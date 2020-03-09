Энергетика

Накануне.RuНакануне.RuТрамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале фондового рынка

Американский президент Дональд Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале фондового рынка. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом он написал сегодня в своем Твиттере.
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