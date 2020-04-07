Коронавирус
МонаВистаТрамп раскритиковал ВОЗ в сосредоточенности на Китае
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) чрезмерно сосредоточилась на Китае, серъезно "облажавшись", когда заявляла о том, что закрытие границ с КНР вовсе необязательно. Об этом на своей страничке в Twitter заявил президент США Дональд Трамп.
Читать в источнике
Оценить127
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7134 источника, обновлено в 19:09, Ашберн
Армия и оружие
Почему «легендарные» пистолеты ХХ века часто переоценивают
«Профиль» составил рейтинг пяти самых переоцененных пистолетов ХХ века.
Политика
La Stampa ответила на заявление Минобороны России о помощи Италии
В ответ официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков отметил, что La Stampa использует рекомендации из учебников по антисоветской пропаганде, пытается дискредитировать миссию России и «манипулирует самыми низкопробными русофобскими фейками времен холодной войны».
Происшествия
Дочь Сергея Доренко получила травмы в конфликте с соседкой
Старшая дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина обратилась в больницу подмосковного Одинцово с травмами, полученными в ссоре с соседкой по даче.
Экономика
Подсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом
Размер финансовой подушки России составляет почти 18 триллионов рублей.
Технологии
Sony представила контроллер DualSense для PlayStation 5
В блоге PlayStation появилась первая информация и внешний вид контроллера DualSense для PlayStation 5. Разработчики отмечают, что игроки полюбили DualShock 4 и до сих пор это был лучший контроллер для консолей PlayStation.
Авто
Polestar представил электрический четырехдверный Polestar Precept
Шведский автопроизводитель представил концепт своего будущего четырехдверного Grand Tourer.
Общество
Самарская область стала пятой по России среди регионов-банкротов
Самарская область оказалась на пятом месте среди регионов России по количеству вынесенных судом решений о банкротстве физических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Происшествия
В суды Петербурга поступило более 80 дел о нарушении карантина
Суды Санкт-Петербурга зарегистрировали 84 материала об административных нарушениях в отношении жителей, которые нарушили правила карантина.
Шоу-бизнес
Представитель Бабкиной заявил, что у артистки пневмония
Культура
Светлана Мастеркова в образе Тучи поразила жюри шоу «Маска»
Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова удивила членов жюри развлекательной программы "Маска" на канале НТВ своим выступлением в костюме Тучи.
Политика
Путин получил ответ вирусолога на вопрос о сокращении нерабочих дней
Ранее президент России Владимир Путин на совещании с ведущими специалистами медицины спросил, можно ли рассчитывать на сокращение выходных дней, которые установлены с 3 по 30 апреля.
Культура
Найдены новые артефакты времен Куликовской битвы
Новые артефакты времен Куликовской битвы обнаружили сотрудники музея-заповедника «Куликово поле», 6 апреля сообщил телеканал «Россия К». Специалисты обнаружили наконечники стрел, фрагменты лезвий топоров, поясные пряжки и другие артефакты.
Армия и оружие
В Армению прибыли российские специалисты для борьбы с коронавирусом
Как сообщает ТАСС, российские военные специалисты окажут помощь армянским коллегам в борьбе с коронавирусом нового типа.
Происшествия
Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Общество
Земляне предстоящей ночью увидят самую большую Луну 2020 года
Луна в ночь с 7 на 8 апреля подойдет максимально близко к Земле и примет фазу полнолуния, что сделает её самой крупной Луной 2020 года для земных наблюдателей, рассказала РИА Новости астроном московского планетария Людмила Кошман.
Общество
Представитель фитнес-индустрии: 70% компаний отрасли могут исчезнуть
Около 70% компаний фитнес-индустрии может исчезнуть в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, а 600 тысяч работников могут лишиться своих мест, говорится в межотраслевом письме к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, которое оказалось в распоряжении РИА Новости.
Экономика
Bloomberg предупредило об угрозе более глубокой рецессии в России
Экономика России может столкнуться с проблемами при восстановлении после спада распространения коронавируса.
Футбол
Головин — самый прогрессирующий футболист Лиги 1 по версии The Score
Полузащитник "Монако" и сборной России по футболу Александр Головин признан самым прогрессирующим футболистом чемпионата Франции в текущем сезоне по версии издания The Score.
Происшествия
МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей
Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Политика
На Сахалине и Курилах повысили выплаты ко Дню Победы
Флагманом стала инициатива об увеличении размера выплат участникам Великой Отечественной и другим категориям граждан ко Дню Победы.
Общество
У депутата Мосгордумы Михаила Тимонова подтвердился коронавирус
Тест на наличие новой коронавирусной инфекции у депутата Мосгордумы Михаила Тимонова оказался положительным после повторной проверки.
Политика
Трамп намерен приостановить выделение денег ВОЗ
Соединённые Штаты приостановят выделение денег Всемирной организации здравоохранения, сообщил американский президент Дональд Трамп.
Общество
Плачущая медсестра реанимации записала видеообращение о коронавирусе
Кино
«Анусы не бросались в глаза»: Художник по спецэффектам рассказал о работе над «Кошками»
Недавно источник, близкий к производству "Кошек", рассказал The Daily Beast, что работа над фильмом была настоящим адом, в первую очередь из-за требований режиссера Тома Хупера к художникам.
Общество
Минобрнауки порекомендовало вузам отменить плату за общежития
В условиях пандемии COVID-19 для студентов российских вузов могут отменить плату за общежития.
Кино
Режиссёру «Хищных птиц» пришлось побороться за одну из сцен
Общество
Росавиация назвала страны, откуда вывезут россиян в ближайшие дни
Граждане России в ближайшие дни смогут вылететь на родину из семи стран мира: Таиланда, Индии, Японии, Кипра, Испании, Турции и Черногории.
Авто
Продажи новых автомобилей в России выросли на 23%
Как сообщили аналитики «Автостат», российский авторынок в марте показал рост на 22,7% до 160 тыс. проданных легковых авто.
Футбол
Коноплянка: «Болею за Черышева. Хотелось бы, чтобы он взял Примеру»
Полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка рассказал, что болеет за хавбека «Валенсии» Дениса Черышева.