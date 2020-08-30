Сообщая о начале серийного выпуска чипов памяти LPDDR5 DRAM плотностью 16 Гбит, компания Samsung также сообщила о расширении производственных мощностей в комплексе Пхёнтхэк (Pyeongtaek), Южная Корея, где освоен выпуск этой продукции.
Кроме всего прочего, как пишет «Слово и дело» со ссылкой на Центр анализа мировой торговли оружием, на данный момент известно, что в Пентагоне одобрили поставку семи экземпляров модернизированных комплексов Patriot для румынских военных еще летом 2017 года.
С помощью устройства, хирургически имплантированного в череп свиньи по имени Гертруда, Илон Маск продемонстрировал технологию своего стартапа Neuralink для создания цифровой связи между мозгом и компьютерами.
Польша связывает с грядущим введением в строй GIPL создание собственной энергетической империи, которая, как надеются в Варшаве, установит контроль над энергетикой восточноевропейского региона, существенно потеснив «Газпром».
Четвертый день подряд в России увеличивается суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией: согласно данным оперативного штаба, в воскресенье отмечено 4 980 случаев заражения в 83 регионах.