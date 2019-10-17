Политика
Российская газетаТрамп обвинил Пелоси в срыве встречи с демократами
Ранее представители Демократической партии пожаловались на оскорбления со стороны президента во время встречи для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке. Глава партии Чак Шумер утверждал, что Трамп назвал спикера палаты представителей Нэнси Пелоси "третьесортным политиком".
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Культура
Два автора получили Букеровскую премию в обход правил
Общество
Звезду сериала «Солдаты» задержали из-за кражи в фитнес-центре
Российскую актрису театра и кино Ольгу Юрасову задержали с поличным при попытке совершить кражу в одном из фитнес-центров Москвы.
Шоу-бизнес
Изменившаяся Вера Алентова вышла в свет с мужем
Глядя на фото с мероприятия, поклонники удивились тому, как изменилась Алентова.
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Путин потребовал отчёта о расходовании средств после паводков
Происшествия
Минобороны взыскало с военного инструктора 12 млн за разбитый самолет
Футбол
«Манчестер Юнайтед» в ближайшее время возглавит Аллегри
В среду, 16-го октября, популярное издание Tuttosport опубликовало информацию, согласно которой известный итальянский специалист Массимилиано Аллегри отправится в Англию, где возглавить тренерский мостик "Манчестер Юнайтед".
Политика
Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда в Северодвинске
В посольстве США в Москве прокомментировали публикации СМИ о снятии нескольких дипломатов с поезда в Северодвинске.
Происшествия
Число жертв тайфуна в Японии возросло до 44
В Японии число погибших от тайфуна «Хагибис» увеличилось до 44 человек, сообщает 14 октября Kyodo.
Происшествия
В крови насмерть сбитого полицейским ребенка нашли алкоголь
Общество
El Nacional: Венесуэла может передать «Роснефти» контроль над PDVSA
Правительство Венесуэлы может передать российской «Роснефти» полный контроль над государственной нефтедобывающей компанией PDVSA, сообщает венесуэльская газета El Nacional со ссылкой на источники в энергетической отрасли республики.
Футбол
Подозреваемые в расизме фанаты арестованы в Болгарии
Встреча отборочного этапа на Евро-2020 Болгария – Англия (0:6) дважды останавливалась из-за расистских выкриков болельщиков гостей.
Общество
Минздрав сообщил об увеличении продолжительности жизни в России
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила об увеличении средней продолжительности жизни россиян за восемь месяцев 2019 года до 73,6 лет.
Происшествия
В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Хоккей
Вашингтон Кэпиталз — Торонто Мейпл Лифс 4:2
Идёт второй период, хозяева впереди со счётом 4:2. Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20 Вторую шайбу хозяев на 26-й минуте забросил российский нападающий Евгений Кузнецов, ассистентами выступили Джон Карлсон и Карл Хагелин.
Происшествия
Машина насмерть сбила двух человек на трамвайной остановке в Улан-Удэ
В Улан-Удэ вылетевший на трамвайную остановку автомобиль насмерть сбил двух человек, сообщает "Ариг Ус".
Авто
Компания BMW официально представила новый BMW 2-Series Gran Coupe
15 октября в РФ в продаже появился BMW 8 Series Gran Coupe.
Финансы
«Ползучий отказ от доллара» начался: центробанки сдают американскую валюту
Флагман финансовой прессы Financial Times обнаружил любопытный феномен: мировые центральные банки постепенно, но последовательно снижают количество долларов в своих золотовалютных резервах.
Здоровье
Безопасный способ хранения и приготовления яиц назвал эксперт
Многие россияне предпочитают на завтрак такой распространенный продукт, как яйца.
Финансы
Россия впервые с февраля увеличила вложения в госбумаги США
В августе Россия увеличила вложения в госбумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд.
Происшествия
Суд арестовал подозреваемых в избиении мужчины до смерти в Красноярске
Космос
Российский телескоп зафиксировал термоядерный взрыв в центре Галактики
Армия и оружие
Коалиция США уничтожила собственный склад боеприпасов в Сирии
Американская коалиция уничтожила собственный склад боеприпасов, оставленный в Сирии при отступлении, сообщил в твиттере представитель коалиции полковник Майлс Кэггинс.
Политика
Ядерные бомбы на Японию сбросили США, но обвиняют в Токио Россию
Никто в Японии не ставит под сомнение «дружбу» с Вашингтоном, несмотря на то, что именно США сбросили на японские города ядерные бомбы.
Армия и оружие
Авиаполк под Тверью усилен новейшими истребителями Су-35
На вооружение истребительного авиационного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО в Тверской области поступили три самолета Су-35С.
Общество
Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы
Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Происшествия