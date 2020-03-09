Саудовская Аравия, по данным СМИ, уже заявила, что намерена увеличить добычу и снизить свои цены на нефть. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник закрылись падением на 3-7%, а в Европе - открыли торги обвалом на 6-9%.

Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков

Шоу-бизнес Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.

Политика В суде по делу MH17 заявили о втором «Буке» В суде по делу сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 заявили о возможном втором зенитном ракетном комплексе «Бук».

Авто Автоконцерны представили свои новинки вне легендарного автосалона Автоконцерны представили свои новинки вне легендарного автосалона Распространение коронавируса привело к тому, что в ряде стран были отменены массовые мероприятия.

Футбол Тур РПЛ памяти Игоря Нетто откроют две игры Двумя матчами 7 марта откроется 21-й тур Российской премьер-лиги, все игры которого будут посвящены памяти легендарного футболиста московского «Спартака» и сборной СССР Игоря Нетто, которому 9 января 2020 года исполнилось бы 90 лет.

Общество Синоптик рассказал, каким будет лето в этом году Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с "Российской газетой" пообещал предстоящим летом на европейской территории России очень комфортную температуру.

Технологии К деменции может привести чрезмерное использование смартфонов Частое использование компьютеров и смартфонов вызывает переутомление головного мозга, что приводит к развитию депрессии и маразма у обладателя устройства, сообщается в пресс-релизе в журнале Nikkei Style.

Общество Бизнес-омбудсмен считает новый КоАП опасным для предпринимателей Принятие проекта Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) в предложенной Минюстом редакции значительно ухудшит положение бизнеса, об этом говорится в письме, которое уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов направил на прошлой неделе премьеру Михаилу Мишустину.

Общество В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей Существенно увеличить размер пенсии может ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), предусмотренная государством для отдельных категорий граждан, заявила "Вечерней Москве" глава отдела по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Москве и Московской области Марина Густова.

Политика Трамп не сдавал анализы на новый коронавирус Президент США Дональд Трамп не сдавал анализы на новый коронавирус и чувствует себя прекрасно, заявила пресс-секретарь Белого дома Стефания Гришэм.

Общество Две федеральные трассы Алтайского края закрыли для большегрузов В связи со сложными погодными условиями две федеральные трассы Алтайского края закрыли для большегрузного транспорта и пассажирских автобусов, сообщается на сайте регионального управления Росавтодора.

Общество СМИ сообщили об усложненной схеме воровства с банковских карт Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Group IB и несколько крупных банков, она заключается в том, что мошенники сначала завлекают жертву в ловушку при помощи безобидных опросов, а затем уже убеждают его передать личные данные.

Космос На МКС процветают живучие бактерии, но они не более опасны, чем земные В ходе исследования ученые обнаружили, что бактерии, живущие на космической станции, не более опасны, чем аналогичные микробы на Земле, и если бы астронавт получил бактериальную инфекцию от этих микробов, его можно было бы лечить обычными антибиотиками.