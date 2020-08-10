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Трамп обвинил американских демократов во вмешательстве в выборы в США

Президент США Дональд Трамп заявляет, что представители американской Демократической партии вмешиваются в выборы в стране. В ходе пресс-конференции в понедельник, 10 августа, американского лидера спросили о «российском вмешательстве» в американские выборы, которое Москва отрицает.В источнике
Дональд Трамп45-й президент сша
Я вам скажу, кто вмешивается в наши выборы. Демократы вмешиваются, желая и настаивая на отправке избирательных бюллетеней по почте, где повсюду коррупция.
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РИА Новости

Трамп рассказал, кто вмешивается в американские выборы

РИА Новости19:25
Газета.Ru

Трамп рассказал, кто вмешивается в выборы в США

Газета.Ru20:29
ТАСС

Трамп обвинил американских демократов во вмешательстве в выборы в США

ТАСС19:58
Известия

Трамп обвинил американских демократов во вмешательстве в выборы в США

Известия19:41
Lenta.ru

Трамп заявил о вмешательстве в выборы

Lenta.ru19:27
РБК

Трамп увидел в действиях демократов попытку украсть выборы

РБК22:15
Life.ru

Трамп обвинил демократов США во вмешательстве в американские выборы

Life.ru20:14

В США одобрили высылку дипломатов РФ из Словакии

Вашингтон, 11 августа 2020, 03:48 — REGNUM Американские власти приветствуют действия Словакии, которая выслала российских дипломатов со своей территории, сообщает глава пресс-службы госдепа США Морган Ортэгус на своей странице в Twitter.
REGNUM20:48
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Банки протестируют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Российские банки протестируют новый способ безналичных платежей, при котором деньги будут автоматически списываться с банковского счета по запросу получателя, рассказала РБК гендиректор ассоциации «Финтех» (АФТ) Татьяна Жаркова.
Ведомостивчера в 02:48
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Из «Пулково» возобновились авиарейсы в три города Турции

«Санкт-Петербург — Анталья стал первым зарубежным регулярным рейсом «России» с момента постепенного снятия ограничений международного авиасообщения, введённых из-за сложной эпидемиологической ситуации», — отметили 10 августа в пресс-службе авиакомпании.
REGNUMвчера в 04:41
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Вылизывающие друг друга коровы создали сложную социальную сеть

Исследователи из Чили и США нашли несколько интересных закономерностей в этом процессе: часто вылизывают друг друга ровесники; особи постарше вылизывают максимальное количество разных индивидов; каждая корова чаще лижет тех, кто уже лизал ее, как бы оказывая услугу за услугу.
N+1вчера в 09:33