ Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила предоставления выплат ветеранам Великой Отечественной войны и ряду других категорий к юбилею Победы.
Общество
Россия ограничивает авиасообщение с Европой из-за коронавируса
С 13 марта Россия вводит временные ограничения на авиасообщение с Италией, Францией, Испанией и Германией.
Армия и оружие
Украинские моряки вышли на списанных США катерах в Черное море
Происшествия
В Подмосковье горит ресторан гольф-клуба Moscow Country Club
Экономика
Назван очаг возможного глобального финансового кризиса
В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии.
Экономика
Торги США закрылись рекордным падением с 1987 года
В США торги бирж закрылись падением индексов на более чем 9%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Энергетика
Названы главные неудачники нефтяной войны
Нефтяная война на мировом рынке развернулась после выхода России и Саудовской Аравии из соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти 6 марта.
Здоровье
Названы четыре главные опасности коронавируса для России
Для России существует четыре главные опасности в случае вспышки коронавируса в стране.
Политика
Жители Свердловской области просят переименовать улицу Терешковой
Петиция адресована главе Артемовского городского округа Андрею Самочернову.
Здоровье
В шестой школе Южно-Сахалинска объявлен карантин по гепатиту А
Средняя школа №6 Южно-Сахалинска перешла на карантинный режим из-за гепатита А, обнаруженного у одного из учеников.
Происшествия
В Приамурье старшеклассник открыл стрельбу в школе
Общество
Госдума в первом чтении приняла законопроект о новых тарифах ОСАГО
Москва, 12 марта 2020, 15:05 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на индивидуализацию страхования автогражданской ответственности, передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта.
Культура
День нивхской культуры провели в Южно-Сахалинске
Как отметила Ирина Малькова, заместитель директора по научной работе областного художественного музея, день нивхской культуры проводится в преддверии юбилея Владимира Санги, который 18 марта отметит свое 85-летие.
Наука
Драйвером самоубийства раковых клеток оказался витамин В12
Совместно с веществом DDC витамин В12 может поспособствовать запуску программы самоубийства клеток, включая в процесс и третью – параптоз.
Происшествия
Девочку, которую сбила машина в Барнауле, госпитализировали
В Барнауле ранним утром 13 марта иномарка допустила наезд на 11-летнего ребенка.
Автоспорт
Гран-при Австралии может быть отменен
Специализированные автоспортивные издания Autosport и Motorsport со ссылкой на высокопоставленные источники в руководстве «Формулы-1» сообщили, что стартовый этап чемпионата мира — Гран-при Австралии, намеченный на 13–15 марта, будет отменен из-за эпидемии коронавируса.
Политика
В Якутии депутат сдала мандат, отказавшись голосовать за поправки
Избранная от партии «Справедливая Россия» депутат якутского госсобрания Сулустана Мыраан единственная проголосовала против поправок в Конституцию и сдала мандат.
Общество
В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей
Порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
Общество
В России впервые выявили коронавирус у ребенка
В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
Футбол
Хавбек «Челси» Хадсон-Одои заразился коронавирусом
Хавбек лондонского "Челси" Калум Хадсон-Одои заразился коронавирусом. Об этом сообщает официальный сайт столичной команды.
Экономика
Кудрин допустил рост бедности в России
Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности.
Политика
Горбачев обратился к мировым лидерам
Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев обратился к мировым лидерам с призывом не допустить развязывания войн и вместе противостоять коронавирусу.
Кино
Вышел трейлер фильм «Гудбай, Америка» про русских в штатах
Даты релизов изменились у фильма про Джеймса Бонда «Не время умирать», картин «Тихое место 2» и «Форсажа 9».
Общество
В Китае назвали сроки окончания пандемии коронавируса
Глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань заявил, что пандемия нового коронавируса в мире может закончиться к июню.
Киберспорт
Состоялся релиз многопользовательского шутера Call of Duty: Warzone
Сегодня, 10 марта, состоялся релиз «королевской битвы» Call of Duty: Warzone. Об этом сообщается на официальном сайте разработчиков проекта.
Шоу-бизнес
Путин присвоил Пелагее звание заслуженной артистки
С формулировкой "За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность" почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" присвоено главному продюсеру музыкальных и развлекательных программ акционерного общества "Первый канал" Юрию Аксюте.
Армия и оружие