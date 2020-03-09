Энергетика
РИА НовостиТрамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков
Саудовская Аравия, по данным СМИ, уже заявила, что намерена увеличить добычу и снизить свои цены на нефть. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник закрылись падением на 3-7%, а в Европе - открыли торги обвалом на 6-9%.
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Политика
Госдума рассмотрит поправку о досрочных парламентских выборах
Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести досрочные парламентские выборы после принятия поправок в Конституцию, сообщает «РИА Новости».
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В центре Москвы начались одиночные пикеты против обнуления президентских сроков, сообщает телеканал «Дождь».
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«Лейпциг» на своем поле принимал «Тоттенхэм» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Немецкий клуб победил во встрече со счетом 3:0.
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В Иркутске начали проверку после разгрома аптеки посетительницей
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Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Ростовской области
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Российский подводный гигант «Пилигрим» поразил азиатских журналистов
Мощная российская атомная подводная лодка класса «Тайфун» на протяжении многих десятилетий повелевает волнами, являясь самой большой субмариной в мире, напоминает издание Asia Times.
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Apple и Эрмитаж сняли пятичасовой фильм о музее на iPhone
Компания Apple совместно с Эрмитажем создали фильм о музее, снятый одним кадром.
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Защитник ЦСКА Карпов получил первую красную карточку в карьере
После ухода Карпова с поля «армейцы» остались вдевятером. В первом тайме красную карточку получил полузащитник Ильзат Ахметов.
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АКРА предупредило о вероятном приближении финансового кризиса в России
Рейтинговое агентство АКРА сообщило о повышенной вероятности начала финансового кризиса в России.
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Трамп победил в праймериз в штатах Миссури и Миссисипи
Президент США Дональд Трамп одержал победу в праймериз в штате Миссури. Об этом в Twitter сообщает его избирательная кампания.
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В Китае назвали примерные сроки окончания эпидемии коронавируса
Эпидемия коронавируса нового типа будет распространяться по миру по меньшей мере до конца июня, заявил глава специальной комиссии по борьбе с эпидемией Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
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Первый ипотечный кредит по ставке 2,7% годовых в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" выдали в Калининградской области, сообщила пресс-служба правительства региона.
Спорт
Олимпиаду в Японии могут перенести из-за коронавируса
Такахаши считает, что для Японии было бы предпочтительнее, чтобы Олимпийские игры перенесли как минимум на два года, ведь расписание других основных спортивных мероприятий на следующий год уже почти полностью согласовано.
Происшествия
Участников ОПГ, промышлявших сбытом наркотиков на Сахалине, осудят
Установлено, с июля 2016 года по август 2018 года члены ОПГ разместили не менее 150 тайников с наркотическими средствами, предназначенными для сбыта в Южно-Сахалинске.
Экономика
Эксперты назвали товары, которые подорожают из-за снижения курса рубля
Падение курса рубля может привести к повышению цен на электронику, бытовую технику, фармацевтику, одежду и обувь.
Политика
Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс
Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
Общество
В Турции выявлен первый случай заражения коронавирусом
Министерство здравоохранения Турции сообщило о первом случае заражения коронавирусом COVID-19.
Общество
В Москве запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
В Москве запретили проведение массовых мероприятий, численностью более 5 тыс. человек из-за угрозы распространения коронавируса.
Авто
С марта ставить новые авто на учет начнут дилеры
С марта текущего года крупные дилеры начнут ставить новые авто на учет. Цена услуги не превысит отметку в 500 рублей.
Армия и оружие
Мечты ВМСУ о секонд-хенде Пентагона оставили Россию равнодушной
Иными словами, программа поставок Mark VI для ВМС США до сих пор не завершена, и причин, чтобы Пентагон внезапно пожертвовал интересами американского флота в пользу ВМСУ, нет ни малейших.
Здоровье
Врач раскрыл главный страх перед коронавирусом и стал народным любимцем
Врач Абду Шаркави (Abdu Sharkawy) опубликовал пост, в котором назвал раскрыл свой главный страх перед китайским коронавирусом.
Хоккей
Два очка Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» одолеть «Даллас»
Общество
СМИ назвали дочь Назарбаева владельцем арестованных домов в Лондоне
Недвижимостью на сумму более чем $100 млн, арестованной в 2019 году, владеют дочь и внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Общество
В Великобритании замминистра здравоохранения заразилась коронавирусом
Замминистра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис объявила, что заразилась коронавирусом.
Общество
Италия попросила Китай о помощи в борьбе с коронавирусом
Италия внимательно изучает успешный опыт Китая в борьбе с эпидемией.