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Трамп обвинил членов конгресса в утечке секретной информации

Президент США Дональд Трамп заявил, что члены конгресса виновны в утечке секретной информации с брифингов разведки.В источнике
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RT на русском

Трамп обвинил членов конгресса в утечке секретной информации

RT на русском20:49
Интерфакс

Разведка США отказалась от брифингов по вмешательству в выборы

Интерфакс20:06
Известия

Разведка США прекратит брифинги для конгресса о безопасности на выборах

Известиявчера в 16:19
РБК

Трамп объяснил отмену брифингов по вмешательству в выборы утечками

РБК19:14
Газета.Ru

Трамп обвинил конгрессменов в утечке секретных данных

Газета.Ru20:09
ТАСС

Трамп объяснил отмену брифингов по выборам для Конгресса утечками данных

ТАСС18:47
РИА Новости

Трамп обвинил членов конгресса в утечках секретных данных

РИА Новости19:18

Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфаксвчера в 14:11
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Вашингтон начал поставки ЗРК Patriot для военных в Румынии

Кроме всего прочего, как пишет «Слово и дело» со ссылкой на Центр анализа мировой торговли оружием, на данный момент известно, что в Пентагоне одобрили поставку семи экземпляров модернизированных комплексов Patriot для румынских военных еще летом 2017 года.
Актуальные Новостивчера в 06:50
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Байден объяснил отмену брифингов разведки сокрытием «вмешательства» РФ

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден считает, что решение главы национальной разведки прекратить брифинги для членов комитетов по разведке Конгресса преследует цель скрыть якобы существующее вмешательство России в американские выборы.
Интерфакс00:49
4

Литва в шоке: Лукашенко решил ей отомстить

Странно, но в Литве возмутились из-за совершенно предсказуемого шага Александра Лукашенко, решившего жестко наказать Вильнюс, приютивший Светлану Тихановскую, за поддержку белорусской оппозиции, за подготовку санкций против белорусских чиновников и самого Батьки.
Свободная Прессавчера в 08:39

Под дном океана обнаружены способные жить без кислорода хламидии

Исследователи обнаружили, что наши одноклеточные предки «поймали» эти производящие водород гены у древних хламидий около двух миллиардов лет назад, и это событие, которое имело решающее значение для эволюции всей сложной жизни, живущей сегодня.
ГЛАС.RU27 августа в 00:54