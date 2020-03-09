Президент США Дональд Трамп назвал Россию и Саудовскую Аравию причинами обвала американского фондового рынка. Об этом он заявил в своем аккаунте в Twitter. Среди других причин падения американский лидер назвал «фейк ньюс».

Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале американского рынка

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