Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъТрамп: Сулеймани планировал взорвать американское посольство

Убитый иранский генерал Касем Сулеймани планировал взорвать одно из американских посольств, сообщил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме во время экологического мероприятия по пропаганде изменения в законе о национальной экологической политике.
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Трамп объяснил убийство Сулеймани подготовкой атаки на посольство США

РБК13:41

Убитый иранский генерал планировал взорвать одно из американских посольств

Lenta.ru12:23

Трамп: «монстр» Сулеймани готовил взрыв посольства США

Московский Комсомолец12:37

«Настоящий монстр». Трамп заявил, что Сулеймани хотел взорвать Посольство США

Life.ru12:37

Трамп заявил о планах Сулеймани взорвать американскую дипмиссию

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Трамп заявил, что Сулеймани планировал взрыв одного из посольств США

РИА Новости12:33

Трамп заявил, что Сулеймани планировал взрыв одного из посольств США

ТАСС12:50
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Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти

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Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
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Стало известно о развороте украинского лайнера перед крушением

Украинский пассажирский лайнер Boeing 737, потерпевший крушение в Иране, перед катастрофой сделал разворот и возвращался в аэропорт.
Lenta.ru 01:54
Армия и оружие

У авиабазы к северу от Багдада упала ракета

В окрестностях авиабазы Балад в районе Эд-Дуджейль к северу от Багдада упала ракета неизвестного происхождения.
РЕН ТВ 13:50
Армия и оружие

В Пентагоне сообщили о случайном попадании ракеты в украинский лайнер

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», потерпевший катастрофу близ Тегерана, вероятно, был случайно сбит из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Tор-M1» иранской армии.
Lenta.ru 11:54
Армия и оружие

Путин наблюдал за учениями в Черном море

Президент России Владимир Путин наблюдал за совместными учениями Северного и Черноморского флотов (ЧФ) в Черном море, сообщает ТАСС.
Коммерсантъ 07:12
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Президент Эстонии отказалась от подаренного крымского вина

REGNUM вчера в 05:29
Армия и оружие

WP: Иран пытался нанести минимум ущерба США при ракетных ударах

Власти иранской республики заблаговременно выверяли ракетные удары по базам Соединенных Штатов в Ираке, чтобы пострадало как можно меньше американских военных.
ТК Звезда 02:38
Политика

Парламент Абхазии проголосовал за отставку президента

Парламент Абхазии проголосовал за отставку президента Рауля Хаджимбы, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 13:36
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В Москве избили сына Жванецкого

РИА Новости вчера в 06:29
Политика

Захарова раскритиковала резолюцию Польши о Второй мировой

Ранее сообщалось, что сейм Польши принял резолюцию, уравнивающую ответственность Советского Союза и гитлеровской Германии за начало Второй мировой войны.
Газета.Ru 14:08
Авто

В Skoda показали новый кроссовер Skoda Vision IN

Компания Skoda показала новый концептуальный паркетник Skoda Vision IN на официальных скетчах.
Новые автомобили вчера в 11:51
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Палата общин одобрила законопроект о выходе Великобритании из ЕС

Члены Палаты общин британского парламента одобрили законопроект о выходе Великобритании из Евросоюза, сообщил в четверг телеканал Sky News.
Интерфакс 13:17
Космос

Астрофизики NASA зафиксировали необычный «магнитный взрыв» на Солнце

Naked Science 04 января в 19:01
Экономика

Мосбиржа зафиксировала рекордный приток частных инвесторов

Санкт-Петербургская биржа, специализирующаяся на торгах акциями иностранных компаний, в прошлом году зафиксировала трехкратный прирост счетов – с 910 000 до 3,06 млн шт.
Ведомости 08:29
Происшествия

Родственники рассказали о погибших в Иране членах экипажа самолета

РБК вчера в 12:59
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Чаще всего главным врагом иммунитета является образ жизни человека Как сообщает ToDay News Ufa, медики установили, что существует взаимосвязь между ежедневными привычками и ослабленной иммунной системой.
ToDay News Ufa вчера в 08:51
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Ди Каприо спас находившегося 11 часов в Карибском море мужчину

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, отдыхавший в Карибском море на яхте, вытащил из воды мужчину, упавшего с круизного лайнера и 11 часов ожидавшего помощи.
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Происшествия

В Воронежской области водителя сбили насмерть во время оформления ДТП

"Примерно в 21.10 при оформлении ДТП на пешеходов, стоящих на проезжей части, допустил наезд автомобиль Daewoo Matiz под управлением 50-летнего местного жителя", - сообщила Куликова.
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Фильм «Дело Ричарда Джуэлла» стартовал в российском прокате: рецензия

Объявленный национальным героем, Джуэлл пару дней раздавал интервью и позировал для обложек, пока внезапно не был объявлен главным подозреваемым в теракте.
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Омская школьница зарезала мать, заставшую ее в постели с любовником

Настоящая семейная драма разыгралась в ночь на 31 декабря в Омске, где 15-летняя девочка вместе с 18-летним возлюбленным жестоко расправилась с заставшей ее в интимный момент матерью, сообщает региональное управление СКР.
Вести.Ru 02:45
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Терминатор не спас: сыгравший Джона Коннора актер удивил внешним видом

РЕН ТВ 05:36
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Мила Йовович заметно поправилась перед родами

Мила Йовович рассказывает поклонникам о том, как протекает её третья беременность, а недавно сообщила, что поправилась на 22 килограмма.
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В Брянске педиатр долечила ребенка до пневмонии

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Экономика

С 1 января переплата по кредитам стала меньше

С первого дня 2020 года вступили в силу новые ограничения предельной задолженности граждан по кредитам и займам, взятым на срок не более 1 года.
СМИ44 02:32
Армия и оружие

Военную полицию России может возглавить генерал с сирийским опытом

Кураленко рассматривается в качестве приоритетного кандидата на пост главы военной полиции из-за своей «сирийской биографии», считает офицер центрального аппарата Минобороны России: он с самого начала операции в Сирии входил в руководящий состав российской группировки, занимаясь планированием боевых и реализацией дипломатических задач.
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Forbes нашел в России двух новых долларовых миллиардеров

«Под управлением Insight Partners Veeam станет американской компанией с американской командой лидеров, продолжив свое глобальное расширение за счет офисов в 30 странах и клиентов в более чем 160 государствах», — говорится в заявлении компании Veeam.
РБК 15:03
Армия и оружие

Росавиация призвала усилить безопасность при полетах на Ближний Восток

Федеральное агентство воздушного транспорта России призвало авиакомпании усилить безопасность при полетах на Ближний Восток.
Lenta.ru 13:32
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Владимир Путин определил дату послания Федеральному Собранию

В этом году президент Владимир Путин выступит с традиционным посланием Федеральному Собранию в среду, 15 января.
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Ученые объяснили, как зеленый чай влияет на продолжительность жизни

Регулярное употребление чая способствует профилактике атеросклеротических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также увеличивает продолжительность жизни.
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Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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