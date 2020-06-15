Президент США Дональд Трамп 14 июня обвинил прессу в недостаточно широком освещении протестов в Сиэтле (штат Вашингтон).

Трамп обвинил СМИ в замалчивании ситуации с протестами в Сиэтле

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