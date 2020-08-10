Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Известия
Известия

Трамп обвинил американских демократов во вмешательстве в выборы в США

Президент США Дональд Трамп заявляет, что представители американской Демократической партии вмешиваются в выборы в стране. В ходе пресс-конференции в понедельник, 10 августа, американского лидера спросили о «российском вмешательстве» в американские выборы, которое Москва отрицает.В источнике
Дональд Трамп45-й президент сша
Я вам скажу, кто вмешивается в наши выборы. Демократы вмешиваются, желая и настаивая на отправке избирательных бюллетеней по почте, где повсюду коррупция.
Подробнее о событии
Lenta.ru

Трамп заявил о вмешательстве в выборы

Lenta.ru19:27
ТАСС

Трамп обвинил американских демократов во вмешательстве в выборы в США

ТАСС19:58
REGNUM

Трамп заявил, что демократы вмешиваются в выборы в США

REGNUM19:45
Известия

Трамп обвинил американских демократов во вмешательстве в выборы в США

Известия19:41
Газета.Ru

Трамп рассказал, кто вмешивается в выборы в США

Газета.Ru20:29
РИА Новости

Трамп рассказал, кто вмешивается в американские выборы

РИА Новости19:25
Life.ru

Трамп обвинил демократов США во вмешательстве в американские выборы

Life.ru20:14

В втором полугодии тарифы за услуги ЖКХ в России вырастут на 4%

Стоящий во главе антимонопольной службы Виталий Королев подтвердил, что уже во второй половине 2020 гражданам придется платить за коммуналку больше в среднем на 4%. Обусловлен такой показатель размером инфляции, прогнозируемым на текущий год.
Актуальные Новости8 августа в 05:19
161