Мы возродили армию и подняли ее на такой уровень, на который никто не думал, что это будет возможно... У нас есть настолько передовое оружие, что президент Си, Путин и все остальные будут нам завидовать. Они не знают, что у нас есть, но знают, что это нечто, о чем никто не слышал никогда.