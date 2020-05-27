с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп обвинил Twitter в «удушении свободы слова» после того, как под некоторыми его постами появились сообщения о фальсификации информации. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте. Американский лидер также обвинил соцсеть во вмешательстве в президентские выборы.

Здоровье Число умерших от коронавируса выросло в Бурятии и Забайкалье В регионе зарегистрировано 1313 случаев заражения (+59 за сутки), из больниц выписано 618 человек.В больницах Бурятии 14 пациентов в тяжелом состоянии, трое подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.В Забайкалье за сутки умерли два человека, рассказали в оперативном штабе региона.

Энергетика Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+ Предполагалось, что с июля квота общая квота сокращения ОПЕК+ уменьшится с 9,7 до 8 млн баррелей в сутки, но теперь в РФ обсуждается вариант продления текущих квот еще на два месяца. 1

Политика Путин бросил ручку в ходе совещания Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах. 3,1K

Политика США открыли на Украине восемь лабораторий с опасными инфекциями США построили на Украине восемь лабораторий, в которых хранятся особо опасные инфекции якобы для предотвращения создания биологического оружия, пишет издание "Українськi новини" со ссылкой на Минздрав страны. 102

Наука Учёные выяснили, как летел астероид, убивший динозавров Наши расчёты показывают, что астероид упал под очень крутым углом, около 60 градусов к горизонту, двигаясь в сторону Земли с северо-востока, — цитирует издание геолога из Имперского колледжа Лондона Гарета Коллинса. 21

Шоу-бизнес Пугачева оригинально поздравила Орбакайте с днем рождения Живи долго и верь в чудеса, — подписала серию снимков Пугачева. После чего к поздравлениям присоединились и подписчики самой Пугачевой. 10

Футбол Финал Кубка Украины 2020 года в Тернополе не состоится Эпидемия коронавируса, из-за которой были приостановлены все спортивные соревнования на территории Украины, помешала планам Украинской ассоциации футбола (УАФ) провести финал Кубка Украины в Тернополе, который впервые в истории должен был принять матч такого уровня.

Происшествия В Бурятии за сутки выявили 51 случай коронавируса За сутки количество зараженных коронавирусной инфекцией в Бурятии увеличилось на 51, с момента начала пандемии зафиксированы 1364 случая заражения в регионе, сообщает пресс-служба регионального правительства. 90

Армия и оружие США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию Новые обвинения США 26 мая на фоне новостей об отступлении Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует Халифа Хафтар, Африканское командование вооруженных сил США (Africom) заявило о том, что Россия перебросила в Ливию для поддержки ЛНА истребители МиГ-29 и Су-35, а также бомбардировщики Су-24, входящие в состав ее Воздушно-космических сил. 527

Общество Коронавирус выявили у кошки в России Анализы кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, возбудителя заболевания COVID-19. 938

Космос SpaceX впервые запустит астронавтов в космос Запуск 27 мая станет первым отправлением астронавтов с космодрома Кеннеди с момента последнего полета шаттла NASA в 2011 году. 3

Здоровье Биолог попросила не стремиться скорее переболеть коронавирусом Не стоит спешить скорее переболеть коронавирусом, ведь, чем позже человек заразиться им, тем больше шансов, что он получит эффективное лечение и болезнь пройдет в легкой форме. 2

Гаджеты Realme представила смартфон Realme X3 SuperZoom с 60-кратным зумом Фронтальная камера имеет два модуля и это Sony IMX616 на 32 Мп, а также модуль на 8 Мп.

Хоккей НХЛ возобновит сезон плей-офф в формате из 24 клубов Отмечается, что сезон, прерванный в марте, возобновится сразу с серии плей-офф, в которой примут участие 24 клуба.

Политика В США назвали условие оперативной подготовки ядерных испытаний «Думаю, это может произойти относительно оперативно», — отметил Уолтер и добавил, что если речь будет идти о более серьезных испытаниях с полноценным сбором данных, то на подготовку могут уйти годы. 1