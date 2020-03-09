Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиТрамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков

Саудовская Аравия, по данным СМИ, уже заявила, что намерена увеличить добычу и снизить свои цены на нефть. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник закрылись падением на 3-7%, а в Европе - открыли торги обвалом на 6-9%.
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Трамп приветствовал обвал мировых цен на нефть

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Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков

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04.40, Москва \Tochka Zрения\ Популярный российский исполнитель Сергей Шнуров, написал стихотворение, которое посвятил президенту РФ Владимиру Путину и принятым во вторник Госдумой поправкам в конституцию, которые отменяют ограничения по количеству сроков переизбрания главы государства.
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Стоимость нефти марки WTI в среду повысилась до $35,69 за баррель (плюс 3,87%), свидетельствуют данные электронных торгов в США по состоянию на 5:02 мск.
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Трамп не приедет на День Победы в Москву

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Госдума приняла поправки в Конституцию о губернаторах и их активах

Госдума во втором чтении приняла поправки в Конституцию о губернаторах и требованиях к их активам, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.
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Little Big представит песню для «Евровидения» уже в четверг

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В России разрабатывают проект о внедрении мобильных пунктов переписи населения.
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Тренер «Автомобилиста» Мартемьянов заявил, что готов уйти в отставку

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов заявил, что готов к собственному увольнению после вылета команды из плей-офф Кубка Гагарина от «Сибири» (1:4 в серии).
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Трамп победил в праймериз в штатах Миссури и Миссисипи

Президент США Дональд Трамп одержал победу в праймериз в штате Миссури. Об этом в Twitter сообщает его избирательная кампания.
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По карте советского Генштаба историк дошел до ареста

Историк на вполне законных основаниях купил топографические карты Генштаба СССР 70-х годов, после чего оказался фигурантом уголовного дела: как выяснилось, с документов до сих пор не сняли гриф секретности.
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В Великобритании замминистра здравоохранения заразилась коронавирусом

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В недрах Луны обнаружили остатки древней Тейи

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Падение рубля спровоцирует рост цен на недвижимость в России

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Степаненко на сцене впервые пошутила о разводе

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