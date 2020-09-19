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Трамп обвинил Обаму в передаче технологий гиперзвукового оружия России

Россия создала гиперзвуковое оружие после получения информации об американских технологиях, заявил президент США Дональд Трамп.В источнике
Дональд Трамп45-й президент сша
Мы возродили армию и подняли ее на такой уровень, на который никто не думал, что это будет возможно... У нас есть настолько передовое оружие, что президент Си, Путин и все остальные будут нам завидовать. Они не знают, что у нас есть, но знают, что это нечто, о чем никто не слышал никогда.
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Московский Комсомолец

Трамп заявил, что РФ создала гиперзвуковое оружие, получив данные из США

Московский Комсомолец21:46
Телеканал 360°

Трамп обвинил Россию в похищении технологий «супер-пупер-ракеты»

Телеканал 360°22:30
Lenta.ru

Трамп обвинил Россию в похищении технологий «супер-пупер-ракеты»

Lenta.ru22:05
РИА Новости

Трамп обвинил Россию в похищении данных о технологии «супер-пупер» ракеты

РИА Новости22:05
URA.Ru

Трамп раскрыл, кто передал России секретные данные США

URA.Ru23:05
РЕН ТВ

Трамп обвинил РФ в краже технологии гиперзвуковых ракет у США

РЕН ТВ21:37
ТАСС

Трамп считает, что Россия создала гиперзвуковое оружие, получив о нем информацию из США

ТАСС21:28

Слух: Marvel’s Spider-Man не получит бесплатное обновление для PlayStation 5

Владельцы оригинальной Marvel’s Spider-Man для PlayStation 4, похоже, не смогут бесплатно обновиться до некстген-версии игры, которая войдет в состав расширенного издания Marvel’s Spider-Man: Miles Morales на PlayStation 5. Об этом в переписке с одним из пользователей Твиттера сообщил директор по производству Marvel Games Эрик Монаселли.
Srnskвчера в 07:23
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СПЧ ООН призвал власти Белоруссии прекратить избивать демонстрантов

Минск, 18 сентября 2020, 23:16 — REGNUM Совет ООН по правам человека 18 сентября провёл экстренные дебаты по белорусской проблеме и принял резолюцию, в которой выразил глубокую обеспокоенность ситуацией с правами человека в этой постсоветской республике.
REGNUMвчера в 16:16
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Ученые заявили о разрушительных последствиях коронавируса для мозга

Ученые из Ливерпульского университета, Университетского колледжа Лондона, Йельского университета и Медицинской школы Икона пришли к выводу, что коронавирус может привести к ряду разрушительных последствий для головного мозга.
РЕН ТВ21:03

Постпред Белоруссии заявил об отсутствии политзаключенных в стране

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Парламентарий обратил внимание на факт того, что США всеми силами пытаются завоевать европейский рынок газа, именно поэтому борются с «Северным потоком — 2». В случае отказа ЕС от проекта следующей мишенью Вашингтона станет украинская ГТС как еще один конкурент американскому СПГ.
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Российская газетавчера в 08:23
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Лебедев допустил смертельный исход реванша Поветкина с Уайтом

Бывший боксёр, чемпион мира Денис Лебедев прокомментировал бой-реванш между россиянином Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом, который состоится 21 ноября в Лондоне.
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В Ульяновской области 98 классов ушли на карантин из-за ОРВИ и ковида

В Ульяновской области 94 класса из 51 образовательной организации переведены на дистанционное обучение из-за вспышки ОРВИ, сообщают в министерстве просвещения и воспитания региона.
АиФ Ульяновсквчера в 12:23
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