Политика
РБКТрамп пригрозил Ирану после нападения на посольство США в Багдаде
Власти Ирана заплатят «очень большую цену», в случае если что-нибудь произойдет с американским посольством в Ираке или кто-то из граждан США пострадает от нападений вооруженных демонстрантов. Об этом в своем Twitter заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
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Иран убил американского контрактника, многие ранены. Мы решительно ответили и всегда будем это делать. Сейчас Иран организовывает нападение на посольство США в Ираке. Они будут привлечены к ответственности.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАИзвестия вчера в 08:04
с чего всё началось
За организацией штурма американского посольства в Ираке стоит Иран, который понесет "полную ответственность" за эту акцию, написал президент США Дональд Трамп на странице в Twitter.Радио Sputnikвчера в 08:46
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