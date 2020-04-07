Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) чрезмерно сосредоточилась на Китае, серъезно "облажавшись", когда заявляла о том, что закрытие границ с КНР вовсе необязательно. Об этом на своей страничке в Twitter заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп раскритиковал ВОЗ в сосредоточенности на Китае

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