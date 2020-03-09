Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиТрамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков

Саудовская Аравия, по данным СМИ, уже заявила, что намерена увеличить добычу и снизить свои цены на нефть. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник закрылись падением на 3-7%, а в Европе - открыли торги обвалом на 6-9%.
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Депутат Госдумы назвала подлинную причину обвала фондовых рынков

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