Политика
Lenta.ruТрамп обвинил Twitter в «удушении свободы слова»
Президент США Дональд Трамп обвинил Twitter в «удушении свободы слова» после того, как под некоторыми его постами появились сообщения о фальсификации информации. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте. Американский лидер также обвинил соцсеть во вмешательстве в президентские выборы.
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Шоу-бизнес
Пригожин ответил Шнурову стихами
Взгляд.ру 11:41
Здоровье
Число умерших от коронавируса выросло в Бурятии и Забайкалье
В регионе зарегистрировано 1313 случаев заражения (+59 за сутки), из больниц выписано 618 человек.В больницах Бурятии 14 пациентов в тяжелом состоянии, трое подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.В Забайкалье за сутки умерли два человека, рассказали в оперативном штабе региона.
Тайга.инфо вчера в 22:45
Общество
Резкое похолодание после аномальной жары ожидается в Алтайском крае
С 26 по 29 мая в Алтайском крае ожидается чрезвычайная пожароопасность.
Известия вчера в 05:38
Энергетика
Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+
Предполагалось, что с июля квота общая квота сокращения ОПЕК+ уменьшится с 9,7 до 8 млн баррелей в сутки, но теперь в РФ обсуждается вариант продления текущих квот еще на два месяца.
Коммерсантъ 13:30
Политика
Путин бросил ручку в ходе совещания
Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости 20:15
Политика
США открыли на Украине восемь лабораторий с опасными инфекциями
США построили на Украине восемь лабораторий, в которых хранятся особо опасные инфекции якобы для предотвращения создания биологического оружия, пишет издание "Українськi новини" со ссылкой на Минздрав страны.
РИА Новости 08:13
Наука
Учёные выяснили, как летел астероид, убивший динозавров
Наши расчёты показывают, что астероид упал под очень крутым углом, около 60 градусов к горизонту, двигаясь в сторону Земли с северо-востока, — цитирует издание геолога из Имперского колледжа Лондона Гарета Коллинса.
News.ru 11:44
Шоу-бизнес
Пугачева оригинально поздравила Орбакайте с днем рождения
Живи долго и верь в чудеса, — подписала серию снимков Пугачева. После чего к поздравлениям присоединились и подписчики самой Пугачевой.
Wday.ru вчера в 09:13
Шоу-бизнес
Анита Цой и Анатолий Цой в новом выпуске шоу «Comment Out»
На ютьюб-канале «Чикен Карри» вышел новый выпуск шоу «Comment Out». Его гостями стали музыканты Анита Цой и Анатолий Цой.
Афиша Daily 11:45
Космос
Испытания системы воздушного запуска Virgin Orbit закончились неудачей
Испытания системы воздушного запуска ракеты-носителя LauncherOne компании Virgin Orbit закончились неудачей в США.
РИА Новости вчера в 17:29
Кино
Первый трейлер кинокомикса «Майор Гром: Чумной доктор» выйдет 27 мая
iReactor вчера в 08:32
Футбол
Финал Кубка Украины 2020 года в Тернополе не состоится
Эпидемия коронавируса, из-за которой были приостановлены все спортивные соревнования на территории Украины, помешала планам Украинской ассоциации футбола (УАФ) провести финал Кубка Украины в Тернополе, который впервые в истории должен был принять матч такого уровня.
Metaratings 13:11
Космос
Десятки тысяч конусов. Ученые раскрыли тайну загадочных структур на Марсе
Внутри создали два вида атмосферного давления: 7 миллибар – как на Марсе и 1000 миллибар – характерное для Земли.
ГТРК Южный Урал вчера в 11:12
Армия и оружие
США заявили о «небезопасном» перехвате своего самолета российскими Су-35
РИА Новости 21:01
Происшествия
В Бурятии за сутки выявили 51 случай коронавируса
За сутки количество зараженных коронавирусной инфекцией в Бурятии увеличилось на 51, с момента начала пандемии зафиксированы 1364 случая заражения в регионе, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости 21:57
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
Новые обвинения США 26 мая на фоне новостей об отступлении Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует Халифа Хафтар, Африканское командование вооруженных сил США (Africom) заявило о том, что Россия перебросила в Ливию для поддержки ЛНА истребители МиГ-29 и Су-35, а также бомбардировщики Су-24, входящие в состав ее Воздушно-космических сил.
РБК 17:00
Общество
Коронавирус выявили у кошки в России
Анализы кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, возбудителя заболевания COVID-19.
Известия 13:47
Политика
Экс-глава Чувашии Игнатьев подал в суд на Путина
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев подал в Верховный суд на президента РФ Владимира Путина.
Коммерсантъ 16:25
Политика
В США допустили скорое введение санкций против Nord Stream 2
Посол США в Германии Ричард Гренелл, заявил, что конгресс может принять новые санкции против "Северного потока — 2" (Nord Stream 2).
РИА Новости 12:57
Космос
SpaceX впервые запустит астронавтов в космос
Запуск 27 мая станет первым отправлением астронавтов с космодрома Кеннеди с момента последнего полета шаттла NASA в 2011 году.
Популярная механика вчера в 03:08
Здоровье
Биолог попросила не стремиться скорее переболеть коронавирусом
Не стоит спешить скорее переболеть коронавирусом, ведь, чем позже человек заразиться им, тем больше шансов, что он получит эффективное лечение и болезнь пройдет в легкой форме.
Газета.Ru 21:42
Гаджеты
Realme представила смартфон Realme X3 SuperZoom с 60-кратным зумом
Фронтальная камера имеет два модуля и это Sony IMX616 на 32 Мп, а также модуль на 8 Мп.
Astera 11:11
Хоккей
НХЛ возобновит сезон плей-офф в формате из 24 клубов
Отмечается, что сезон, прерванный в марте, возобновится сразу с серии плей-офф, в которой примут участие 24 клуба.
Российская газета 17:15
Шоу-бизнес
Памятник из черного гранита появился на могиле Юлии Началовой
Родственники умершей певицы Юлии Началовой установили на ее могиле памятник из черного гранита.
Вечерняя Москва вчера в 04:40
Здоровье
Академик СО РАН считает, что коронавирус в Сибири с января
Академик СО РАН Валентин Власов выдвинул гипотезу о том, что коронавирус в Сибири появился еще в январе.
Atas.info 22:09
Политика
В США назвали условие оперативной подготовки ядерных испытаний
«Думаю, это может произойти относительно оперативно», — отметил Уолтер и добавил, что если речь будет идти о более серьезных испытаниях с полноценным сбором данных, то на подготовку могут уйти годы.
Lenta.ru 21:40
Здоровье
Врач перечислила наиболее вредные продукты для печени
Испанский диетолог Ева Родригес назвала, каких продуктов стоит избегать, если хотите сохранить здоровье печени.
Городовой вчера в 15:07
Общество
Особое мнение: Юрий Сапрыкин
Журналист Юрий Сапрыкин был сегодня в программе "Особое мнение".
Эхо Москвы 14:01