Энергетика
ВедомостиТрамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале американского рынка
Президент США Дональд Трамп назвал Россию и Саудовскую Аравию причинами обвала американского фондового рынка. Об этом он заявил в своем аккаунте в Twitter. Среди других причин падения американский лидер назвал «фейк ньюс».
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Финансы
Мосбиржа опубликовала границы возможного курса доллара и евро
Московская биржа перед завтрашними торгами установила границы возможного изменения курса иностранных валют.
Финансы
ЦБ проведет 10 марта аукцион «тонкой» настройки на 500 млрд рублей
Регулятор принял решение начать 10 марта 2020 г. упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, с учетом фактически складывающейся цены нефти и ее влияния на операции Фонда национального благосостояния (ФНБ) в апреле, говорится в пресс-релизе регулятора.
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Прокурор по делу MH17 завершил свою речь в суде цитатой Солженицына
В ходе заседания Фердинандуссе заявил, что прокуратура Нидерландов изучила те данные, которые предоставила Россия по делу о крушении самолета рейса MH17 на востоке Украины.
Экономика
Решетников анонсировал изменение системы управления госинвестициями
На фоне скачков на внешних рынках глава правительства Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в систему управления государственными инвестициями.
Политика
Конституционная поправка о детях будет скорректирована
Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников объявил, что будет предложена другая формулировка конституционной поправки о детях, передает "Интерфакс".
Экономика
Для России кардинально изменились условия внешней торговли
В результате для отечественной экономики радикально изменились условия внешней торговли.
Космос
Ученые запатентовали систему энергоснабжения Земли из космоса
В 2018 году первый заместитель гендиректора холдинга "Швабе" Сергей Попов в интервью РИА Новости рассказал, что российские ученые разрабатывают орбитальный лазер с зеркалом-ретранслятором, который будет способен передавать энергию Солнца в те части Земли, где невозможно или крайне затруднительно построить электростанции, в том числе в Арктику.
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Мировые цены на нефть растут на 7% после резкого снижения котировок
Во вторник утром мировые цены на нефть коррекционно растут на 7% после падения на 24-25% днем ранее из-за отсутствия договоренности по сделке ОПЕК+.
Политика
Путин: Россия ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам
Россия готова ответить любому агрессору так же, как Советский Союз ответил на нападение гитлеровской Германии, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
Экономика
Мишустин провел внеплановое совещание с Новаком и Силуановым
Премьер Михаил Мишустин провел совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждались меры по сохранению стабильности экономики в стране, говорится на сайте кабмина.
Спорт
Лыжник Большунов взял золото на этапе Кубка мира в Норвегии
Политика
Трамп анонсировал налоговые льготы из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп анонсировал серьезные экономические меры в связи с ситуацией вокруг распространения коронавируса.
Шоу-бизнес
Певица МакSим выписалась из клиники
В феврале МакSим пришлось отменить запланированные концерты и мероприятия, чтобы посвятить время здоровью, которое было сильно подорвано в результате аварии: певица стала участницей ДТП за границей весной прошлого года и получила серьезные травмы.
Энергетика
Олег Шеин: «Нефть -31 доллар за баррель. Политические дельцы доигрались»
Итог: за три дня стоимость барреля рухнула с 50 до 31 доллара.
Общество
Премьер Италии распространил карантин на всю территорию страны
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что карантинные меры распространяются на всю территорию страны.
Экономика
СМИ сообщили обстоятельства развала сделки ОПЕК
Инициатором выхода из сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти была не Россия, а Саудовская Аравия, сообщают «Ведомости».
Политика
Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины
2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.
Здоровье
Выявлены новые симптомы коронавируса
Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Общество
Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт
Мошенники придумали новую схему фишинга с опросами на брендированных сайтах, которая получила название "Белый кролик".
Экономика
Названы последствия падения курса рубля для россиян
Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Шоу-бизнес
Две дочери Анджелины Джоли перенесли тяжелые операции
Две дочери актрисы Анджелины Джоли перенесли тяжелые операции.
Энергетика
Цены на нефть выросли на 7% после рекордного падения
Цены на нефть во вторник отыгрывают некоторые понесенные днем ранее потери из-за отсутствия договоренности по сделке ОПЕК+, фьючерсы на Brent дорожали на 7%, приближаясь к 37 долларам за баррель.
Экономика
Названы самые экономически здоровые регионы России
По данным рейтингового агентства "Эксперт РА" и фонда "Росконгресс", самыми экономически здоровыми регионами России стали Москва, Сахалинская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, Санкт-Петербург, Московская область и Республика Татарстан.
Экономика
Минфин РФ сделал заявление после падения цен на нефть
Как говорится в сообщении министерства, ликвидных средств Фонда национального благосостояния России (ФНБ) достаточно для покрытия потерь бюджета страны от падения цен на нефть до 25–30 долларов на баррель на протяжении 6–10 лет.
Энергетика
Американский экономист признал удешевление нефти невыгодным для США
Обвал цен на нефтяном рынке ударит по нефтедобывающим компаниям в США и большинстве других стран-экспортёров, заявил американский экономист Дин Бейкер — один из предсказавших экономический кризис 2008 года.
Общество
Названы две главные опасности для России от изменения климата
По оценкам группы российских ученых, к 2050 году ущерб экономике России от таяния вечной мерзлоты составит 8,5% от ВВП", — сказал ученый.
Армия и оружие
Россия получила серьезную «гиперзвуковую фору»
Российские специалисты смогли обеспечить стране серьезную «гиперзвуковую фору».