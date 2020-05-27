Политика

Lenta.ruLenta.ruТрамп обвинил Twitter в «удушении свободы слова»

Президент США Дональд Трамп обвинил Twitter в «удушении свободы слова» после того, как под некоторыми его постами появились сообщения о фальсификации информации. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте. Американский лидер также обвинил соцсеть во вмешательстве в президентские выборы.
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с чего всё началось
Президент США в воскресенье написал
 в Twitter о том, что демократы, организуя голосование по почте, пытаются создать условия для махинаций на выборах.
ТАСС20:48

Подробнее о событии

Трамп обвинил Twitter в «удушении свободы слова» из-за отметки в его аккаунте

Газета.Ru21:00

Трамп обвинил Twitter во вмешательстве в предстоящие президентские выборы США

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Twitter впервые отметил публикацию Трампа знаком недостоверности

Российская газета20:36

Twitter обратил внимание пользователей на фейки в постах Трампа

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Твиттер пометил сообщения Трампа значком «фейк»

Московский Комсомолец19:18

Twitter впервые отметил твит Трампа знаком, что там содержится неправда

РИА Новости18:35

Трамп обвинил Twitter в «удушении свободы слова»

Lenta.ru20:16
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Пригожин ответил Шнурову стихами

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Путин бросил ручку в ходе совещания

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Политика

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США построили на Украине восемь лабораторий, в которых хранятся особо опасные инфекции якобы для предотвращения создания биологического оружия, пишет издание "Українськi новини" со ссылкой на Минздрав страны.
РИА Новости 08:13
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Наука

Учёные выяснили, как летел астероид, убивший динозавров

Наши расчёты показывают, что астероид упал под очень крутым углом, около 60 градусов к горизонту, двигаясь в сторону Земли с северо-востока, — цитирует издание геолога из Имперского колледжа Лондона Гарета Коллинса.
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Пугачева оригинально поздравила Орбакайте с днем рождения

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Создан искусственный глаз, превосходящий по возможностям человеческий

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Космос

Испытания системы воздушного запуска Virgin Orbit закончились неудачей

Испытания системы воздушного запуска ракеты-носителя LauncherOne компании Virgin Orbit закончились неудачей в США.
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Первый трейлер кинокомикса «Майор Гром: Чумной доктор» выйдет 27 мая

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Футбол

Финал Кубка Украины 2020 года в Тернополе не состоится

Эпидемия коронавируса, из-за которой были приостановлены все спортивные соревнования на территории Украины, помешала планам Украинской ассоциации футбола (УАФ) провести финал Кубка Украины в Тернополе, который впервые в истории должен был принять матч такого уровня.
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Армия и оружие

США заявили о «небезопасном» перехвате своего самолета российскими Су-35

РИА Новости 21:01
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Армия и оружие

США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию

Новые обвинения США 26 мая на фоне новостей об отступлении Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует Халифа Хафтар, Африканское командование вооруженных сил США (Africom) заявило о том, что Россия перебросила в Ливию для поддержки ЛНА истребители МиГ-29 и Су-35, а также бомбардировщики Су-24, входящие в состав ее Воздушно-космических сил.
РБК 17:00
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Общество

Коронавирус выявили у кошки в России

Анализы кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, возбудителя заболевания COVID-19.
Известия 13:47
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Политика

Экс-глава Чувашии Игнатьев подал в суд на Путина

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев подал в Верховный суд на президента РФ Владимира Путина.
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В США допустили скорое введение санкций против Nord Stream 2

Посол США в Германии Ричард Гренелл, заявил, что конгресс может принять новые санкции против "Северного потока — 2" (Nord Stream 2).
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Армия и оружие

СМИ сообщили о нападении на колонну американских военных в Сирии

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Космос

SpaceX впервые запустит астронавтов в космос

Запуск 27 мая станет первым отправлением астронавтов с космодрома Кеннеди с момента последнего полета шаттла NASA в 2011 году.
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Биолог попросила не стремиться скорее переболеть коронавирусом

Не стоит спешить скорее переболеть коронавирусом, ведь, чем позже человек заразиться им, тем больше шансов, что он получит эффективное лечение и болезнь пройдет в легкой форме.
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Памятник из черного гранита появился на могиле Юлии Началовой

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Академик СО РАН Валентин Власов выдвинул гипотезу о том, что коронавирус в Сибири появился еще в январе.
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Политика

В США назвали условие оперативной подготовки ядерных испытаний

«Думаю, это может произойти относительно оперативно», — отметил Уолтер и добавил, что если речь будет идти о более серьезных испытаниях с полноценным сбором данных, то на подготовку могут уйти годы.
Lenta.ru 21:40
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Врач перечислила наиболее вредные продукты для печени

Испанский диетолог Ева Родригес назвала, каких продуктов стоит избегать, если хотите сохранить здоровье печени.
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Особое мнение: Юрий Сапрыкин

Журналист Юрий Сапрыкин был сегодня в программе "Особое мнение".
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