Политика
ИзвестияТрамп обвинил СМИ в замалчивании ситуации с протестами в Сиэтле
Президент США Дональд Трамп 14 июня обвинил прессу в недостаточно широком освещении протестов в Сиэтле (штат Вашингтон).
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Экономика
Счетная палата выявила нарушения в Минсельхозе на 900 млн рублей
СП провела проверку исполнения бюджета Минсельхозом, Росрыболовством и Россельхознадзором за 2019 год.
Газета.Ru 02:36
Общество
Пола Уилана приговорили к 16 годам колонии
РИА Новости 04:16
Шоу-бизнес
Тимати назвал Собчак «животным» за шутку об изнасиловании Костюшкина
Рэпер Тимати в своем Instagram в нецензурной форме прокомментировал высказывание ведущей Ксении Собчак на тему изнасилования музыканта Стаса Костюшкина педофилом.
Московский Комсомолец вчера в 19:40
Политика
Путин проведет совещание по реализации мер поддержки экономики
Президент России Владимир Путин в понедельник проведет совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:20
Финансы
ЦБ в мае зафиксировал отток вкладов из российских банков
Объем вкладов в июне Средства населения на счетах в российских банках в период с 1 по 9 июня, по предварительным данным ЦБ, выросли на 0,5%.
ТАСС 05:41
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алена Верди
В Краснодаре умерла лжехирург Алена Верди, обвиняемая в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
РБК 05:23
Политика
Россия вышлет двух чешских дипломатов
Россия вышлет двух чешских дипломатов. Об этом посол страны Витезслав Пивонька рассказал РИА Новости.
Lenta.ru 05:03
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия 13 июня в 19:47
Общество
Убивший аспирантку историк Соколов отказался от адвокатов
В Санкт-Петербурге сегодня, 15 июня, прошло очередное судебное заседание по делу историка Олега Соколова, который убил, расчленил и попытался скрыть части тела свое аспирантки Анастасии Ещенко.
Online47.ru 06:05
Общество
Андрей Шмаров станет главредом «Ведомостей»
Совет директоров компании-издателя газеты «Ведомости», «Бизнес ньюс медиа», рекомендовал назначить Андрея Шмарова на пост главного редактора, сообщает издание.
РБК 06:26
Общество
В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений
Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса.
REGNUM 13 июня в 10:30
Политика
В Госдуму внесён законопроект о запрете на блокировку Telegram
В Госдуму внесли законопроект о запрете на блокировку мессенджера Telegram в период режимов повышенной готовности или ЧС, следует из базы данных нижней палаты парламента.
RT на русском 04:34
Общество
В двух регионах России отменили парады Победы
В Москве парад Победы было решено перенести с 9 мая на 24 июня из-за угрозы распространения коронавируса.
Известия 05:07
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском вчера в 09:24
Происшествия
В Красноярске ищут женщину, избившую маленькую девочку в лифте
Полиция ищет женщину, избившую в лифте дома в Красноярске малолетнюю девочку.
ТАСС 00:21
Политика
Макрон не приедет на парад Победы
Президент Франции Эмманюэль Макрон не получал приглашение на парад Победы, и он не приедет, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Елисейского дворца.
Коммерсантъ 05:43
Происшествия
ФСБ задержала подростка за подготовку массового убийства в школе
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили массовое убийство в школе Волгограда: его готовил подросток 2005 года рождения.
Lenta.ru 04:05
Происшествия
На строящемся боевом ледоколе в Петербурге произошел хлопок газа
На строящемся в Петербурге ледоколе "Иван Папанин" произошел хлопок газовоздушной смеси.
Вести.Ru 04:43
Происшествия
В Дижоне десять человек пострадали при массовых столкновениях
Не менее десяти человек были ранены в результате массовых столкновений с участием выходцев из Чечни в центре французского города Дижона, сообщает телеканал France Info со ссылкой на местные власти.
РИА Новости 03:24
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
Политика
Захарова оценила заявление главы МИД Украины о паспортах для Донбасса
Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не признает российские паспорта, выданные жителям Донецкой и Луганской областей.
Российская газета 03:42
Политика
Визит в Турцию Лаврова и Шойгу отложили
Визит главы российского МИД Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу в Турцию отложили на неопределенный срок.
Суть событий вчера в 11:18
Общество
Москва перейдет к следующему этапу снятия ограничений с 16 июня
Москва может перейти к следующему этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, с 16 июня.
Газета.Ru 04:47
Авто
Chevrolet снова начал продавать в России бюджетные модели
Узбекская UzAuto Motors подписала договор о сотрудничестве с американской General Motors — в России открываются продажи сразу трех дешевых моделей Chevrolet.
АвтоВзгляд 05:36
Общество
В Башкирии разрешили не носить перчатки
Глава Башкирии Радий Хабиров подкорректировал указ о масочном режиме в регионе, разрешив не носить перчатки, но при этом продолжать носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию.
РИА Новости 02:51
Культура
На СТС выходит новая версия шоу талантов «Детский КВН»
Вокруг ТВ 12 июня в 16:57
Общество
Песков порекомендовал смотреть парад Победы по телевизору
Парад Победы в Москве, запланированный на 24 июня, лучше смотреть из дома по телевизору, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 15 июня.
Вечерняя Москва 06:25
Экономика
Борисов ждет принятия закона об обратном акцизе на СУГ в 2020 году
Поручение правительству установить обратный акциз на сжиженные углеводородные газы (СУГ) и этан в зависимости от объема инвестиций в нефтегазохимические мощности давал президент России Владимир Путин.
ТАСС 05:12