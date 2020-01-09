Армия и оружие
КоммерсантъТрамп: Сулеймани планировал взорвать американское посольство
Убитый иранский генерал Касем Сулеймани планировал взорвать одно из американских посольств, сообщил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме во время экологического мероприятия по пропаганде изменения в законе о национальной экологической политике.
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Общество
Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Происшествия
Стало известно о развороте украинского лайнера перед крушением
Украинский пассажирский лайнер Boeing 737, потерпевший крушение в Иране, перед катастрофой сделал разворот и возвращался в аэропорт.
Армия и оружие
У авиабазы к северу от Багдада упала ракета
В окрестностях авиабазы Балад в районе Эд-Дуджейль к северу от Багдада упала ракета неизвестного происхождения.
Армия и оружие
В Пентагоне сообщили о случайном попадании ракеты в украинский лайнер
Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», потерпевший катастрофу близ Тегерана, вероятно, был случайно сбит из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Tор-M1» иранской армии.
Армия и оружие
Путин наблюдал за учениями в Черном море
Президент России Владимир Путин наблюдал за совместными учениями Северного и Черноморского флотов (ЧФ) в Черном море, сообщает ТАСС.
Политика
Президент Эстонии отказалась от подаренного крымского вина
Армия и оружие
WP: Иран пытался нанести минимум ущерба США при ракетных ударах
Власти иранской республики заблаговременно выверяли ракетные удары по базам Соединенных Штатов в Ираке, чтобы пострадало как можно меньше американских военных.
Политика
Парламент Абхазии проголосовал за отставку президента
Парламент Абхазии проголосовал за отставку президента Рауля Хаджимбы, передает корреспондент РИА Новости.
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Политика
Захарова раскритиковала резолюцию Польши о Второй мировой
Ранее сообщалось, что сейм Польши принял резолюцию, уравнивающую ответственность Советского Союза и гитлеровской Германии за начало Второй мировой войны.
Авто
В Skoda показали новый кроссовер Skoda Vision IN
Компания Skoda показала новый концептуальный паркетник Skoda Vision IN на официальных скетчах.
Политика
Палата общин одобрила законопроект о выходе Великобритании из ЕС
Члены Палаты общин британского парламента одобрили законопроект о выходе Великобритании из Евросоюза, сообщил в четверг телеканал Sky News.
Космос
Астрофизики NASA зафиксировали необычный «магнитный взрыв» на Солнце
Экономика
Мосбиржа зафиксировала рекордный приток частных инвесторов
Санкт-Петербургская биржа, специализирующаяся на торгах акциями иностранных компаний, в прошлом году зафиксировала трехкратный прирост счетов – с 910 000 до 3,06 млн шт.
Здоровье
Вечно холодные ноги: Названы привычки, которые «убивают» иммунитет
Чаще всего главным врагом иммунитета является образ жизни человека Как сообщает ToDay News Ufa, медики установили, что существует взаимосвязь между ежедневными привычками и ослабленной иммунной системой.
Происшествия
Ди Каприо спас находившегося 11 часов в Карибском море мужчину
Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, отдыхавший в Карибском море на яхте, вытащил из воды мужчину, упавшего с круизного лайнера и 11 часов ожидавшего помощи.
Происшествия
В Воронежской области водителя сбили насмерть во время оформления ДТП
"Примерно в 21.10 при оформлении ДТП на пешеходов, стоящих на проезжей части, допустил наезд автомобиль Daewoo Matiz под управлением 50-летнего местного жителя", - сообщила Куликова.
Кино
Фильм «Дело Ричарда Джуэлла» стартовал в российском прокате: рецензия
Объявленный национальным героем, Джуэлл пару дней раздавал интервью и позировал для обложек, пока внезапно не был объявлен главным подозреваемым в теракте.
Происшествия
Омская школьница зарезала мать, заставшую ее в постели с любовником
Настоящая семейная драма разыгралась в ночь на 31 декабря в Омске, где 15-летняя девочка вместе с 18-летним возлюбленным жестоко расправилась с заставшей ее в интимный момент матерью, сообщает региональное управление СКР.
Шоу-бизнес
Мила Йовович заметно поправилась перед родами
Мила Йовович рассказывает поклонникам о том, как протекает её третья беременность, а недавно сообщила, что поправилась на 22 килограмма.
Здоровье
В Брянске педиатр долечила ребенка до пневмонии
Экономика
С 1 января переплата по кредитам стала меньше
С первого дня 2020 года вступили в силу новые ограничения предельной задолженности граждан по кредитам и займам, взятым на срок не более 1 года.
Армия и оружие
Военную полицию России может возглавить генерал с сирийским опытом
Кураленко рассматривается в качестве приоритетного кандидата на пост главы военной полиции из-за своей «сирийской биографии», считает офицер центрального аппарата Минобороны России: он с самого начала операции в Сирии входил в руководящий состав российской группировки, занимаясь планированием боевых и реализацией дипломатических задач.
Экономика
Forbes нашел в России двух новых долларовых миллиардеров
«Под управлением Insight Partners Veeam станет американской компанией с американской командой лидеров, продолжив свое глобальное расширение за счет офисов в 30 странах и клиентов в более чем 160 государствах», — говорится в заявлении компании Veeam.
Армия и оружие
Росавиация призвала усилить безопасность при полетах на Ближний Восток
Федеральное агентство воздушного транспорта России призвало авиакомпании усилить безопасность при полетах на Ближний Восток.
Политика
Владимир Путин определил дату послания Федеральному Собранию
В этом году президент Владимир Путин выступит с традиционным посланием Федеральному Собранию в среду, 15 января.
Наука
Ученые объяснили, как зеленый чай влияет на продолжительность жизни
Регулярное употребление чая способствует профилактике атеросклеротических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также увеличивает продолжительность жизни.