Американский лидер Дональд Трамп обвинил в воскресенье в Twitter спикера Палаты представителей Конгресса США демократа Нэнси Пелоси в госизмене и призвал к ее «немедленному импичменту».

Трамп обвинил Пелоси в госизмене и потребовал ее импичмента

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