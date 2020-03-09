Саудовская Аравия, по данным СМИ, уже заявила, что намерена увеличить добычу и снизить свои цены на нефть. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник закрылись падением на 3-7%, а в Европе - открыли торги обвалом на 6-9%.

Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков

Политика Прокуратура Нидерландов изучила все доводы РФ по делу о крушении MH17 Совместная следственная группа по делу о крушении рейса MH17 решила, что самолёт был уничтожен ракетным комплексом «Бук», доставленным на Украину из России, рассказал прокурор Вард Фердинандуссе.

Общество У россиянина в ОАЭ обнаружили коронавирус Ранее у двоих российских велогонщиков в ОАЭ был обнаружен коронавирус. Уточнялось, что россияне контактировали с заболевшими итальянцами.

Финансы Центробанк начал бороться с обрушением российской валюты На фоне обрушения курса российской валюты Центробанком РФ было объявлено о том, что прекращается на внутреннем рынке закупка валюты, сообщается на портале регулятора.