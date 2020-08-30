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Трамп обвинил членов конгресса в утечке секретной информации

Президент США Дональд Трамп заявил, что члены конгресса виновны в утечке секретной информации с брифингов разведки.В источнике
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РБК

Трамп объяснил отмену брифингов по вмешательству в выборы утечками

РБК19:14
Интерфакс

Разведка США отказалась от брифингов по вмешательству в выборы

Интерфакс20:06
РИА Новости

Трамп обвинил членов конгресса в утечках секретных данных

РИА Новости19:18
RT на русском

Трамп обвинил членов конгресса в утечке секретной информации

RT на русском20:49
Газета.Ru

Трамп обвинил конгрессменов в утечке секретных данных

Газета.Ru20:09
ТАСС

Трамп объяснил отмену брифингов по выборам для Конгресса утечками данных

ТАСС18:47
Известия

Разведка США прекратит брифинги для конгресса о безопасности на выборах

Известиявчера в 16:19

США назвали опасным перехват В-52 российскими Су-27 над Черным морем

Командование ВВС США в Европе и Африке обвинило российских пилотов истребителей Су-27 в «небезопасных и непрофессиональных» действиях при перехвате американского бомбардировщика В-52 над Черным морем.
США назвали опасным перехват В-52 российскими Су-27 над Черным морем
Известия03:29
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Samsung расширяет производственные мощности в комплексе Пхёнтхэк

Сообщая о начале серийного выпуска чипов памяти LPDDR5 DRAM плотностью 16 Гбит, компания Samsung также сообщила о расширении производственных мощностей в комплексе Пхёнтхэк (Pyeongtaek), Южная Корея, где освоен выпуск этой продукции.
iXBT.com04:11

Вашингтон начал поставки ЗРК Patriot для военных в Румынии

Кроме всего прочего, как пишет «Слово и дело» со ссылкой на Центр анализа мировой торговли оружием, на данный момент известно, что в Пентагоне одобрили поставку семи экземпляров модернизированных комплексов Patriot для румынских военных еще летом 2017 года.
Актуальные Новостивчера в 06:50
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Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфаксвчера в 14:11
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Илон Маск показал свинью с имплантированным в мозг чипом Neuralink

С помощью устройства, хирургически имплантированного в череп свиньи по имени Гертруда, Илон Маск продемонстрировал технологию своего стартапа Neuralink для создания цифровой связи между мозгом и компьютерами.
Astera01:46
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Панские газы: Польша мечтает о собственной энергетической империи

Польша связывает с грядущим введением в строй GIPL создание собственной энергетической империи, которая, как надеются в Варшаве, установит контроль над энергетикой восточноевропейского региона, существенно потеснив «Газпром».
Известия17:02
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