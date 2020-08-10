Трамп обвинил американских демократов во вмешательстве в выборы в США
Президент США Дональд Трамп заявляет, что представители американской Демократической партии вмешиваются в выборы в стране. В ходе пресс-конференции в понедельник, 10 августа, американского лидера спросили о «российском вмешательстве» в американские выборы, которое Москва отрицает.В источнике
Я вам скажу, кто вмешивается в наши выборы. Демократы вмешиваются, желая и настаивая на отправке избирательных бюллетеней по почте, где повсюду коррупция.
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