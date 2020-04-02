Коронавирус
Газета.RuТрамп обвинил ВОЗ в сосредоточенности на Китае
Президент США Дональд Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в повышенном внимании к Китаю на фоне пандемии коронавируса нового типа. Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.
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Энергетика
Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.
Общество
В России выявлен рост числа банкротств граждан
За январь — март этого года банкротами стали 22,4 тыс. россиян, что на 68% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, пишет РБК со ссылкой на статистику Федресурса — Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Общество
Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми
Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки для семей с детьми, сообщили в пресс-службе Кремля.
Шоу-бизнес
Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Известную российскую певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Такой новостью делится «Московский комсомолец».
Общество
Главврач столичной больницы заразилась коронавирусом
31 марта стало известно о том, что коронавирусом заразился главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Энергетика
В Россию могут запретить ввозить дешевое топливо
Правительство РФ ограничит импорт дешевого топлива, чтобы защитить внутренний рынок.
Политика
Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении нерабочих дней
Директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев в ходе видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным заявил, что к вопросу о сокращении нерабочих дней можно будет вернуться через неделю, когда станет более ясной картина с распространением коронавируса.
Экономика
Каждому россиянину предложили выплачивать по 50 тысяч рублей
Жители России могут получить ориентировочно по пятьдесят тысяч рублей из-за коронавируса.
Футбол
Селюк критично отозвался о возвращении Смолова в Россию
Известный футбольный функционер Дмитрий Селюк критично отозвался о возвращении нападающего Федора Смолова в Россию из Испании, передает Sport24.
Экономика
Россиян предупредили о резком росте цен на продукты
Из-за ситуации с коронавирусом и падением курса рубля крупнейшие поставщики продуктов питания в России предупредили о резком повышении закупочных цен — на 5-20 процентов в зависимости от категории товара.
Технологии
Разработчики Crysis назвали PS5 более «удобной» консолью, чем Xbox Series X
Программисты, трудившиеся в свое время над разработкой легендарного Crysis, рассказали в интервью СМИ, что для создания игр предпочтительнее будет использовать PS5, нежели Xbox, так как приставка от Sony более удобный в этом плане инструмент.
Экономика
Бизнес-ассоциации просят Мишустина о новых срочных мерах господдержки
Крупнейшие российские бизнес-ассоциации сообщили премьер-министру Михаилу Мишустину о риске массового банкротства предприятий и роста безработицы.
Общество
«Спортмастер» полностью закрыл большинство магазинов в РФ
Ритейлер "Спортмастер" полностью закрыл большинство магазинов в России, следует из данных на сайте компании.
Происшествия
МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей
Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Экономика
Украина подготовила новые претензии к Газпрому
Киев, 7 апреля 2020, 18:02 — REGNUM Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко дал понять, что он не собирается покидать свой пост, и объявил о подготовке новых претензий Украины к Газпрому.
Общество
Правительство ограничило в России торговлю медицинскими масками
В России введены ограничения на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками и некоторыми другими изделиями медицинского назначения.
Общество
РЖД решили рассаживать пассажиров в поездах в метре друг от друга
РЖД введут особый режим продажи билетов на поезда, который позволит пассажирам держать дистанцию друг от друга не менее 1 м. Об этом пишет корпоративная газета компании «Гудок».
Экономика
Силуанов предупредил об окончании «тучных времён» в экономике
Своё мнение по поводу сложившейся ситуации министр озвучил в эфире телеканала "Россия 1". Он заявил, что для российской экономики прошли "тучные времена", и теперь наступило время "более эффективно распоряжаться теми ресурсами, что есть в государстве".
Политика
Абхазия закрывает границу с Россией
Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба распорядился ограничить въезд в страну через пункты пропуска на границе с Россией, сообщается на сайте администрации президента республики.
Общество
В Шереметьево назвали сроки возобновления рейсов за рубеж
Совладелец аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко в интервью Forbes озвучил сроки, в которые Россия может восстановить международное авиасообщение.
Кино
Перечислили популярные у россиян сериалы во время самоизоляции
Из-за режима самоизоляции в связи с эпидемией коронавирусной инфекции все вынуждены смотреть фильмы и сериалы через интернет.
Происшествия
В Москве избили первого солиста группы «На-На»
В Москве избили первого солиста группы «На-На» Валерия Юрина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Происшествия
Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Общество
Forbes опубликовал список богатейших людей мира
Американский журнал Forbes опубликовал список самых богатых людей мира. Как и в прошлом году, его возглавил основатель Amazon Джефф Безос.
Общество
В России начали выявлять коронавирус на ранней стадии тестами на дому
Тест-система позволяет выявлять коронавирус на ранних стадиях, а также у людей с невыраженными симптомами.
Наука
Создан полимерный гель, который увеличит добычу нефти
Гель полностью впитывает воду даже при температурах ниже 30°С. По сравнению с известными технологиями, пермский гель набухает минимум в два раза больше, заполняя промытые водой каналы, нефти в которых уже нет.
Происшествия
С лайнера у берегов Уругвая эвакуируют австралийцев и новозеландцев
Австралийский круизный лайнер Greg Mortimer находится в территориальных водах Уругвая, он прибыл из аргентинской Ушуайи, однако пассажирам и экипажу было отказано в выходе на берег.
Политика
США призвали Россию «вывести войска» из Донбасса для отмены санкций
Послы призвали президента США Дональда Трампа обсудить отмену санкций с лидерами Германии, Франции и Украины.
Авто
Продажи автомобилей в России выросли на 23%
В марте 2020 года в России было продано чуть более 160 тыс. новых легковых автомобилей – на 22,7% больше, чем годом ранее.