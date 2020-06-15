Президент США Дональд Трамп 14 июня обвинил прессу в недостаточно широком освещении протестов в Сиэтле (штат Вашингтон).

Трамп обвинил СМИ в замалчивании ситуации с протестами в Сиэтле

Шоу-бизнес Тимати назвал Собчак «животным» за шутку об изнасиловании Костюшкина Рэпер Тимати в своем Instagram в нецензурной форме прокомментировал высказывание ведущей Ксении Собчак на тему изнасилования музыканта Стаса Костюшкина педофилом. 18

Политика Путин проведет совещание по реализации мер поддержки экономики Президент России Владимир Путин в понедельник проведет совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Финансы ЦБ в мае зафиксировал отток вкладов из российских банков Объем вкладов в июне Средства населения на счетах в российских банках в период с 1 по 9 июня, по предварительным данным ЦБ, выросли на 0,5%. 8

Происшествия В Краснодаре умерла лжехирург Алена Верди В Краснодаре умерла лжехирург Алена Верди, обвиняемая в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 191

Политика Россия вышлет двух чешских дипломатов Россия вышлет двух чешских дипломатов. Об этом посол страны Витезслав Пивонька рассказал РИА Новости. 455

Общество Убивший аспирантку историк Соколов отказался от адвокатов В Санкт-Петербурге сегодня, 15 июня, прошло очередное судебное заседание по делу историка Олега Соколова, который убил, расчленил и попытался скрыть части тела свое аспирантки Анастасии Ещенко.

Общество Андрей Шмаров станет главредом «Ведомостей» Совет директоров компании-издателя газеты «Ведомости», «Бизнес ньюс медиа», рекомендовал назначить Андрея Шмарова на пост главного редактора, сообщает издание.

Общество В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса. 390

Политика В Госдуму внесён законопроект о запрете на блокировку Telegram В Госдуму внесли законопроект о запрете на блокировку мессенджера Telegram в период режимов повышенной готовности или ЧС, следует из базы данных нижней палаты парламента. 110

Общество В двух регионах России отменили парады Победы В Москве парад Победы было решено перенести с 9 мая на 24 июня из-за угрозы распространения коронавируса. 323

Политика Путин ответил на критику поправок к Конституции Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре. 7,7K

Политика Макрон не приедет на парад Победы Президент Франции Эмманюэль Макрон не получал приглашение на парад Победы, и он не приедет, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Елисейского дворца.

Происшествия В Дижоне десять человек пострадали при массовых столкновениях Не менее десяти человек были ранены в результате массовых столкновений с участием выходцев из Чечни в центре французского города Дижона, сообщает телеканал France Info со ссылкой на местные власти. 7

Политика Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной. 1,5K

Политика Визит в Турцию Лаврова и Шойгу отложили Визит главы российского МИД Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу в Турцию отложили на неопределенный срок. 504

Авто Chevrolet снова начал продавать в России бюджетные модели Узбекская UzAuto Motors подписала договор о сотрудничестве с американской General Motors — в России открываются продажи сразу трех дешевых моделей Chevrolet. 17

Общество В Башкирии разрешили не носить перчатки Глава Башкирии Радий Хабиров подкорректировал указ о масочном режиме в регионе, разрешив не носить перчатки, но при этом продолжать носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию. 16

Общество Песков порекомендовал смотреть парад Победы по телевизору Парад Победы в Москве, запланированный на 24 июня, лучше смотреть из дома по телевизору, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 15 июня.