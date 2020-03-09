Энергетика

Накануне.RuНакануне.RuТрамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале фондового рынка

Американский президент Дональд Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале фондового рынка. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом он написал сегодня в своем Твиттере.
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РИА Новостивчера в 11:30
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В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

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Ранее президент России Владимир Путин, прибывший в Госдуму, где сегодня рассматривают во втором чтении законопроект о внесении изменений в Конституцию, заявил, что поддерживает поправку, обнуляющую его президентские сроки и позволяющую ему участвовать в новых конкурентных выборах.
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США перебросили в Европу бомбардировщики B-2 Spirit

Соединённые Штаты перебросили в Европу стратегические малозаметные бомбардировщики B-2 Spirit, сообщает пресс-служба Европейского командования ВС США.
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Мосбиржа побила рекорд по объему торгов акциями

На фоне повышенной волатильности на рынках объем торгов акциями на Мосбирже сумел побить рекорд и превысил 257 млрд рублей.
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В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»

Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
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Опубликован первый трейлер фильма «Круиз по джунглям» от Disney

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Армия и оружие

Пентагон: Турция не получит ЗРК Patriot, пока не вернет России С-400

Коммерсантъ 15:42
Политика

В России надеются на непредвзятое рассмотрение дела MH17

Россия надеется, что голландский суд будет непредвзято рассматривать всю доступную информацию по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году.
ТАСС 14:20
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Кокорин опроверг слова о том, что не хочет возвращаться в «Зенит»

Газета.Ru 10:30
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Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»

Актриса Людмила Артемьева не появится в новых сериях сериала "Сваты", передает "Собеседник".
Газета.Ru 04:58
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Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца

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Исмаилов рассказал о совете Кадырова перед боем с Емельяненко

Кадыров пошутил сказав, что Магомеду необходимо «намазать маслом лысину» – это якобы поможет Исмаилову в бою против Емельяненко-младшего.
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Компания Tesla выпустила миллионный электромобиль

Основатель и гендиректор Tesla Илон Маск сообщил о выпуске миллионного электромобиля. Юбилейным стал кроссовер Tesla Model Y красного цвета.
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Падение рубля и акций стало одним из самых сильных в истории

Обвал котировок на российском рынке должен был быть слабее по сравнению, к примеру, с котировками российских бумаг в Лондоне за счет ослабления курса рубля, объясняет Заболотнев: цена депозитарных расписок российских компаний на Лондонской бирже рассчитывается в долларах, и в рублях их падение оказалось меньше, ведь доллар стал дороже.
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Общество

Американский экономист предрек победу России в нефтяной войне

Профессор Военно-морского колледжа США Николас Гвоздев спрогнозировал победу России в нефтяной войне.
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Широков: страдать из-за запрета будут в основном болельщики «Спартака»

Бывший игрок сборной России Роман Широков прокомментировал решение мэра Москвы Сергея Собянина о запрете всех массовых мероприятий, в которых участвуют более 5 тысяч человек, до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.
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Общество

В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу

В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
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Футбол

Карпин назвал катастрофой победную игру «Ростова» против ЦСКА

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин остался недоволен действиями команды в домашнем матче 21-го тура чемпионата России против ЦСКА.
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Новак оценил сроки восстановления цен на нефть

Цены на нефть после случившегося обвала на фоне развала сделки ОПЕК+ могут восстановиться через несколько месяцев, сказал министр энергетики Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».
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Появились фото дочери Анджелины Джоли после операции

Две дочери американской актрисы Анджелины Джоли перенесли хирургические операции.
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ВОЗ назвала угрозу пандемии коронавируса реальной

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвал угрозу пандемии нового коронавируса реальной.
Lenta.ru вчера в 14:29
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«Расплачиваться будут простые россияне»: Олег Шеин разнес власти за обвал нефти и рубля

Расплачиваться будут простые россияне Как бы там ни было, но все эти процессы больше не выглядят как достойное оправдание для российских властей за резко обрушившийся рубль.
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Президент Афганистана подписал указ об освобождении пленных талибов

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Путин встретился с Володиным и Медведчуком

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Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
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Скончался актер из «Ликвидации» Владимир Михайловский

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Участник группы Little Big женился

Участник группы Little Big Антон Лиссов женился на фотографе Анжелике Ивановой.
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Как стало известно astv.ru, дорогу к берегу не может найти рыбак из Южно-Сахалинска. Мужчине 39-лет, у него сахарный диабет первого типа.
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