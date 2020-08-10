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Трамп обвинил американских демократов во вмешательстве в выборы в США

Президент США Дональд Трамп заявляет, что представители американской Демократической партии вмешиваются в выборы в стране. В ходе пресс-конференции в понедельник, 10 августа, американского лидера спросили о «российском вмешательстве» в американские выборы, которое Москва отрицает.В источнике
Дональд Трамп45-й президент сша
Я вам скажу, кто вмешивается в наши выборы. Демократы вмешиваются, желая и настаивая на отправке избирательных бюллетеней по почте, где повсюду коррупция.
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РБК

Трамп увидел в действиях демократов попытку украсть выборы

РБК22:15
Газета.Ru

Трамп рассказал, кто вмешивается в выборы в США

Газета.Ru20:29
Life.ru

Трамп обвинил демократов США во вмешательстве в американские выборы

Life.ru20:14
Известия

Трамп обвинил американских демократов во вмешательстве в выборы в США

Известия19:41
Lenta.ru

Трамп заявил о вмешательстве в выборы

Lenta.ru19:27
РИА Новости

Трамп рассказал, кто вмешивается в американские выборы

РИА Новости19:25
ТАСС

Трамп обвинил американских демократов во вмешательстве в выборы в США

ТАСС19:58

В Сенате США предложили провести в Белоруссии новые выборы

Менендес предложил администрации белого дома четко заявить, что никакие достижения в области американо-белорусской дружбы не будут иметь смысла, пока Минск не пересчитает правильно голоса или не проведет новые выборы.
В Сенате США предложили провести в Белоруссии новые выборы
Телеканал 360°20:39
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Россиянам назвали опасные места для оплаты банковской картой

Начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов назвал агентству «Прайм» места, где опасно расплачиваться банковскими картами.
Lenta.ru20:28
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Арабоязычное издание: Если вмешательство РФ достоверно, это говорит о гениальности Путина

Автор в издании Rai Al Youm пишет, что если заявления и документы, которые «могут свидетельствовать о вмешательстве России в американские выборы (речь идёт о многочисленных фактах нарушений, допущенных Хиллари Клинтон)», являются достоверными, «это говорит о гениальности Путина».
Военное обозрение23:45
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Россия возобновила полеты в курортные города Турции

По данным туроператоров, цены на билеты в Турцию с начала возобновления авиасообщения выросли почти на треть, но это не останавливает российских туристов - спрос на путевки приблизился к показателям августа 2019 года.
Московская перспективавчера в 13:03
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Женщина и трое детей погибли при пожаре в дачном доме под Самарой

"В результате пожара погибли четыре человека, в том числе три ребенка (женщина 1983 года рождения, мальчик 2009 года рождения, девочка 2011 года рождения, девочка 2016 года рождения)", - говорится в сообщении.
РИА Новости01:13
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Глава ВОЗ сообщил о проблесках надежды в борьбе с COVID-19

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM "Есть зеленые ростки надежды, и, независимо от того, где находится страна, регион, город или поселок, никогда не поздно обратить вспять вспышку COVID-19", — приводят его слова в пресс-службе ВОЗ.
REGNUM23:41
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В Минске задержан российский военный корреспондент Семён Пегов

Минск, 10 августа 2020, 15:22 — REGNUM Во время массовых акций протеста в Минске после закрытия избирательных участков в ночь с 9 на 10 августа были задержаны российские журналисты, в том числе военкор, руководитель проекта WarGonzo Семён Пегов.
REGNUMвчера в 08:22
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Премьер Польши предложил созвать чрезвычайный саммит ЕС по Белоруссии

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий предложил провести чрезвычайный саммит Евросоюза по ситуации в Белоруссии после прошедших в этой стране президентских выборов.
Парламентская газетавчера в 05:30
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