Политика
Политика СегодняТрамп обвинил Пелоси в госизмене и потребовал ее импичмента
Американский лидер Дональд Трамп обвинил в воскресенье в Twitter спикера Палаты представителей Конгресса США демократа Нэнси Пелоси в госизмене и призвал к ее «немедленному импичменту».
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Трамп предложил объявить «немедленный импичмент» спикеру Палаты представителей США
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