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Трамп обвинил американских демократов во вмешательстве в выборы в США

Президент США Дональд Трамп заявляет, что представители американской Демократической партии вмешиваются в выборы в стране. В ходе пресс-конференции в понедельник, 10 августа, американского лидера спросили о «российском вмешательстве» в американские выборы, которое Москва отрицает.В источнике
Дональд Трамп45-й президент сша
Я вам скажу, кто вмешивается в наши выборы. Демократы вмешиваются, желая и настаивая на отправке избирательных бюллетеней по почте, где повсюду коррупция.
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РБК

Трамп увидел в действиях демократов попытку украсть выборы

РБК22:15
Lenta.ru

Трамп заявил о вмешательстве в выборы

Lenta.ru19:27
ТАСС

Трамп обвинил американских демократов во вмешательстве в выборы в США

ТАСС19:58
Известия

Трамп обвинил американских демократов во вмешательстве в выборы в США

Известия19:41
Газета.Ru

Трамп рассказал, кто вмешивается в выборы в США

Газета.Ru20:29
РИА Новости

Трамп рассказал, кто вмешивается в американские выборы

РИА Новости19:25
Life.ru

Трамп обвинил демократов США во вмешательстве в американские выборы

Life.ru20:14

Впервые за пять лет август станет для рубля исключением из правил

В случае, если решение в конечном счете будет принято в пользу новых мер поддержки, то мировые финансовые рынки могут продолжить рост, в том числе рубль как один из представителей рисковых активов.
Российская газетавчера в 23:00
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Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID

Ранее Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ, среди участников — ведущие международные фармацевтические концерны) обратилась в Минздрав с предложением отложить государственную регистрацию первой разработанной в России вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 до успешного завершения третьей фазы ее клинических испытаний.
РБК18:55
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Россиянам назвали опасные места для оплаты банковской картой

Начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов назвал агентству «Прайм» места, где опасно расплачиваться банковскими картами.
Lenta.ru20:28
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Во время стрельбы у Белого дома ранили сотрудника Секретной службы США

Вашингтон, 11 августа 2020, 05:25 — REGNUM Вторым пострадавшим во время перестрелки недалеко от Белого дома в Вашингтоне стал сотрудник Секретной службы США, сообщили 10 августа на странице ведомства в Twitter.
REGNUM22:25
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В США одобрили высылку дипломатов РФ из Словакии

Вашингтон, 11 августа 2020, 03:48 — REGNUM Американские власти приветствуют действия Словакии, которая выслала российских дипломатов со своей территории, сообщает глава пресс-службы госдепа США Морган Ортэгус на своей странице в Twitter.
REGNUM20:48
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