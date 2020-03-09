Американский президент Дональд Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале фондового рынка. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом он написал сегодня в своем Твиттере.

Политика Госдума одобрила поправку об обнулении президентских сроков Путина Ранее президент России Владимир Путин, прибывший в Госдуму, где сегодня рассматривают во втором чтении законопроект о внесении изменений в Конституцию, заявил, что поддерживает поправку, обнуляющую его президентские сроки и позволяющую ему участвовать в новых конкурентных выборах.

Финансы Мосбиржа побила рекорд по объему торгов акциями На фоне повышенной волатильности на рынках объем торгов акциями на Мосбирже сумел побить рекорд и превысил 257 млрд рублей.

Армия и оружие В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях» Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.

Политика В России надеются на непредвзятое рассмотрение дела MH17 Россия надеется, что голландский суд будет непредвзято рассматривать всю доступную информацию по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году.

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Финансы Падение рубля и акций стало одним из самых сильных в истории Обвал котировок на российском рынке должен был быть слабее по сравнению, к примеру, с котировками российских бумаг в Лондоне за счет ослабления курса рубля, объясняет Заболотнев: цена депозитарных расписок российских компаний на Лондонской бирже рассчитывается в долларах, и в рублях их падение оказалось меньше, ведь доллар стал дороже.

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