Политика
Газета.RuТрамп обвинил Обаму в госизмене
Президент США Дональд Трамп публично обвинил своего предшественника Барака Обаму в государственной измене. Об этом он сказал в интервью телеканалу CBN News. По данным политика, Обама и его люди шпионили за предвыборной кампанией Трампа в 2016 году.
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Это государственная измена. Смотрите, когда я выступал очень давно, я сказал, что они шпионили за нашей кампанией. Они прослушивали, это было сказано в кавычках и означало современные методы прослушки... Они шпионили за моей кампанией, я уже говорил это очень давно. Как оказывается, я был прав.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРИА Новости вчера в 21:45
с чего всё началось
Как рассказал действующий лидер США в интервью телеканалу CBN News, за его предвыборной президентской кампанией в 2016 году следили спецслужбы страны.Life.ruвчера в 23:12
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Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
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Экипажу МКС не удалось найти источник бензола на станции, поэтому был возобновлён воздухообмен между российским и американским сегментами станции.
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Lenta.ru 02:44
Футбол
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Sport24.ru вчера в 14:28
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Глава Росстата рассказал о реакции Кремля на «негативную» статистику
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В Севастополе коронавирус выявлен у персонала горбольницы
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Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
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Курс доллара поднялся на 6 копеек – до 69,5 рубля, курс евро - на 12 копеек, до 77,77 рубля.
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В Вашингтоне протесты превратились в беспорядки
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Скончался режиссер Джоэл Шумахер
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В горбольнице №5 Челнов из 300 коек свободными остаются лишь 16
В горбольнице №5 был, там 300 коечный фонд, 284 - на сегодня заполнены.
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