Энергетика
РИА НовостиТрамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков
Саудовская Аравия, по данным СМИ, уже заявила, что намерена увеличить добычу и снизить свои цены на нефть. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник закрылись падением на 3-7%, а в Европе - открыли торги обвалом на 6-9%.
Читать в источнике
Оценить1,3K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 22:34, Ашберн
Комментарии
Экономика
Минсельхоз не ожидает значительного повышения цен на продукты
В министерстве сельского хозяйства Российской Федерации прокомментировали возможность повышения стоимости основных видов продовольственной продукции из-за резкого повышения курса доллара и евро по отношению к рублю.
Политика
Шнуров посвятил Путину стихотворение
04.40, Москва \Tochka Zрения\ Популярный российский исполнитель Сергей Шнуров, написал стихотворение, которое посвятил президенту РФ Владимиру Путину и принятым во вторник Госдумой поправкам в конституцию, которые отменяют ограничения по количеству сроков переизбрания главы государства.
Игры
В Epic Games Store добавили списки желаемого
Разработчики Epic Games Store реализовали систему списка желаемых товаров.
Энергетика
Работу газопровода «Сила Сибири» приостановят для профилактики
Как сообщила компания, «Газпром» и китайская госкомпания CNPC условились проводить плановую профилактику газопровода дважды в год, весной и осенью, и сейчас завершают согласование точных сроков приостановки трубопровода.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала растяжку в поддержку курса рубля
Известная телеведущая Ксения Собчак в поддержку курса рубля опубликовала фотографию, на которой она на Мальдивах высоко задирает ногу.
Политика
Терешкова предложила обнулить президентские сроки
Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.
Шоу-бизнес
Брэд Питт подтвердил свой новый роман
Энергетика
Новак рассказал о ценах на бензин после обвала на нефтяном рынке
Аналитик о росте цен на нефть после резкого падения Глава Минэнерго добавил, что восстановление цен на мировом рынке нефти займет, по его мнению, несколько месяцев.
Спорт
Олимпиаду в Токио могут перенести на два года
По данным WSJ, компания SMBC Nikko Securities Inc. уже выпустила отчет, в котором говорится о том, что отмена Игр приведет к сокращению годового ВВП Японии на 1,4%. При этом предположения Такахаши о переносе Олимпиады на два года могут оказаться ошибочными, ведь ранее японский министр спорта Сейко Хасимото заявил, что по контракту Игры должны быть проведены до конца 2020 года.
Общество
В США задержали россиянина по подозрению в торговле данными
По утверждению властей США, Кирилл Фирсов является создателем и руководителем платформы Deer.io, которая предоставляет площадку для продаж электронных товаров в интернете.
Энергетика
Нефть марки WTI дорожает более чем на 3%
Стоимость нефти марки WTI в среду повысилась до $35,69 за баррель (плюс 3,87%), свидетельствуют данные электронных торгов в США по состоянию на 5:02 мск.
Авто
Авторынок в России стареет от года к году
Происшествия
В Подмосковье ведут проверку по нападению на дом замгубернатора ЯНАО
Полиция ведет проверку по факту нападения на дом заместителя губернатора, директора департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа Альбины Свинцовой в Подмосковье, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Политика
Трамп не приедет на День Победы в Москву
Ранее приглашения приехать на 9 мая в Москву были направлены главам многих государств.
Политика
Госдума приняла поправки в Конституцию о губернаторах и их активах
Госдума во втором чтении приняла поправки в Конституцию о губернаторах и требованиях к их активам, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.
Общество
Мобильные пункты переписи населения могут появиться в России
В России разрабатывают проект о внедрении мобильных пунктов переписи населения.
Хоккей
Тренер «Автомобилиста» Мартемьянов заявил, что готов уйти в отставку
Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов заявил, что готов к собственному увольнению после вылета команды из плей-офф Кубка Гагарина от «Сибири» (1:4 в серии).
Политика
Трамп победил в праймериз в штатах Миссури и Миссисипи
Президент США Дональд Трамп одержал победу в праймериз в штате Миссури. Об этом в Twitter сообщает его избирательная кампания.
Происшествия
По карте советского Генштаба историк дошел до ареста
Историк на вполне законных основаниях купил топографические карты Генштаба СССР 70-х годов, после чего оказался фигурантом уголовного дела: как выяснилось, с документов до сих пор не сняли гриф секретности.
Шоу-бизнес
Экс-супруг Аллы Пугачевой рассказал о накладных зубах певицы
Алла Пугачева раньше пользовалась капой, чтобы скрыть щербинку между зубами. Об этом сообщил экс-супруг певицы Александр Стефанович.
Общество
В Великобритании замминистра здравоохранения заразилась коронавирусом
Замминистра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис объявила, что заразилась коронавирусом.
Космос
В недрах Луны обнаружили остатки древней Тейи
Специалисты провели анализ лунного вещества и выяснили, что под поверхностью спутника Земли могут находиться фрагменты гипотетической планеты Тейя, которая, как принято считать, 4,5 млрд лет назад врезалась в Землю, в результате чего образовалась Луна.
Политика
Матвиенко одобрила идею обнуления президентских сроков
Матвиенко добавила, что при желании Путин мог бы остаться у власти и с помощью других законных способов, без внесения изменений в Конституцию России.
Общество
Би-би-си узнала о владении Назарбаевой арестованными домами в Лондоне
Недвижимостью на сумму более чем $100 млн, арестованной в 2019 году, владеют дочь и внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Кино
Ушел из жизни актер из «Игры престолов» Макс фон Сюдов
Шведский актер Макс фон Сюдов скончался в возрасте 90 лет сегодня, 9 марта, сообщила его жена Кэтрин.
Гаджеты
Новая iOS 14 раскрыла секреты ожидаемого iPhone SE 2
Бюджетный iPhone 9, который известен в Сети под названием iPhone SE 2, может получить функцию Touch ID и поддержку транспортных карт Express Transit.
Авто
Падение рубля спровоцирует рост цен на недвижимость в России
Обвал рубля может спровоцировать кризис в строительной отрасли в России, который выльется в повышение цен на недвижимость и появление очередных долгостроев, сообщает ИА DEITA.
Шоу-бизнес