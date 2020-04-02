Коронавирус

Газета.RuГазета.RuТрамп обвинил ВОЗ в сосредоточенности на Китае

Президент США Дональд Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в повышенном внимании к Китаю на фоне пандемии коронавируса нового типа. Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.
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Президент США: ВОЗ облажалась

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Трамп расказал о провале ВОЗ в борьбе с коронавирусом

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Трамп обвинил ВОЗ в неправильных рекомендациях по борьбе с коронавирусом

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Трамп раскритиковал ВОЗ из-за пандемии коронавируса: «профукали»

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Трамп подверг критике работу ВОЗ в условиях вспышки нового коронавируса

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Трамп раскритиковал ВОЗ за сосредоточенность на Китае

РИА Новости11:29
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Энергетика

Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.
Газета.Ru 09:51
Общество

В России выявлен рост числа банкротств граждан

За январь — март этого года банкротами стали 22,4 тыс. россиян, что на 68% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, пишет РБК со ссылкой на статистику Федресурса — Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
RT на русском 01:23
Общество

Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми

Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки для семей с детьми, сообщили в пресс-службе Кремля.
РИА Новости 12:27
Шоу-бизнес

Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Известную российскую певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Такой новостью делится «Московский комсомолец».
КМВ Новости 01:25
Общество

Главврач столичной больницы заразилась коронавирусом

31 марта стало известно о том, что коронавирусом заразился главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко.
РБК 10:30
Энергетика

В Россию могут запретить ввозить дешевое топливо

Правительство РФ ограничит импорт дешевого топлива, чтобы защитить внутренний рынок.
Коммерсантъ вчера в 16:58
Политика

Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении нерабочих дней

Директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев в ходе видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным заявил, что к вопросу о сокращении нерабочих дней можно будет вернуться через неделю, когда станет более ясной картина с распространением коронавируса.
РБК 11:10
Экономика

Каждому россиянину предложили выплачивать по 50 тысяч рублей

Жители России могут получить ориентировочно по пятьдесят тысяч рублей из-за коронавируса.
Evo-rus.com вчера в 11:40
Футбол

Селюк критично отозвался о возвращении Смолова в Россию

Известный футбольный функционер Дмитрий Селюк критично отозвался о возвращении нападающего Федора Смолова в Россию из Испании, передает Sport24.
Газета.Ru 08:35
Экономика

Россиян предупредили о резком росте цен на продукты

Из-за ситуации с коронавирусом и падением курса рубля крупнейшие поставщики продуктов питания в России предупредили о резком повышении закупочных цен — на 5-20 процентов в зависимости от категории товара.
Lenta.ru 02:40
Технологии

Разработчики Crysis назвали PS5 более «удобной» консолью, чем Xbox Series X

Программисты, трудившиеся в свое время над разработкой легендарного Crysis, рассказали в интервью СМИ, что для создания игр предпочтительнее будет использовать PS5, нежели Xbox, так как приставка от Sony более удобный в этом плане инструмент.
Faktom 08:42
Экономика

Бизнес-ассоциации просят Мишустина о новых срочных мерах господдержки

Крупнейшие российские бизнес-ассоциации сообщили премьер-министру Михаилу Мишустину о риске массового банкротства предприятий и роста безработицы.
Коммерсантъ 07:41
Общество

«Спортмастер» полностью закрыл большинство магазинов в РФ

Ритейлер "Спортмастер" полностью закрыл большинство магазинов в России, следует из данных на сайте компании.
Интерфакс 11:14
Происшествия

МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей

Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 10:35
Экономика

Украина подготовила новые претензии к Газпрому

Киев, 7 апреля 2020, 18:02 — REGNUM Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко дал понять, что он не собирается покидать свой пост, и объявил о подготовке новых претензий Украины к Газпрому.
REGNUM 11:02
Единоборства

Дана Уайт: UFC 249 пройдет на частном острове

ODDS.ru 01:42
Общество

Правительство ограничило в России торговлю медицинскими масками

В России введены ограничения на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками и некоторыми другими изделиями медицинского назначения.
РБК вчера в 06:00
Общество

РЖД решили рассаживать пассажиров в поездах в метре друг от друга

РЖД введут особый режим продажи билетов на поезда, который позволит пассажирам держать дистанцию друг от друга не менее 1 м. Об этом пишет корпоративная газета компании «Гудок».
РБК 02:15
Экономика

Силуанов предупредил об окончании «тучных времён» в экономике

Своё мнение по поводу сложившейся ситуации министр озвучил в эфире телеканала "Россия 1". Он заявил, что для российской экономики прошли "тучные времена", и теперь наступило время "более эффективно распоряжаться теми ресурсами, что есть в государстве".
Суть событий вчера в 03:07
Политика

Абхазия закрывает границу с Россией

Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба распорядился ограничить въезд в страну через пункты пропуска на границе с Россией, сообщается на сайте администрации президента республики.
Газета.Ru 10:00
Общество

В Шереметьево назвали сроки возобновления рейсов за рубеж

Совладелец аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко в интервью Forbes озвучил сроки, в которые Россия может восстановить международное авиасообщение.
РИА Новости 10:25
Кино

Перечислили популярные у россиян сериалы во время самоизоляции

Из-за режима самоизоляции в связи с эпидемией коронавирусной инфекции все вынуждены смотреть фильмы и сериалы через интернет.
ToDay News Ufa вчера в 07:24
Происшествия

В Москве избили первого солиста группы «На-На»

В Москве избили первого солиста группы «На-На» Валерия Юрина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 10:46
Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Вести.Ru вчера в 21:58
Общество

Forbes опубликовал список богатейших людей мира

Американский журнал Forbes опубликовал список самых богатых людей мира. Как и в прошлом году, его возглавил основатель Amazon Джефф Безос.
Российская газета 10:47
Общество

В России начали выявлять коронавирус на ранней стадии тестами на дому

Тест-система позволяет выявлять коронавирус на ранних стадиях, а также у людей с невыраженными симптомами.
Накануне.Ru вчера в 00:44
Наука

Создан полимерный гель, который увеличит добычу нефти

Гель полностью впитывает воду даже при температурах ниже 30°С. По сравнению с известными технологиями, пермский гель набухает минимум в два раза больше, заполняя промытые водой каналы, нефти в которых уже нет.
Naked Science 07:44
Происшествия

С лайнера у берегов Уругвая эвакуируют австралийцев и новозеландцев

Австралийский круизный лайнер Greg Mortimer находится в территориальных водах Уругвая, он прибыл из аргентинской Ушуайи, однако пассажирам и экипажу было отказано в выходе на берег.
РИА Новости 07:47
Политика

США призвали Россию «вывести войска» из Донбасса для отмены санкций

Послы призвали президента США Дональда Трампа обсудить отмену санкций с лидерами Германии, Франции и Украины.
Росбалт 06:50
Авто

Продажи автомобилей в России выросли на 23%

В марте 2020 года в России было продано чуть более 160 тыс. новых легковых автомобилей – на 22,7% больше, чем годом ранее.
Автоновости дня 06:07
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