Президент США Дональд Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в повышенном внимании к Китаю на фоне пандемии коронавируса нового типа. Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.

Трамп обвинил ВОЗ в сосредоточенности на Китае

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