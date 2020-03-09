Саудовская Аравия, по данным СМИ, уже заявила, что намерена увеличить добычу и снизить свои цены на нефть. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник закрылись падением на 3-7%, а в Европе - открыли торги обвалом на 6-9%.

Экономика Минсельхоз не ожидает значительного повышения цен на продукты В министерстве сельского хозяйства Российской Федерации прокомментировали возможность повышения стоимости основных видов продовольственной продукции из-за резкого повышения курса доллара и евро по отношению к рублю.

Политика Шнуров посвятил Путину стихотворение 04.40, Москва \Tochka Zрения\ Популярный российский исполнитель Сергей Шнуров, написал стихотворение, которое посвятил президенту РФ Владимиру Путину и принятым во вторник Госдумой поправкам в конституцию, которые отменяют ограничения по количеству сроков переизбрания главы государства.

Энергетика Работу газопровода «Сила Сибири» приостановят для профилактики Как сообщила компания, «Газпром» и китайская госкомпания CNPC условились проводить плановую профилактику газопровода дважды в год, весной и осенью, и сейчас завершают согласование точных сроков приостановки трубопровода.

Политика Терешкова предложила обнулить президентские сроки Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.

Спорт Олимпиаду в Токио могут перенести на два года По данным WSJ, компания SMBC Nikko Securities Inc. уже выпустила отчет, в котором говорится о том, что отмена Игр приведет к сокращению годового ВВП Японии на 1,4%. При этом предположения Такахаши о переносе Олимпиады на два года могут оказаться ошибочными, ведь ранее японский министр спорта Сейко Хасимото заявил, что по контракту Игры должны быть проведены до конца 2020 года.

Общество В США задержали россиянина по подозрению в торговле данными По утверждению властей США, Кирилл Фирсов является создателем и руководителем платформы Deer.io, которая предоставляет площадку для продаж электронных товаров в интернете.

Энергетика Нефть марки WTI дорожает более чем на 3% Стоимость нефти марки WTI в среду повысилась до $35,69 за баррель (плюс 3,87%), свидетельствуют данные электронных торгов в США по состоянию на 5:02 мск.

Происшествия В Подмосковье ведут проверку по нападению на дом замгубернатора ЯНАО Полиция ведет проверку по факту нападения на дом заместителя губернатора, директора департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа Альбины Свинцовой в Подмосковье, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

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Космос В недрах Луны обнаружили остатки древней Тейи Специалисты провели анализ лунного вещества и выяснили, что под поверхностью спутника Земли могут находиться фрагменты гипотетической планеты Тейя, которая, как принято считать, 4,5 млрд лет назад врезалась в Землю, в результате чего образовалась Луна.

Политика Матвиенко одобрила идею обнуления президентских сроков Матвиенко добавила, что при желании Путин мог бы остаться у власти и с помощью других законных способов, без внесения изменений в Конституцию России.

Гаджеты Новая iOS 14 раскрыла секреты ожидаемого iPhone SE 2 Бюджетный iPhone 9, который известен в Сети под названием iPhone SE 2, может получить функцию Touch ID и поддержку транспортных карт Express Transit.