Президент США Дональд Трамп обрушился с резкой критикой на «нечестную торговую политику» Китая в ходе выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, 24 сентября передает агентство Reuters.

Трамп обвинил Китай в «нечестной торговой политике» с трибуны ООН

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