Энергетика
Накануне.RuТрамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале фондового рынка
Американский президент Дональд Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале фондового рынка. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом он написал сегодня в своем Твиттере.
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Трамп назвал Саудовскую Аравию, Россию и фейковые новости причиной падения мировых рынков
Коммерсантъвчера в 11:11
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 13:30, Ашберн
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