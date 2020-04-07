Коронавирус

МонаВистаМонаВистаТрамп раскритиковал ВОЗ в сосредоточенности на Китае

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) чрезмерно сосредоточилась на Китае, серъезно "облажавшись", когда заявляла о том, что закрытие границ с КНР вовсе необязательно. Об этом на своей страничке в Twitter заявил президент США Дональд Трамп.
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Трамп раскритиковал действия ВОЗ в связи с коронавирусом

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Почему «легендарные» пистолеты ХХ века часто переоценивают

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La Stampa ответила на заявление Минобороны России о помощи Италии

В ответ официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков отметил, что La Stampa использует рекомендации из учебников по антисоветской пропаганде, пытается дискредитировать миссию России и «манипулирует самыми низкопробными русофобскими фейками времен холодной войны».
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Дочь Сергея Доренко получила травмы в конфликте с соседкой

Старшая дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина обратилась в больницу подмосковного Одинцово с травмами, полученными в ссоре с соседкой по даче.
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Размер финансовой подушки России составляет почти 18 триллионов рублей.
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В блоге PlayStation появилась первая информация и внешний вид контроллера DualSense для PlayStation 5. Разработчики отмечают, что игроки полюбили DualShock 4 и до сих пор это был лучший контроллер для консолей PlayStation.
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Polestar представил электрический четырехдверный Polestar Precept

Шведский автопроизводитель представил концепт своего будущего четырехдверного Grand Tourer.
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Самарская область стала пятой по России среди регионов-банкротов

Самарская область оказалась на пятом месте среди регионов России по количеству вынесенных судом решений о банкротстве физических лиц и индивидуальных предпринимателей.
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В суды Петербурга поступило более 80 дел о нарушении карантина

Суды Санкт-Петербурга зарегистрировали 84 материала об административных нарушениях в отношении жителей, которые нарушили правила карантина.
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Светлана Мастеркова в образе Тучи поразила жюри шоу «Маска»

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Путин получил ответ вирусолога на вопрос о сокращении нерабочих дней

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Культура

Найдены новые артефакты времен Куликовской битвы

Новые артефакты времен Куликовской битвы обнаружили сотрудники музея-заповедника «Куликово поле», 6 апреля сообщил телеканал «Россия К». Специалисты обнаружили наконечники стрел, фрагменты лезвий топоров, поясные пряжки и другие артефакты.
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Как сообщает ТАСС, российские военные специалисты окажут помощь армянским коллегам в борьбе с коронавирусом нового типа.
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Земляне предстоящей ночью увидят самую большую Луну 2020 года

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Около 70% компаний фитнес-индустрии может исчезнуть в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, а 600 тысяч работников могут лишиться своих мест, говорится в межотраслевом письме к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, которое оказалось в распоряжении РИА Новости.
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Bloomberg предупредило об угрозе более глубокой рецессии в России

Экономика России может столкнуться с проблемами при восстановлении после спада распространения коронавируса.
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Головин — самый прогрессирующий футболист Лиги 1 по версии The Score

Полузащитник "Монако" и сборной России по футболу Александр Головин признан самым прогрессирующим футболистом чемпионата Франции в текущем сезоне по версии издания The Score.
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МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей

Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
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На Сахалине и Курилах повысили выплаты ко Дню Победы

Флагманом стала инициатива об увеличении размера выплат участникам Великой Отечественной и другим категориям граждан ко Дню Победы.
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У депутата Мосгордумы Михаила Тимонова подтвердился коронавирус

Тест на наличие новой коронавирусной инфекции у депутата Мосгордумы Михаила Тимонова оказался положительным после повторной проверки.
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Трамп намерен приостановить выделение денег ВОЗ

Соединённые Штаты приостановят выделение денег Всемирной организации здравоохранения, сообщил американский президент Дональд Трамп.
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Плачущая медсестра реанимации записала видеообращение о коронавирусе

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«Анусы не бросались в глаза»: Художник по спецэффектам рассказал о работе над «Кошками»

Недавно источник, близкий к производству "Кошек", рассказал The Daily Beast, что работа над фильмом была настоящим адом, в первую очередь из-за требований режиссера Тома Хупера к художникам.
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Минобрнауки порекомендовало вузам отменить плату за общежития

В условиях пандемии COVID-19 для студентов российских вузов могут отменить плату за общежития.
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Росавиация назвала страны, откуда вывезут россиян в ближайшие дни

Граждане России в ближайшие дни смогут вылететь на родину из семи стран мира: Таиланда, Индии, Японии, Кипра, Испании, Турции и Черногории.
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Как сообщили аналитики «Автостат», российский авторынок в марте показал рост на 22,7% до 160 тыс. проданных легковых авто.
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Коноплянка: «Болею за Черышева. Хотелось бы, чтобы он взял Примеру»

Полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка рассказал, что болеет за хавбека «Валенсии» Дениса Черышева.
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