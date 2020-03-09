Энергетика

ВедомостиВедомостиТрамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале американского рынка

Президент США Дональд Трамп назвал Россию и Саудовскую Аравию причинами обвала американского фондового рынка. Об этом он заявил в своем аккаунте в Twitter. Среди других причин падения американский лидер назвал «фейк ньюс».
Читать в источнике
Комментировать1,1K

Подробнее о событии

Дональд Трамп приветствовал обвал мировых цен на нефть

Эхо Москвы01:32

Трамп приветствовал обвал мировых цен на нефть

Интерфаксвчера в 10:59

Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале американского рынка

Ведомостивчера в 11:21

Трамп обвинил в падениях рынков Россию, Саудовскую Аравию и «лживые СМИ»

ТАССвчера в 11:08

Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков

РИА Новостивчера в 11:30

Трамп объяснил падение рынков

RT на русскомвчера в 10:56

Трамп увидел позитив в падении цен на нефть

Lenta.ruвчера в 11:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 02:55, Ашберн

Комментарии

Финансы

ЦБ принял решение об упреждающей продаже валюты

«Банк России принял решение начать 10 марта упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, с учетом фактически складывающейся цены нефти и ее влияния на операции Фонда национального благосостояния (ФНБ) в апреле», — заявили в ЦБ.
Известия 02:28
Спорт

Большунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в Норвегии

РИА Новости 08 марта в 09:35
Энергетика

Американский экономист признал удешевление нефти невыгодным для США

Обвал цен на нефтяном рынке ударит по нефтедобывающим компаниям в США и большинстве других стран-экспортёров, заявил американский экономист Дин Бейкер — один из предсказавших экономический кризис 2008 года.
News.ru вчера в 15:40
Экономика

Названы последствия падения курса рубля для россиян

Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Известия 00:26
Энергетика

Мировые цены на нефть отыграли часть обвала

МР7.ру вчера в 07:04
Экономика

В России объяснили причину развала сделки с ОПЕК

Власти России выступали за продолжение сделки с ОПЕК, сообщают «Ведомости» со ссылкой на близкий к Кремлю источник.
REGNUM 01:26
Экономика

Индексы в США продолжают падение после возобновления торгов

Ранее сообщалось, что торги на Нью-Йоркской фондовой бирже были остановлены на 15 минут из-за падения Dow Jones и S&P 500 на 7% при открытии.
Газета.Ru вчера в 10:38
Общество

Названы две главные опасности для России от изменения климата

РИА Новости вчера в 23:33
Политика

Госдума рассмотрит во втором чтении поправки в Конституцию

Госдума 10 марта рассмотрит во втором чтении поправки в Конституцию Российской Федерации, передает ОТР.
Общественное телевидение России 00:12
Политика

В Гааге начались судебные слушания по делу MH17

Сегодня, 9 марта, в Гааге начинаются судебные слушания по делу о крушении летом 2014 года в Донбассе пассажирского Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», который выполнял рейс MH17.
REGNUM вчера в 02:58
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отменила празднование 8 марта из-за болезни

Российская певица Алла Пугачева рассказала, что 8 марта – особенный праздник и призвала россиян "дарить радость".
VSE42.RU 08 марта в 06:29
Кино

На канале Россия 1 начинается сериал «Невеста комдива»

Сериал выйдет 9 марта в 20.00 на телеканале Россия 1.
Комсомольская правда вчера в 01:39
Шоу-бизнес

Две дочери Анджелины Джоли перенесли тяжелые операции

Две дочери актрисы Анджелины Джоли перенесли тяжелые операции.
Актуальные Новости 01:20
Музыка

Песня девушки из Мончегорска растрогала Сергея Лазарева до слез

Сразу несколько наших талантливых земляков стали участниками шоу "Ну-ка, все вместе!" на "России 1". Ранее мы писали о братьях Шумковых из Кандалакши, которые, увы, не смогли попасть в финал, но понравились членам жюри и получили предложение от сестер Зайцевых на дальнейшее сотрудничество.
КП - Мурманск вчера в 08:13
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой

Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Вестник вчера в 03:40
Армия и оружие

Госдеп США перечислил российские вооружения для продления СНВ-3

Известия вчера в 19:19
Политика

Путин: Россия ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам

Россия готова ответить любому агрессору так же, как Советский Союз ответил на нападение гитлеровской Германии, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
RT на русском 02:43
Общество

Си Цзиньпин прибыл в Ухань с инспекцией

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в город Ухань, где он проведет инспекцию. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Газета.Ru 00:24
Финансы

Московская биржа уточнила верхние границы курса доллара и евро

Московская биржа до начала торгов уточнила верхние границы возможного курса американского доллара и евро.
Известия 02:45
Общество

Роструд напомнил, что следующие длинные выходные ожидают россиян в мае

Дополнительные выходные ожидают россиян с 1 по 5 мая в связи с празднованием Дня труда и с 9 по 11 мая, когда будут отмечать День Победы.
ТАСС 02:46
Футбол

Сергей Семак: «Зенит» весь матч пытался взломать оборону «Уфы»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 21-го тура Тинькофф премьер-лиги против «Уфы» (0:0), передает из Санкт-Петербурга корреспондент «СЭ» Гоша Чернов.
Спорт-Экспресс вчера в 14:43
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл посетили службу в Вестминстерском аббатстве

Принц Гарри и Меган Маркл последний раз появились на публике в королевском статусе, сообщает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 18:34
Политика

В Татарстане выступили против положения о русском языке в Конституции

Общественники направили обращение депутатам Госдумы. В Татарстане выступили против положения о русском языке в Конституции.
Piter.tv 01:49
Культура

Крупнейший музыкальный фестиваль мира отменили из-за коронавируса

Один из крупнейших в мире фестивалей музыки и искусств «Коачелла» (Coachella) не состоится в запланированное время из-за вспышки смертельного коронавируса.
Lenta.ru 02:35
Музыка

Little Big перенесла премьеру песни для «Евровидения»

Live24 00:35
Шоу-бизнес

Степаненко впервые пошутила на концерте про развод с Петросяном

Советская и российская артистка эстрады, актриса театра Елена Степаненко впервые после развода с юмористом Евгением Петросяном пошутила на эту тему.
Невские Новости вчера в 20:31
Происшествия

В Екатеринбурге Lexus сбил женщину-пешехода и загорелся

Машина сбила пожилую женщину, затем врезалась в опору линии троллейбуса и загорелась. Пешеход и пассажирка машины погибли.
REGNUM 08 марта в 01:47
Экономика

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
РИА Новости вчера в 04:26
Финансы

Сегодняшний обвал российских акций, рубля и ОФЗ вряд ли будет последним

Основной причиной обвала стало пятничное решение России развалить картель ОПЕК+.
ПРАЙМ 02:14
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева впервые показала себя в купальнике после операции

Сегодня Лера показала первое селфи в купальнике. Это первое пляжное фото телезвезды после перенесённой в конце декабря операции.
7Дней.ру 07 марта в 09:00
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное