Американский президент Дональд Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале фондового рынка. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом он написал сегодня в своем Твиттере.

Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале фондового рынка

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