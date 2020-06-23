с чего всё началось

Это государственная измена. Смотрите, когда я выступал очень давно, я сказал, что они шпионили за нашей кампанией. Они прослушивали, это было сказано в кавычках и означало современные методы прослушки... Они шпионили за моей кампанией, я уже говорил это очень давно. Как оказывается, я был прав.

Президент США Дональд Трамп публично обвинил своего предшественника Барака Обаму в государственной измене. Об этом он сказал в интервью телеканалу CBN News. По данным политика, Обама и его люди шпионили за предвыборной кампанией Трампа в 2016 году.

Экономика Кабмин увеличил объем субсидий для малого и среднего бизнеса Правительство увеличило до 104 миллиардов рублей объем бюджетных ассигнований на прямую безвозмездную помощь малому и среднему бизнесу, работающему в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции. 25

Здоровье Коронавирус провел подкат под украинский футбол Под ударом оказался и украинский футбол: сразу в нескольких командах были выявлены заболевшие.

Политика Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России. 118

Экономика В России хотят увеличить размер пенсии по старости Согласно документу, который есть в распоряжении РИА Новости, размер индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров в следующем году составит 6,3%, в 2022-м — 5,9% (до 18 357 рублей), в 2023-м — 5,6% (до 19 283 рублей). 173

Общество В Крыму выявили 13 новых случаев коронавируса Из общего числа шесть случаев выявлены по контактам с ранее заболевшими, семь человек обратились за медицинской помощью самостоятельно, сообщил на своей странице в социальной сети ВКонтакте Сергей Аксёнов. 3

Политика Болтон назвал загадкой отношение Трампа к Путину Ранее Болтон заявил, что опасался оставлять Трампа тет-а-тет с Путиным на встрече в Хельсинки в июле 2018 года. 28

Космос Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне Китайская автоматическая станция «Чанъэ-2» засняла места посадок американских пилотируемых кораблей по программе «Аполлон», фотографии были обнародованы на портале научных данных Китайской программы изучения Луны. 191

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