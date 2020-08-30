Кроме всего прочего, как пишет «Слово и дело» со ссылкой на Центр анализа мировой торговли оружием, на данный момент известно, что в Пентагоне одобрили поставку семи экземпляров модернизированных комплексов Patriot для румынских военных еще летом 2017 года.
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден считает, что решение главы национальной разведки прекратить брифинги для членов комитетов по разведке Конгресса преследует цель скрыть якобы существующее вмешательство России в американские выборы.
Странно, но в Литве возмутились из-за совершенно предсказуемого шага Александра Лукашенко, решившего жестко наказать Вильнюс, приютивший Светлану Тихановскую, за поддержку белорусской оппозиции, за подготовку санкций против белорусских чиновников и самого Батьки.
Исследователи обнаружили, что наши одноклеточные предки «поймали» эти производящие водород гены у древних хламидий около двух миллиардов лет назад, и это событие, которое имело решающее значение для эволюции всей сложной жизни, живущей сегодня.