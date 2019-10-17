Ранее представители Демократической партии пожаловались на оскорбления со стороны президента во время встречи для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке. Глава партии Чак Шумер утверждал, что Трамп назвал спикера палаты представителей Нэнси Пелоси "третьесортным политиком".

Трамп обвинил Пелоси в срыве встречи с демократами

Футбол «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время возглавит Аллегри В среду, 16-го октября, популярное издание Tuttosport опубликовало информацию, согласно которой известный итальянский специалист Массимилиано Аллегри отправится в Англию, где возглавить тренерский мостик "Манчестер Юнайтед".

Общество El Nacional: Венесуэла может передать «Роснефти» контроль над PDVSA Правительство Венесуэлы может передать российской «Роснефти» полный контроль над государственной нефтедобывающей компанией PDVSA, сообщает венесуэльская газета El Nacional со ссылкой на источники в энергетической отрасли республики.

Общество Минздрав сообщил об увеличении продолжительности жизни в России Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила об увеличении средней продолжительности жизни россиян за восемь месяцев 2019 года до 73,6 лет.

Шоу-бизнес Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.