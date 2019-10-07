Политика

Политика СегодняПолитика СегодняТрамп обвинил Пелоси в госизмене и потребовал ее импичмента

Американский лидер Дональд Трамп обвинил в воскресенье в Twitter спикера Палаты представителей Конгресса США демократа Нэнси Пелоси в госизмене и призвал к ее «немедленному импичменту».
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Трамп обвинил Пелоси в госизмене и предложил объявить ей импичмент

РБК03:24

Трамп обвинил спикера Палаты представителей США Пелоси в госизмене

Коммерсантъ01:53

Трамп обвинил спикера Палаты представителей США в госизмене и призвал к ее импичменту

ТАССвчера в 23:04

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Трамп призвал к импичменту Пелоси

Российская газетавчера в 23:44

Трамп предложил объявить «немедленный импичмент» спикеру Палаты представителей США

Московский Комсомолецвчера в 23:19

Трамп призвал объявить Пелоси импичмент

Известия00:58
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Ядерная ракета США пролетела мимо пассажирского Airbus

В Сети появилось видео полета баллистической ракеты Trident II мимо пассажирского самолета Airbus мексиканских авиалиний.
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Добровольцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск

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Газета.Ru 04:23
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Армия и оружие

ВСУ признали гибель одного боевика

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Финансы

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Армия и оружие

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Россия располагает самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, количество танков в котором превосходит их совокупное число у стран-членов НАТО, пишет We Are The Mighty.
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Ласицкене сделала жесткое заявление о Шляхтине. Она призывает к отставке руководство ВФЛА и не ждет призовых

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, согласно которому назначена предельная доля иностранных работников в экономике по отраслям и по регионам России на 2020 год.
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Сегодня на озере Комо в итальянском регионе Ломбардия прошло торжество в честь свадьбы победительницы 6-го сезона шоу «Холостяк» Дарьи Клюкиной и ее избранника, топ-менеджера «Газпром-медиа», Владимира Чопова.
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Adam Schiff
Американский политик
American politician serving as the U.S. Representative for California's SAFESUBST: congressional district since 2001. He is a member of the Democratic Party. Schiff's district, numbered as the 27th from 2001 to 2003 and as the 29th from 2003 and 2013, has always been centered in the San Gabriel Valley east of Los Angeles, including Pasadena, Glendale and his hometown of Burbank.
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